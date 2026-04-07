Il mondo del gaming si evolve sia dal punto di vista tecnologico che legislativo. Nuove regole e più sicurezza per i casinò in Italia

Il 2026 è partito all’insegna del cambiamento per quanto riguarda il settore del gioco online in Italia. Merito degli effetti di un decreto, il n.41 del 2024, che regolamenta questo ambito e delle nuove concessioni che hanno ridotto drasticamente la quantità di operatori legali presenti nel nostro Paese.

Questi cambiamenti sono finalizzati a diversi obiettivi, tra i quali c’è anche un rafforzamento delle attività di controllo e il potenziamento del contrasto al gioco illegale. Questo viene fatto rafforzando le regole sulla trasparenza e sulla tracciabilità dei flussi economici. Ma si agisce anche con ispezioni più severe sui giochi proposti, sul loro corretto funzionamento, senza dimenticare la sicurezza dei giocatori.

La lotta al gioco illegale è anche al centro dell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2026-2028. All’interno del documento si prevede per il triennio indicato un’intensificazione dei controlli per prevenire le frodi nel settore dei giochi e delle scommesse, contrastando i fenomeni criminali connessi e la relativa economia sommersa, anche online.

L’attività di ADM

Con riferimento specifico al mondo del gaming online, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, opera controlli costanti con azioni volte a identificare i siti web privi delle autorizzazioni necessarie. In seguito al riordino nel settore del gioco, attualmente gli operatori presenti online sono 46, mentre i domini con regolare licenza sono in tutto 52, dato che alcuni operatori hanno acquistato più concessioni. Un bel cambiamento rispetto alla situazione precedente, in cui sul web si potevano trovare oltre 400 siti di gioco con licenza.

Il numero ridotto degli operatori fa sì che i controlli sugli stessi possano essere più accurati. Inoltre è più facile individuare chi offre giochi senza l’autorizzazione ADM. La caccia ai casinò illegali, effettuata anche attraverso il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, d’intesa con la Guardia di finanza, porta continuamente alla scoperta e al blocco di siti privi di licenza. L’ultimo documento, aggiornato a inizio marzo 2026, riporta una lista di 11.898 siti soggetti a inibizione. In circa un mese e mezzo, trascorso dalla pubblicazione dell’elenco precedente, sono stati individuati 73 nuovi domini illegali.

Il mercato online nel 2026

Rispetto allo scorso anno, il mercato del gioco online presenta numeri in crescita. I dati relativi allo scorso febbraio evidenziano una spesa nel settore che supera i 284,2 milioni di euro, il che significa un incremento del 18,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Un aumento simile della spesa era stato registrato anche nel corso del mese di gennaio, durante il quale la raccolta online è stata di ben 7,6 miliardi di euro.

Gli appassionati in cerca delle migliori slot online con soldi veri possono approfittare di titoli cult e novità proposti sui siti di gioco legali, senza rischi. Gli operatori con licenza ADM sono tenuti a proporre solo giochi con RTP certificati e, nell’ottica della trasparenza e correttezza dell’informazione, a pubblicare i valori di RTP reali di ogni titolo in catalogo. In questo modo chiunque può sapere quanta parte delle giocate viene effettivamente restituita in vincite ai giocatori e scegliere le migliori slot online che pagano di più.

Dal punto di vista della sicurezza dei giocatori e in tema di gioco responsabile, è stato rivisto anche lo strumento dell’autoesclusione, reso ora più flessibile. Oltre che autoescludersi dal gioco per un periodo di tempo limitato o indeterminato, il giocatore può scegliere di bloccare l’accesso a tutti i concessionari, il che impedisce anche l’apertura di nuovi conti.

Oppure può decidere per il blocco dell’accesso a un singolo concessionario o anche a una sola categoria di giochi, ad esempio scommesse sportive, slot machine, poker. Insomma anche questo è un modo per offrire agli utenti una maggiore consapevolezza e la possibilità di controllare meglio le proprie attività di gioco.