La partnership tra Trusty e AzzeroCO2 intende supportare le filiere agricole e agroalimentari nei complessi percorsi di sostenibilità

Trusty, Società Benefit italiana che usa la tecnologia blockchain per la tracciabilità delle filiere agroalimentari e industriali, e AzzeroCO 2 , società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata da Legambiente e Kyoto Club, uniscono le forze per offrire alle aziende che si approvvigionano da filiere agricole soluzioni innovative e integrate per la sostenibilità ambientale e la trasparenza dei processi produttivi.

Gli obiettivi della partnership tra Trusty e AzzeroCO 2

La partnership punta a valorizzare le filiere produttive attraverso un approccio che coniuga la tracciabilità digitale di Trusty, già adottata da oltre 200 clienti in Italia e all’estero per la trasparenza e la compliance normativa – in particolare legata al Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) – con l’expertise di AzzeroCO 2 nell’ambito delle strategie di decarbonizzazione. Insieme, le due realtà intendono supportare le imprese agricole, agroalimentari e industriali – attive nelle filiere del cacao, del caffè, dell’olio di palma, della carne bovina, della soia, del legno/carta e della gomma – nei complessi percorsi verso la sostenibilità, offrendo strumenti per monitorare e gestire l’impatto ambientale lungo tutta la catena del valore.

Dichiarazioni

“In un mondo in cui la sostenibilità non è più un’opzione ma una priorità, questa collaborazione rappresenta un passo concreto per mettere la tecnologia al servizio di filiere più responsabili e trasparenti”, afferma Alessandro Chelli, CEO di Trusty. “La nostra piattaforma blockchain garantisce l’autenticità e la sicurezza dei dati, da oggi, grazie alla sinergia con AzzeroCO 2 , possiamo affiancare le aziende anche nel loro percorso di sostenibilità”.