AATech S.p.A. Società Benefit (“AATech”), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie, soluzioni digitali e servizi di outsourcing per il settore finanziario, annuncia la nomina di Andrea Bonino a Direttore Generale della Società.

La nomina accompagna la nuova fase di sviluppo del Gruppo, caratterizzata dall’ampliamento dell’offerta nei financial services, dall’integrazione delle società recentemente entrate nel perimetro AATech e dal consolidamento di un modello industriale sempre più orientato a fornire soluzioni tecnologiche e operative integrate a banche, intermediari finanziari e operatori del credito.

Nel nuovo incarico, Bonino avrà il compito di coordinare le attività operative e di sviluppo del Gruppo, favorendo l’integrazione delle competenze maturate nelle diverse realtà aziendali e supportando la crescita delle nuove linee di business.

Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATech, ha dichiarato: “Con la nomina di Andrea Bonino rafforziamo ulteriormente la capacità esecutiva del Gruppo in una fase di forte evoluzione. Negli ultimi mesi AATech ha ampliato in modo significativo il proprio perimetro operativo e oggi può contare su competenze che coprono l’intera catena del valore del credito e dei servizi finanziari. Andrea avrà un ruolo centrale nel trasformare questa crescita in sviluppo commerciale, integrazione operativa e creazione di valore per clienti e stakeholder.”

Laureato in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Andrea Bonino vanta oltre dieci anni di esperienza nella gestione finanziaria, nelle operazioni straordinarie di M&A e negli investimenti in società innovative. Dopo aver ricoperto ruoli manageriali presso Ulixes SGR, Termo e Servizi Conciliativi, entra in AATech assumendo progressivamente la responsabilità delle attività di finanza, investimenti e relazioni con il mercato dei capitali in qualità di Group CFO, Chief Investment Officer e Investor Relations Manager. In questi anni ha contribuito alle principali operazioni di crescita del Gruppo ed è membro del Consiglio di Amministrazione delle società AATech S.p.a e di AATech Platform S.p.a.

Andrea Bonino, Direttore Generale di AATech, ha commentato: “AATech sta vivendo una fase di grande trasformazione e crescita. L’obiettivo sarà valorizzare le competenze e le tecnologie oggi presenti nel Gruppo, accelerare l’integrazione delle realtà acquisite e sviluppare un’offerta sempre più completa a supporto della digitalizzazione, della compliance e dell’efficienza operativa delle istituzioni finanziarie. Abbiamo costruito basi solide e intendiamo trasformarle in nuove opportunità di sviluppo per il mercato e per i nostri clienti.”