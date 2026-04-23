L’iniziativa segna l’avvio ufficiale della nuova edizione della business plan competition regionale, la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario.

Si terrà mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 14.00 alle 18.30, nell’Aula Magna della sede di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (piazzale Tecchio 80, Napoli), l’evento di presentazione di Start Cup Campania 2026, intitolato “Le competenze per fare impresa: università, programmi, ecosistema”.

L’iniziativa segna l’avvio ufficiale della nuova edizione della business plan competition regionale, la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario. Start Cup Campania è promossa dalle università regionali Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale con l’obiettivo di diffondere l’innovazione declinata a cultura d’impresa tra studenti, dottorandi e ricercatori.

Tra i presenti all’evento di presentazione Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, e Luigi Zeni, direttore Start Cup Campania 2026. L’incontro sarà anche occasione per celebrare il successo della Campania al PNI 2025, con il progetto Rethain.