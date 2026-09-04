Saranno selezionate fino a 10 imprese innovative e realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico attive in cinque ambiti strategici

Aprono oggi le candidature per partecipare a G-Factor | I-Tech Innovation 2027, la nuova edizione del percorso di accelerazione nato nel 2021 per volere di Fondazione Golinelli e CRIF, dedicato alla crescita di startup e realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico.

Il programma, gratuito e completamente equity free, si conferma uno dei principali punti di riferimento nazionali per l’innovazione aperta e collaborativa e il trasferimento tecnologico, grazie a un modello che integra competenze specialistiche, relazioni industriali e accompagnamento imprenditoriale. Un’impostazione che, nelle precedenti edizioni, ha raccolto oltre 1.300 candidature, accelerato 68 imprese innovative, coinvolto oltre 100 esperti, più di 80 partner industriali e oltre 100 investitori.

Una importante novita organizzativa caratterizza l’edizione di quest’anno: la gestione operativa sarà affidata ad Almacube, incubatore certificato, acceleratore e hub dell’innovazione che supporta talenti, imprese e startup nel trasformare idee e ricerca in attività imprenditoriali, connettendo il tessuto industriale, le istituzioni locali e il mondo scientifico. Questo nuovo assetto garantisce piena continuità al percorso tracciato da G-Factor, l’incubatore e acceleratore creato nel 2018 da Fondazione Golinelli, grazie all’ingresso di quest’ultima nella compagine societaria di Almacube lo scorso aprile. Il team di G-Factor, insieme al patrimonio di competenze e know-how consolidati in questi anni, è stato infatti interamente integrato all’interno di Almacube. Collaborano al programma BI-REX Competence Center, Emil Banca Credito Cooperativo, Agrofood BIC, con il supporto istituzionale della Città metropolitana di Bologna, del Comune di Bologna, del Comune di Imola e di ART-ER Attrattività Ricerca Territorio.

Saranno ammesse fino a 10 startup, caratterizzate da una solida base tecnologica, un elevato potenziale di mercato e un approccio orientato alla sostenibilità, valore trasversale dell’intero programma. Le realtà selezionate accederanno a un percorso personalizzato, progettato per accompagnare i team nello sviluppo del modello di business, nella validazione delle soluzioni, nel confronto con partner industriali e investitori e nella definizione di strategie di crescita sui mercati nazionali e internazionali.

Il programma si articolerà in cinque verticali strategiche: EdTech in Life Science, all’AI, Data & Trust: automazione e data intelligence per settori strategici, AgriTech & FoodTech,Industry 4.0 e Social Impact.

Il percorso prenderà avvio a gennaio 2027 e sarà articolato in due fasi.

La prima comprenderà circa 100 ore di formazione, mentoring, workshop e incontri con esperti del settore, in presenza e da remoto, culminando nel Demo Day, occasione di confronto con partner industriali e commerciali.

Seguirà una fase di follow-up mentoring, che si concluderà a giugno con un Pitch Day, durante il quale i diversi team presenteranno i propri progetti a investitori, business angel, venture capital e fondi di investimento nazionali.

Per la durata del programma, una rete di mentor e professionisti con elevate competenze tecnico-scientifiche e manageriali affiancherà le startup nello sviluppo delle soluzioni e nella definizione di modelli di business solidi e sostenibili. I partecipanti potranno inoltre utilizzare gratuitamente gli spazi messi a disposizione dai partner a Bologna, tra cui quelli di Almacube all’Opificio Golinelli, BOOM il knowledge & innovation hub di CRIF, Emil Banca e BI-REX, che metterà a disposizione anche la propria linea pilota per attività di proof of concept e validazione industriale.

Il bando completo, tutte le informazioni per partecipare e il link per candidarsi sono disponibili sul sito di Almacube. Sarà inoltre possibile, previa iscrizione su eventbrite, partecipare ai due webinar di presentazione del programma, in programma giovedì 17 settembre, dalle ore 17 alle 18, e lunedì 12 ottobre, sempre dalle ore 17 alle 18.

Le verticali del Programma

Le sei verticali in cui si articola la nuova edizione di I-Tech Innovation Program sono collegate ai settori industriali nei quali operano i partner di riferimento. Di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle macrocategorie individuate per ogni verticale.

EdTech in Life Science (in partnership con Fondazione Golinelli)

Apprendimento e training personalizzato con il supporto dell’Intelligenza Artificiale: creazione di lezioni e percorsi su misura per ogni studente e strumenti per il supporto dell’alta formazione;

Data literacy: esperimenti e simulazioni con dati scientifici autentici;

AI based assessment: monitoraggio e feedback automatico grazie all’AI;

STEAM – tecnologie e strumenti: scienza, arte e tecnologia integrati con strumenti digitali, robotica, elettronica, IOT;

Educazione e Training Immersivo: ambienti AR/VR e dispositivi interattivi per esperienze attive;

Green Education & Health Innovation Education: educazione alla sostenibilità con il supporto dell’AI.

Game Based Education: piattaforme e tecnologie educative multidisciplinari basate su metodologia GBL (Game Based Learning).

