Vuoi divertirti con i tuoi amici ma non puoi incontrarli di persona? Allora perché non connetterti online e giocare a qualche gioco multiplayer?

Ci sono tantissimi giochi fantastici che puoi giocare ovunque – tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo dispositivo e una connessione a internet!

Ecco cinque dei nostri giochi preferiti da giocare a distanza con gli amici.

Exploding Kittens

Se ti piacciono i giochi di carte strategici e pieni di umorismo, Exploding Kittens è la scelta perfetta. L’obiettivo è semplice: evitare di pescare una carta “gattino esplosivo” mentre cerchi di sabotare i tuoi amici con carte speciali. Il gioco è veloce, divertente e un po’ caotico, perfetto per serate leggere e spensierate con gli amici. Puoi giocare online con modalità multiplayer e sfidare fino a cinque persone.

Heads Up!

Heads Up! è un gioco divertente e veloce in cui un giocatore deve indovinare un luogo, una persona o un oggetto mentre gli altri danno indizi. Una volta che hai indovinato, continua a rispondere a quante più domande puoi per accumulare punti. Per giocare a distanza, tutti devono scaricare l’app e giocare tramite Zoom.

Quiz Planet

Scarica Quiz Planet e sfida i tuoi amici in questo fantastico quiz sociale. Ci sono migliaia di domande e una varietà di categorie, dalla gastronomia alla geografia e alla scienza. Scegli le tue categorie preferite e scopri chi è il più intelligente!

Kahoot!

Divertente ed educativo, Kahoot! offre milioni di quiz pronti da giocare, tra cui rompicapi, domande di cultura generale e trivia. Ci sono moltissime categorie con cui divertirti con gli amici, come sport, animali, film e molto altro.

Bingo

Se stai giocando con un gruppo di adulti maggiorenni, perché non provare una partita di bingo online? È un gioco semplice e divertente che non richiede alcuna strategia: devi solo segnare i numeri sulla tua cartella mentre vengono chiamati. Il primo a completare una riga o una “full house” vince!

Con così tanti giochi pieni di divertimento tra cui scegliere, quale proverai per la tua prossima sessione di gioco a distanza con gli amici?