A Lucca, in occasione del convegno Didamatica, è stato presentato il percorso formativo di Quantum Cert, la prima certificazione al mondo delle competenze nel quantum computing

L’innovazione nel quantum computing sta trasformando sempre più il panorama tecnologico e scientifico, aprendo nuove possibilità in diversi settori. Un aspetto fondamentale di tale trasformazione è la formazione: servono infatti figure professionali con competenze specifiche per colmare il divario tra la ricerca accademica e le applicazioni industriali. Da qui nasce il percorso formativo di Quantum Cert, un progetto realizzato e sviluppato in collaborazione con AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico e MedITech 4.0, Centro di Competenza poliregionale per l’adozione delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0.

L’iniziativa è stata presentata a Lucca in occasione dell’edizione 2025 del convegno Didamatica, l’evento organizzato da AICA insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dedicato all’uso dell’informatica e del digitale a supporto dell’insegnamento e dell’innovazione nella scuola. Il convegno ha ospitato un evento specifico dedicato alla certificazione Quantum Cert e ai corsi di formazione sui computer quantistici, che ha visto protagonisti Antonio Ferraro (Quantum Cert), Antonio Piva (Presidente AICA) e Roberto Schiattarella (Università Federico II, Napoli).

Le dichiarazioni

“Siamo felici di aver presentato, in occasione di un evento così importante per la nostra Associazione come Didamatica, il percorso formativo dedicato al quantum computing e realizzato in collaborazione con Quantum Cert e MedITech 4.0, che ringrazio. Questa certificazione è una novità a livello mondiale e rappresenta un’opportunità importante per professionisti IT e ingegneri, ricercatori e accademici, studenti e neolaureati, aziende e startup. Un percorso formativo che inauguriamo con quattro appuntamenti a maggio a Milano, Napoli, Roma e Palermo e che non vediamo l’ora di far crescere”, dichiara Antonio Piva, Presidente di AICA.

“L’avvento del quantum computing sta aprendo nuove frontiere tecnologiche, presentando sfide e opportunità senza precedenti nel mondo digitale. Con Quantum Cert abbiamo voluto gettare le fondamenta per un futuro in cui le competenze siano davvero riconosciute, condivise e valorizzate. L’obiettivo non è soltanto formare nuovi professionisti, ma contribuire alla nascita di un ecosistema solido, capace di sostenere la crescita di questo settore strategico. Presentare il progetto a Didamatica 2025 è stata per noi un’occasione importante per condividere la nostra visione e collaborare alla costruzione di un futuro comune. Un sincero grazie ai nostri partner, MediTech e AICA, per il supporto e l’impegno con cui hanno creduto in questa iniziativa”, dichiara l’ing. Antonio Ferraro (QuantumCert).

“Il quantum computing rappresenta la prossima grande rivoluzione nel mondo dell’informatica. Questo innovativo paradigma di calcolo, basato sulle leggi della meccanica quantistica, sfrutta fenomeni come la sovrapposizione degli stati, l’entanglement e l’interferenza quantistica per trasformare radicalmente il modo in cui l’informazione viene elaborata. Questa evoluzione sta già lasciando il segno in settori chiave come l’intelligenza artificiale, la crittografia e la simulazione di sistemi quantistici e il suo impatto diventerà sempre più rilevante nei prossimi anni. Sebbene la tecnologia sia ancora agli albori e presenti sfide significative, i computer quantistici sono già una realtà: oggi è possibile accedervi via cloud ed eseguire i primi algoritmi quantistici. Tuttavia, perché questa rivoluzione possa affermarsi pienamente, è essenziale formare esperti in questo settore d’avanguardia. Questi corsi di formazione sono un importante passo in tale direzione”, dichiara il prof. Roberto Schiattarella (Università Federico II, Napoli).

La certificazione e come partecipare al corso di formazione

Il percorso formativo di Quantum Cert è articolato su tre livelli di competenza ed è indirizzato a professionisti IT e ingegneri, ricercatori e accademici, studenti e neolaureati, aziende e startup. Al momento è disponibile il primo livello, mentre gli altri due saranno rilasciati successivamente.

Il programma didattico per avviare il processo di certificazione delle competenze di primo livello è strutturato in moduli, ciascuno progettato per coprire argomenti chiave del quantum computing:

aspetti fondamentali di meccanica quantistica;

rappresentazione dell’informazione quantistica;

aspetti sulla computazione quantistica, le porte quantistiche e gli operatori impiegati; • conoscenza delle principali routine di calcolo quantistico

La durata del corso di primo livello è di 16 ore, articolata in due giornate consecutive, e le ultime due ore sono dedicate allo svolgimento dell’esame. Ad esito positivo della prova, il candidato riceve un attestato di partecipazione al corso e superamento dell’esame. Il costo del corso, comprensivo di materiale didattico ed esame finale, è di 900 € + IVA.

