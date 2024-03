Iniziativa di recruiting per studenti universitari, neolaureati e young professional l’11 aprile al Village by CA Milano organizzata in collaborazione con Crédit Agricole Italia e Gi Group

Che cos’è un career day? Un career day è una giornata intera di colloqui, in cui i giovani recruiter degli store effettuano interviste a tutti i partecipanti al corso di formazione “addetti alle vendite” con l’obiettivo di individuare nuove risorse cui offrire una opportunità lavorativa. Grazie a questa formula, gli studenti e le studentesse dei corsi, in sole quattro ore, sostengono colloqui di lavoro e formazione, mettendo in pratica quanto appreso durante il corso e presentando il loro profilo professionale.

Startup Career Day per offrire una carriera ai giovani



L’ecosistema delle startup può rappresentare un’opportunità di carriera per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro con il sogno di affermarsi in un ambiente innovativo e stimolante. Da questo assunto prende le mosse “Startup Career Day”, la nuova iniziativa organizzata dai Village by Crédit Agricole in Italia in partnership con Crédit Agricole Italia e Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro. L’iniziativa avrà luogo a Le Village Milano, in Corso di Porta Romana, 61, nella giornata dell’11 aprile e sarà aperta a tutti gli studenti universitari o neolaureati a caccia di consigli pratici da parte di esperti del recruiting, partendo dalla preparazione della job interview o di una presentazione, fino al miglioramento del proprio profilo Linkedin. Nel corso dell’evento sarà anche possibile partecipare ai workshop di formazione imprenditoriale e di orientamento tenuti da Gi Group e Le Village by CA Milano.

L’appuntamento principale in agenda sarà l’incontro con le startup del network Le Village insediate nelle sedi di Milano, Parma, Padova e Sondrio, ovvero circa un centinaio di progetti imprenditoriali in fase di accelerazione che attraverso i rispettivi desk offriranno agli studenti opportunità professionali inesplorate.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione su: https://levillagebyca.it/it/startup-career-day/