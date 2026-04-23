Si terrà mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 14.00 alle 18.30, nell’Aula Magna della sede di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (piazzale Tecchio 80, Napoli), l’evento di presentazione di Start Cup Campania 2026, intitolato “Le competenze per fare impresa: università, programmi, ecosistema”.
L’iniziativa segna l’avvio ufficiale della nuova edizione della business plan competition regionale, la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario. Start Cup Campania è promossa dalle università regionali Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale con l’obiettivo di diffondere l’innovazione declinata a cultura d’impresa tra studenti, dottorandi e ricercatori.
Tra i presenti all’evento di presentazione Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, e Luigi Zeni, direttore Start Cup Campania 2026. L’incontro sarà anche occasione per celebrare il successo della Campania al PNI 2025, con il progetto Rethain.
14.15 | Saluti Introduttivi
Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di
Napoli Federico II
Andrea Prota, Presidente Scuola Politecnica e Scienze di Base Federico II
Antonio Pescapè, Delegato Innovazione e Terza Missione Federico II
Luigi Zeni, Direttore StartCup Campania 2026
14.30 | Dalle politiche alle startup: educare alle competenze imprenditoriali
Pierluigi Rippa, Università degli Studi di Napoli Federico II
Stefano Papirio, RethaiN (Vincitore Assoluto PNI 2025)
15.00 | Sessione 1 – DOVE nascono le competenze imprenditoriali: scuola, università, master, dottorati
Alberto Celentano, Università Suor Orsola Benincasa Domenico Ialeggio, Università del Sannio
Gabriele Sampagnaro, Università degli studi di Napoli Parthenope
Johanna Monti, Università di Napoli L’Orientale Laura Castaldi, Università degli Studi Luigi Vanvitelli Roberto Parente, Università degli Studi di Salerno Simonetta Primario, Università degli Studi di Napoli Federico II
15.45 | Sessione 2 – COME si allenano le competenze imprenditoriali
Pasquale Brancaccio, Inhuse
Alessandro Ciotola, Startup Europa
Mariangela Contursi, Fabbrica Italiana dell’Innovazione Fernando del Rosso, Fare Impresa
Giuliana Esposito, Incubatore Stecca
Massimo Varrone, Campania New Steel
Enrico Vellante, 012 Factory
Vincenzo Vitale, Incubatore SEI
Luca Tesauro, Giffoni Innovation Hub
16.45 | Sessione 3 – QUANDO le competenze imprenditoriali si attivano per dar vita alle imprese
Ettore Saetta, JPoint – Vincitore StartCup Campania 2025
Stefano Bini, Alfred
17.15 | Sessione 4 – CHI sostiene le competenze imprenditoriali: strumenti e proposte dall’ecosistema
Annamaria Capodanno, Direttrice Innovation Village Giovanni De Caro, co-founder UNIVERTIS
Valeria Fascione, Direttore Marketing strategico e relazioni internazionali Città della Scienza
Renato Passaro, Direttivo PNI Cube Giorgio Ventre, Direttore Apple Academy
18.00 | Lancio Bando StartCup Campania 2026 Luigi Zeni, Direttore StartCup Campania 2026