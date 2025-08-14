Peserico vuole avviare la propria crescita internazionale puntando sull’offerta GROW with SAP, che include SAP S/4HANA Public Cloud Edition, e così sostenere il passaggio a un ambiente cloud oltre confini

Nel cuore del Veneto, vicino a Vicenza, è stata fondata nel 1962 da Maria Peserico a Cornedo Vicentino, Peserico, un iniziale piccolo laboratorio specializzato nella produzione di pantaloni da donna. In breve tempo l’azienda è cresciuta, diventando un nome riconosciuto a livello internazionale. All’inizio degli anni ’90, le collezioni si sono ampliate fino a proporre un total look, mantenendo la produzione – oggi come allora – esclusivamente in Italia. Attualmente l’azienda, che conta quasi 300 dipendenti, progetta, produce e distribuisce cinque diverse collezioni fashion, tutte accomunate da valori fondamentali: l’utilizzo di tessuti e materiali pregiati, la cura per i dettagli e la vestibilità impeccabile di ogni capo.

Con un fatturato di 125 milioni di euro stimato per il 2024, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, e un solido posizionamento sul mercato internazionale, il marchio Peserico è distribuito in 1.300 negozi nel mondo e in oltre 60 boutique monomarca.

Crescere nel mondo con il cloud

Un ambiente gestionale basato su sistemi on-premise a supporto dell’area finance e della produzione non garantiva più a Peserico la possibilità di sostenere la crescita che il brand e l’azienda stanno vivendo, soprattutto in ottica di sviluppo del business sui mercati internazionali. Puntare sull’offerta GROW with SAP, che include SAP S/4HANA Public Cloud Edition, e sostenere il passaggio a un ambiente cloud permette oggi a Peserico di guardare con fiducia al futuro e a una maggiore spinta verso l’internazionalizzazione delle sue attività.

“Avevamo l’esigenza di partire subito con la parte amministrativa contabile perché il sistema su cui ci appoggiamo ora non è più sostenibile anche a livello economico. Con SAP acquisiamo maggiore valore internazionale e più solidità sia in termini di copertura che di sicurezza. Migrare sul cloud invece era una scelta che volevamo fare da tempo, sia perché ormai il mondo fashion si sta spostando sempre di più verso questa tecnologia, sia per l’esigenza di portare tutti i nostri servizi sul cloud e agevolare anche il lavoro in mobilità dei nostri dipendenti che sono operativi in diverse sedi”, ha dichiarato Davide Tobaldini, IT Manager di Peserico. “Partiamo oggi dall’Italia, ma l’obiettivo è, entro il 2026, di portare SAP sull’area finance anche nelle nostre filiali estere: Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti”.

Per permettere questo cambiamento importante, verso una trasformazione digitale radicale del proprio sistema gestionale e ambiente informativo, Peserico si è avvalsa di Ocra Group, partner SAP, specializzato in progetti innovativi nei settori della moda e del retail. Grazie all’esperienza maturata in questi contesti, Ocra accompagnerà Peserico in un percorso che, nell’arco di pochi anni, vedrà l’organizzazione migrare interamente sul mondo SAP, portando su sistemi SAP anche la parte di produzione, l’area fashion e quella retail.

“Quando è stato il momento di scegliere Ocra, avevamo fatto alcune valutazioni e qualche verifica e visto che sono ben posizionati in questi settori con progetti consolidati. Da subito abbiamo percepito che avremmo lavorato con professionisti esperti, agili e flessibili. Non volevamo imbatterci in un ambiente di lavoro e di sviluppo di progetto troppo schematico e rigido”, ha spiegato Tobaldini.

La chiusura della prima fase, con il go-live programmato per l’inizio del 2026, coinvolgerà circa 25 persone dell’area amministrativa che avranno accesso al nuovo gestionale SAP. Successivamente, Peserico integrerà la soluzione nelle altre sedi dell’azienda, partendo con gli Stati Uniti per poi integrare gli altri paesi.

“Ocra Group è orgogliosa di avviare questo progetto con Peserico, fin dalle prime fasi della collaborazione, lo spirito comune di qualità, attenzione al dettaglio e specializzazione ha creato un’immediata sintonia tra le due realtà, ponendo le basi per un percorso condiviso all’insegna dell’innovazione”, ha commentato Marika Colombo, Delivery manager di Ocra Group. “La forte expertise di Ocra Group nel settore fashion, maturata attraverso progetti complessi e ambiziosi, trova in questa iniziativa una nuova conferma e un ulteriore stimolo alla crescita. In particolare, l’esperienza specifica nel mondo del public cloud si sta affermando come un elemento distintivo e strategico, permettendo a Ocra di supportare le aziende del fashion nell’evoluzione digitale con soluzioni scalabili, sicure e orientate al futuro. Siamo entusiasti di poter accompagnare Peserico in questo percorso di trasformazione, certi che la combinazione tra visione, competenza e tecnologie avanzate porterà valore duraturo e risultati concreti”.

L’AI che verrà

“Se oggi l’AI non è ancora un tema che in Peserico stiamo valutando, questo non vuol dire che non l’abbiamo considerata e messa nel nostro radar per un’adozione futura. Siamo sicuri, infatti, che a tendere ne faremo uso ed è proprio per questo motivo che abbiamo comunque investito in un programma di sviluppo dell’intelligenza artificiale all’interno dell’offerta SAP. Una delle aree su cui vorremmo lavorare è la registrazione e gestione delle fatture dei fornitori, dove l’AI può darci una grande mano”, continua Davide Tobaldini. “Partiremo da questo caso d’uso semplice per poi arrivare un domani ad adottare l’AI anche nella produzione”.

“La scelta di Peserico dimostra che ormai non si può più prescindere dall’adottare la tecnologia cloud per essere più competitivi e sostenere lo sviluppo del proprio business. Per raggiungere i loro obiettivi di crescita a livello globale, Peserico ha puntato con decisione sull’offerta GROW with SAP che ben si presta ad aiutare le aziende in un percorso di trasformazione digitale rapido ed efficace, potenziato dall’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Fabrizio Moneta, direttore Mid Market & Canale di SAP Italia.