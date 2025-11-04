BizimHesap e Nef Solution entrano nel perimetro del Gruppo attraverso Mikrogrup, ampliando l’offerta di TeamSystem per imprese e professionisti nei settori del digital accounting e del risk & compliance

TeamSystem – tech & AI company italiana leader nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – consolida la propria presenza in Turchia con due nuove operazioni, condotte tramite la controllata Mikrogrup: l’acquisizione del 100% di BizimHesap, piattaforma cloud di pre-accounting e business management per le PMI, e una quota di minoranza in Nef Solution, fintech specializzata in soluzioni di financial risk management e compliance.

BizimHesap, fondata nel 2013 a Istanbul, serve oggi oltre 40.000 clienti PMI e impiega 60 persone. La società – che offre una suite integrata di servizi, tra cui fatturazione elettronica, gestione magazzino, e-commerce, POS virtuale e fuel management – rappresenta uno dei principali player del mercato turco e entrerà a far parte del portafoglio di soluzioni di Mikrogrup. I fondatori, Mehmet Çelik e Barış İnalpolat, resteranno in azienda, garantendo continuità nello sviluppo dei prodotti e nelle operazioni.

Fondata nel 2021, Nef Solution ha sviluppato in pochi anni un portafoglio di soluzioni AI-driven per la gestione dei rischi finanziari e la compliance, rivolte in particolare a istituzioni finanziarie e PMI. Con una base clienti composta prevalentemente da istituzioni bancarie, Nef Solution collabora già con modefinance – società del Gruppo TeamSystem specializzata in credit rating, analisi finanziaria e business intelligence – su progetti di sviluppo congiunti.

Con queste due operazioni, che fanno seguito all’acquisizione di Mikrogrup nel luglio 2023, TeamSystem prosegue nel rafforzamento della propria presenza internazionale.

La Turchia si conferma un mercato di primaria importanza, non solo per la vitalità del tessuto imprenditoriale locale ma anche per la posizione geografica che la rende un ponte naturale tra Europa e Asia. In questo contesto, il Paese si conferma un hub strategico per la crescita di TeamSystem nell’area del Mediterraneo, a supporto dell’obiettivo del Gruppo di consolidare il proprio ruolo di “champion europeo” della trasformazione digitale di imprese e professionisti e di costruire un ecosistema di soluzioni digitali sempre più integrato.

«Queste due acquisizioni segnano un nuovo passo nella nostra strategia di crescita internazionale, consolidando la nostra presenza nel bacino del Mediterraneo, area in cui già da tempo abbiamo individuato nella Turchia un mercato dinamico e con grandi prospettive di sviluppo», ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. «Oltre alle sinergie che potranno crearsi con altre piattaforme TeamSystem – e con società del Gruppo come modefinance –, queste operazioni rafforzano la nostra visione di un ecosistema integrato a supporto della trasformazione digitale e della creazione di valore duraturo per imprese e professionisti».

«Siamo fieri di poter far parte di questa nuova fase di crescita di TeamSystem sul mercato turco», ha affermato Göktekin Dinçerler, Head of TeamSystem Türkiye. «BizimHesap è un player solido e innovativo che ci permette di ampliare la base clienti e i servizi offerti alle PMI, mentre l’investimento in Nef Solution apre nuove opportunità di sviluppo nei settori fintech e compliance. Queste operazioni confermano l’impegno di TeamSystem nel rendere la Turchia un hub strategico per l’area mediterranea».

«Entrare a far parte di un gruppo internazionale come TeamSystem rappresenta per noi una straordinaria opportunità», hanno commentato Mehmet Çelik e Barış İnalpolat, co-founder e CEO di BizimHesap. «L’ingresso in TeamSystem ci permette di guardare con ambizione al futuro, lavorando per contribuire ancor di più a valorizzare il ruolo delle PMI come motore dell’economia turca, facendo la nostra parte per lo sviluppo digitale del Paese».

«L’ingresso di TeamSystem nel nostro capitale segna un passaggio fondamentale nella storia di Nef Solution», ha aggiunto Derya Sarikayalar, Founder di Nef Solution. «Siamo convinti che la collaborazione con un gruppo internazionale e con società del calibro di modefinance ci consentirà di crescere più velocemente, di innovare i nostri prodotti e di consolidare la nostra posizione come partner di riferimento per banche e PMI nella gestione del rischio e della compliance».

TeamSystem è stata assistita da PWC per la due diligence fiscale, finanziaria e del lavoro nell’acquisizione di BizimHesap, e da EY per l’investimento in Nef Solution. Esin Attorney Partnership ha agito come advisor legale di TeamSystem in entrambe le operazioni. BizimHesap è stata assistita da Baseak per la consulenza legale e da Core Finance come advisor sell-side.