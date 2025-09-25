L’edizione XXV delle Olimpiadi Italiane di Informatica, svoltasi all’ISIS Malignani di Udine si è conclusa con 9 ori, 18 argenti e 27 bronzi.

Si è conclusa questa mattina la XXV edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica, iniziativa afferente alle Olimpiadi Internazionali di Informatica, promossa da AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico insieme al MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di stimolare l’interesse nell’informatica e nella tecnologia dell’informazione nelle giovani generazioni.

107 gli studenti delle scuole secondarie superiori di tutt’Italia che, dopo aver superato le fasi di selezione scolastica e regionale, hanno affrontato ieri, mercoledì 24 settembre, la finale all’ISIS Malignani di Udine.

La classifica finale ha visto 9 medaglie d’oro, 18 d’argento e 27 di bronzo.

Tra i classificati oro, le prime tre medaglie d’oro sono:

Nicola Dindo (IV classe, Liceo Scientifico A. Volta, Milano) con il punteggio di 319.86/400

Alessandro Damiani (IV classe, Liceo Scientifico Righi, Cesena) con il punteggio di 311.62/400

Samuele Benassai (IV classe, Istituto Tecnico Industriale Antonio Meucci, Firenze) con il punteggio di 293/400

Gli interventi – Durante la cerimonia sono intervenuti, tra gli altri: Antonio Piva, Presidente di AICA e membro del Comitato Olimpico, Luigi Laura, Presidente Comitato Olimpico, Alberto Felice De Toni, Sindaco del Comune di Udine, Maria Elisabetta Giannuzzi, Dirigente Scolastico ISIS Malignani, Marco Cozzi, Presidente del Digital Security Festival, Gea Arcella, Assessore al Patrimonio, Tributi, Smart City e Innovazione digitale del Comune di Udine, Federico Angelo Pirone, Assessore all’Istruzione, Università e Cultura del Comune di Udine, Roberto Omenetti, Studio Legale Laboratorio del Diritto, Antonella Fancello, Docente universitario di e-government, Carlo Tiberti, Responsabile ICDL Italia e Board Member Fondazione ICDL Dublino, Roberto Ronutti, Board Member AICA e Direttore Generale presso Centro Studi Excol, Stefano Gazzella, DPO, Giornalista, Responsabile Comitato Scientifico Assoinfluencer.

La prova – I giovani partecipanti si sono contesi il titolo di campione nazionale dimostrando le loro abilità nel corso di una gara rigorosamente a porte chiuse della durata di 4 ore che ha richiesto la soluzione di alcuni problemi tramite la sottoposizione di codici in linguaggio C++, svoltasi ieri.

La XXVI edizione a Campobasso nel 2026 – La cerimonia di premiazione e chiusura delle XXV Olimpiadi Italiane di Informatica è stata anche l’occasione per annunciare il passaggio di testimone fra l’ISIS A. Malignani di Udine e il Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso, che ospiterà le prossime olimpiadi nel 2026.

Da domani a Udine le Olimpiadi Balcaniche di Informatica – Da domani 26/9 a Udine si terranno, per la prima volta in assoluta in Italia, le Balkan Olympiad in Informatics (BOI). Le BOI sono organizzate dall’Associazione Nazionale Programmazione Competitiva (ANPC) con il supporto di AICA e del MIM. Si tratta di una delle competizioni europee sul tema che coinvolge studenti delle scuole superiori di vari stati europei, collocati intorno all’area balcanica. I Paesi partecipanti ufficiali sono: Albania, Bosnia, Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Moldavia, Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovenia e Turchia. A questi si sommano i paesi Guest: Svizzera, Arabia Saudita, Turkmenistan, Kirgyzstan e Ucraina. La partecipazione avviene a squadre, ognuna composta da 4 studenti e 2 accompagnatori (leader e deputy leader). Gli studenti partecipanti sono 74 e sono seguiti da 35 allenatori.

Le realtà al fianco di AICA per le Olimpiadi – Le Olimpiadi Italiane di Informatica e le Balkan Olympiad in Informatics sono possibili grazie al sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Digital Security Festival.