AI, Data & Trust: automazione e data intelligence per settori strategici (in partnership con CRIF)

AI verticale e data product per settori regolamentati: Soluzioni basate su dati e IA per uso interno (efficienza operativa, ottimizzazione dei processi e automazione) e per uso esterno verso clienti e mercati nei settori finance, telco, utility e insurance. Focus su casi d’uso ad alto valore, ad alta compliance e con impatto misurabile su costi, produttività e qualità del servizio.

Data Infrastructure, Privacy & Sovereign Data: Soluzioni per raccolta, gestione, integrazione e governance dei dati in ottica di sovranità europea, GDPR e AI Act, con focus su data mesh/fabric, privacy-enhancing technologies, data provenance , lineage e digital identity.

Cloud Computing & Confidential Computing: Tecnologie per ottimizzare, governare e proteggere infrastrutture cloud, migliorando scalabilità, resilienza, sicurezza e gestione dei costi.

Agentic AI e Automazione Intelligente dei Processi: Soluzioni basate su agenti AI e orchestration per automatizzare workflow complessi, migliorare il decision making e ottimizzare processi operativi, con attenzione anche alla riduzione dei costi di utilizzo dell’AI.

Climate tech, Mobility & Nature Risk Intelligence: Soluzioni che utilizzano dati e IA per efficienza energetica, mobilità, manifattura avanzata, ESG, climate & nature risk intelligence e alternative data per risk intelligence.

Trust, Security e Fraud Prevention nei Sistemi Data/AI: Tecnologie per antifrode, identity verification, monitoring dei modelli AI, sicurezza dei dati.

AgriTech & FoodTech (in partnership con Agrofood BIC)

Economia circolare applicata all’agroalimentare: soluzioni per gestione dei rifiuti, bioenergia, riciclaggio di biomateriali, gestione dell’acqua;

Agricoltura di precisione e agricoltura 4.0: strumenti innovativi per la raccolta di dati per uso agricolo e l’integrazione di dati provenienti da fonti diverse (satelliti, droni, altri IOT);

Analisi dei dati e marketplace per le filiere agroalimentari: soluzioni per l’analisi e l’interpretazione dei dati, sistemi di previsione e monitoraggio sulle filiere agroalimentari;

New food, healthy ageing: alternative a proteine, grassi, cacao, caffè, zucchero, sodio e integratori;

Filiera alimentare: soluzioni innovative per l’imballaggio, la durata della conservazione alimentare, la consegna e ultimo miglio, la catena di approvvigionamento e la tracciabilità;

Automazione processi: soluzioni innovative, basate su sviluppi AI, per efficientare i processi ed attività routinarie in linee di produzione ed in agricoltura.

Industry 4.0, IoT, Big Data & AI (in partnership con Bi-Rex Competence Center)

Artificial Intelligence e Generative AI per l’industria: sistemi di AI predittiva, prescrittiva e generativa, agenti intelligenti, copiloti industriali, computer vision, manutenzione predittiva, ottimizzazione dei processi e supporto alle decisioni.

Physical AI, robotica avanzata e sistemi autonomi: integrazione tra AI, robot, cobot, AMR, robot umanoidi e sistemi autonomi per produzione, logistica, ispezione, manutenzione e sicurezza.

Human-centric manufacturing e Industria 5.0: tecnologie per la sicurezza, l’ergonomia e il supporto agli operatori, interazione uomo-macchina, realtà aumentata e sistemi adattivi.

Edge & Cloud computing-HPC: soluzioni di cloud computing in modalità software as a service, infrastructure as a service, platform as a service.

Digital Twin: soluzioni digital twin di macchine e linee di produzione.

Industrial IOT e 5G Technology: soluzioni per la raccolta dati provenienti da macchinari, dispositivi, sensori con infrastruttura di connettività per ambiente industriale, soluzioni di connettività industriale wireless come la tecnologia 5G o altri protocolli.

Smart product: prodotti che consentono di produrre dati e valorizzarli in modelli descrittivi predittivi e prescrittivi

Social Impact (in partnership con Emil Banca)

Alfabetizzazione digitale, educazione finanziaria e formazione inclusiva: strumenti digitali per educazione finanziaria, riqualificazione lavorativa (reskilling/upskilling) e inclusione di soggetti vulnerabili.

Accessibilità, coesione e inclusione sociale: tecnologie assistive e di design per abbattere barriere fisiche, digitali ed economiche, riducendo le disuguaglianze.

Inclusione finanziaria: soluzioni bancarie e assicurative per categorie escluse, microcredito e sistemi alternativi di valutazione del credito (credit scoring).

Lavoro e inclusione lavorativa: piattaforme di incontro domanda-offerta e strumenti HR per favorire l’impiego e il lavoro agile di categorie fragili.

Silver Economy e invecchiamento attivo: tecnologie, telemedicina e strumenti di monitoraggio per l’autonomia degli anziani e il supporto ai caregiver (escluso il settore alimentare).

Innovazione per il Terzo Settore e l’economia sociale: software per organizzazioni non profit dedicati a fundraising, gestione volontari, misurazione dell’impatto e civic tech.

Finanza a impatto e nuovi modelli di welfare: Piattaforme di impact investing, finanza sociale e sistemi innovativi di welfare aziendale o territoriale.