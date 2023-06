Si terrà il 6 giugno presso “Posta Donini” a San Martino In Campo (PG) la prima edizione di Investors’ Forum, iniziativa di Regione Umbria e Sviluppumbria dedicata all’innovazione e alle startup.

Manca poco per la prima edizione di Investors’ Forum 2023 che si terrà martedì 6 giugno presso la dimora d’epoca “Posta Donini” a San Martino In Campo (PG). L’evento organizzato da Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria nasce con l’obiettivo di creare un momento d’incontro tra le startup del territorio e potenziali investitori. Inoltre, sarà anche l’occasione per approfondire le politiche di innovazione di Regione Umbria e conoscere i più innovativi ecosistemi di successo italiani e internazionali.

Il palco dell’Investors’ Forum vedrà intervenire esponenti del mondo della politica regionale e delle istituzioni, tra i quali il Presidente della Regione Umbria, l’Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione digitale e Semplificazione della Regione Umbria e l’Amministratore Unico di Sviluppumbria, oltre a esperti del mondo delle startup e dell’innovazione.

Da diverso tempo, Regione Umbria lavora alla creazione di una strategia di sviluppo regionale fortemente incentrata sull’innovazione e sul supporto all’imprenditorialità e gli ultimi due anni hanno visto la realizzazione del programma di accelerazione “SMARTup” gestito da Sviluppumbria.

“La realizzazione del primo Investors’ Forum della Regione Umbria rappresenta per questa amministrazione una sfida e la dimostrazione di quanto si stia facendo per trasformare l’Umbria in una sorta di “laboratorio a cielo aperto”, un luogo capace di fare e attrarre innovazione e talenti”, dichiara Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione digitale e Semplificazione della Regione Umbria. “Il forum sarà un’occasione unica per le realtà più innovative del territorio, che tanto faticano a intercettare quella finanza che può permettere di far crescere i loro progetti e farle diventare imprese ad alto potenziale di crescita. Inoltre, porteremo in Umbria esponenti significativi dell’ecosistema dell’innovazione, con i quali confrontarci e dai quali apprendere strategie di successo, perché questa regione vuole giocare un ruolo da protagonista su questi temi, oggi e nei prossimi anni”.

L’evento è realizzato nell’ambito del programma regionale Innetwork e in collaborazione con la rete europea Enterprise Europe Network.

Il Programma dell’Investors’ Forum 2023

La giornata dell’Investors’ Forum si articolerà in due momenti distinti. La mattinata prevederà una sessione di lavoro a porte chiuse riservata alle startup durante la quale presenteranno i propri progetti a un gruppo selezionato di investitori e a un panel di imprese umbre con l’obiettivo di raccogliere capitali e sviluppare potenziali partnership. Nel pomeriggio, invece, l’evento – moderato dalla giornalista RAI Maria Soave – sarà aperto al pubblico per illustrare le politiche di innovazione regionale presenti e future e analizzare l’evoluzione del modello di crescita per le startup. Sempre durante la sessione pomeridiana, grazie alla partecipazione di importanti attori dell’ecosistema dell’innovazione, saranno presentate best practice e strategie per rendere il territorio sempre più fertile allo sviluppo di innovazione e tecnologia.

L’agenda della giornata

ore 11.00 – Accredito & Welcome Coffee

ore 11.15-13.00 – Startup pitch. Startup e PMI innovative presentano i loro progetti agli investitori , modera: Enrico Cattaneo, Managing Partner di The Doers

, modera: Enrico Cattaneo, Managing Partner di The Doers ore 13-00-15.00 – Light lunch & Networking

ore 15.00 – Opening della sessione pomeridiana , modera: Maria Soave, giornalista RAI

, modera: Maria Soave, giornalista RAI ore 15.05 – Panel 1: Saluti Istituzionali e approfondimenti sulle politiche di innovazione regionali Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo Economico, Innovazione digitale e Semplificazione della Regione Umbria Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria Referenti delle Top startup del programma SMARTup

15.35 – Panel 2: Come evolve il modello di crescita per le startup a 20 anni dalla sua prima comparsa . Roberto Magnifico, Board Member di LVenture Alberto Fioravanti, Founder di Digital Magics Timothy O’Connell, Startup Center Director di Hfarm

. 16.10 – Keynote speech: Esempi dal mondo. Ecosistemi di innovazione che funzionano e come costruirli . Anna Chadwell, Business Development Manager di Startup Genome

. 16.25 – Panel 3: Leader di innovazione: il ruolo fondamentale di imprese e finanza . Mauro Solimene, Italy Country Leader di Salesforce Luisa Maurizi, Senior Manager Leaf, Philip Morris Italia Anna Amati, Co-founder and General Partner di EUREKA! Venture SGR Cristina Leone,Senior Vice President Projects Grants and Agencies di Leonardo

. 17.15 – Conclusioni

Maggiori informazioni sull’Investors’ Forum 2023 e sulle modalità di partecipazione sono disponibili a questo link.