Data4 e la Fondazione dell’Università Paris-Saclay trasformano il calore di scarto dei Data Center in biomassa di alghe. Il progetto pionieristico catturerà fino a 13 tonnellate di CO₂ all’anno per ogni data center

Si realizza un ambizioso progetto presso la sede di Marcoussis (Francia), che apre la strada a una nuova generazione di data center biocircolari. Data4, operatore leader nel mercato europeo dei data center e la Fondation de l’Université Paris Saclay hanno infatti annunciato il lancio di un innovativo progetto proof-of-concept volto a trasformare il calore dei server in biomassa.

Installato sul tetto di un data center francese, il sistema di recupero del calore e di produzione di biomassa è dotato di un modulo di produzione di alghe unicellulari con una capacità di assorbimento 20 volte superiore a quella degli alberi per una superficie equivalente. Le alghe sono destinate al riutilizzo in filiere corte per l’industria agroalimentare o farmaceutica.

Creato da un team multidisciplinare di esperti tra cui la start-up Blue Planet Ecosystems e il Conseil Départemental de l’Essonne, questo progetto su larga scala è il risultato di una sinergia tra attori privati e pubblici, tra cui la Fondation de l’Université Paris-Saclay e Data4. Fa parte di un percorso globale volto a progettare il primo center di dati biocircolare al mondo, un’innovazione tecnologica al servizio della transizione ecologica.

In arrivo un secondo progetto su Data Center

È in fase di sviluppo un secondo progetto per l’installazione di moduli a base di alghe sulle facciate dei center, con l’obiettivo di arrivare a produrre 20 kg di alghe e catturare 36 kg di CO₂ al giorno.

“Quasi 18 terawattora di energia sono disponibili nei nostri data center in Francia, ma sono attualmente inutilizzati”, spiega Linda Lescuyer, Head of Innovation del gruppo Data4. “Attraverso questo progetto, miriamo a trasformare questo calore in energia. Grazie al modulo biocircolare del data center, abbiamo l’opportunità di creare una nuova risorsa ecologica ed economica per la regione, e quindi nuovi posti di lavoro, che possono svilupparsi con i data center”.

Data4: un forte impegno per lo sviluppo sostenibile

Data4 si impegna a progettare, costruire e gestire centri dati che riducano al minimo il loro impatto sull’ambiente, adottando una politica ambiziosa articolata attorno a tre pilastri:

Massima efficienza energetica Massiccia integrazione delle energie rinnovabili Significativa riduzione dell’impronta di carbonio

Questo impegno si traduce concretamente nell’implementazione di soluzioni innovative e sostenibili, come l’analisi approfondita del ciclo di vita dei centri di dati, lo sviluppo di pionieristici data center biocircolari, l’utilizzo di calcestruzzo a basse emissioni di carbonio per ridurre l’impatto della costruzione e l’ottimizzazione intelligente del consumo energetico dei server attraverso l’intelligenza artificiale.