Sono in programma quattro edizioni del corso nelle seguenti date:

Milano 5-6 maggio 2025

Napoli 12-13 maggio 2025

Roma 22-23 maggio 2025

Palermo 29-30 maggio 2025

Per ottenere la certificazione delle competenze, invece, si effettua la richiesta sul sito di Quantum Cert seguendo l’apposita procedura guidata e allegando tutta la documentazione necessaria attestante i requisiti di esperienza previsti dalla norma. Il costo per il rilascio della certificazione e l’inserimento nel registro pubblico di operatori certificati di Quantum Cert è di 200 € + IVA.

Il progetto Quantum Cert

Quantum Cert è un marchio indipendente di certificazione delle competenze acquisite nell’ambito del quantum computing in conformità ai requisiti specificati nella norma tecnica Quantum Cert 001:2024. Il progetto, realizzato in partnership con AICA e MedITech 4.0., introduce la prima norma tecnica per la certificazione dei professionisti del quantum computing, standardizzando competenze e modalità di certificazione per anticipare le esigenze future del settore. La mission dell’iniziativa è standardizzare e certificare le competenze nel quantum computing con l’obiettivo di garantire aggiornamento e miglioramento continuo delle risorse.

MedITech 4.0

Mediterranean Competence Centre 4 Innovation è il Centro di Competenza poliregionale, attivo in Puglia e Campania, nato come un facilitatore dell’adozione delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 da parte delle PMI e della Pubblica Amministrazione ed essere uno strumento di diffusione della cultura e delle pratiche di innovazione nella produzione di beni e servizi sul territorio nazionale, in particolare sul bacino del Mediterraneo.

Il Centro di Competenza, selezionato nel 2018 dal MISE tra gli otto centri di rilevanza nazionale, è un partenariato pubblico-privato, che svolge attività di orientamento e formazione alle imprese su tematiche Industria 4.0 nonché di supporto nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. I servizi offerti si rivolgono anche alla Pubblica Amministrazione, grande protagonista della transizione digitale. Meditech conta sulla collaborazione di 5 Università della Campania, 3 Università della Puglia e 21 player industriali d’avanguardia.

L’Associazione AICA

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, da oltre sessant’anni è punto di riferimento per la costruzione della società digitale. Realtà no profit indipendente, è la più accreditata associazione di cultori e professionisti ICT con la missione di diffondere e accrescere cultura, conoscenze e competenze digitali in tutti i loro aspetti scientifici, economici, sociali ed educativi, a partire dal mondo della scuola. Grazie alle sue relazioni europee e mondiali e portatrice di valori ed esperienze internazionali e sostiene la diffusione nel nostro Paese della cultura digitale attraverso progetti in collaborazione con il MIM, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e numerosi Enti e Organizzazioni italiane e internazionali.

ICDL

International Certification of Digital Literacy è il programma di certificazione leader mondiale riconosciuto in oltre 140 paesi in molte università, aziende e pubbliche amministrazioni mondiali facilitando l’accesso a molte opportunità professionali e rappresentando un elemento chiave per costruire un futuro digitale di successo.

DidaMatica

Da più di trent’anni Didamatica è punto di riferimento per studenti, docenti, istituzioni scolastiche, professionisti ICT, aziende e Pubblica Amministrazione sui temi dell’innovazione digitale per la filiera della formazione. Ponte tra scuola, formazione, ricerca e impresa, tiene vivo il confronto su ricerche, sviluppi innovativi ed esperienze in atto nel settore dell’Informatica applicata alla Didattica, nei diversi domini e nei molteplici contesti di apprendimento. Didamatica offre un quadro ampio e approfondito dell’Informatica applicata alla didattica su temi come l’e-learning, lo sviluppo delle conoscenze attraverso il Web, il superamento delle disabilità, i programmi e le sperimentazioni nel mondo della scuola, dell’Università e del lavoro. La manifestazione è organizzata annualmente da AICA (in collaborazione con una o più Università di un determinato territorio) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Di volta in volta in funzione delle specificità locali, vede il contributo organizzativo degli Uffici Scolastici Regionali (USR).

L’edizione 2025 gode del patrocinio di Mondo Digitale, Bricks, Associazione Italiana Utenti Moodle aps – AIUM e ITS Italy.