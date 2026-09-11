Oggi parlare di Customer Experience è come parlare di un paradosso. Da una parte, le aziende non hanno mai avuto a disposizione così tante tecnologie per conoscere e coinvolgere i propri clienti. Dall’altra, i clienti non sono mai stati così poco disposti a vivere esperienze frammentate, lente o impersonali. È una contraddizione che riguarda da […]

Oggi parlare di Customer Experience è come parlare di un paradosso. Da una parte, le aziende non hanno mai avuto a disposizione così tante tecnologie per conoscere e coinvolgere i propri clienti. Dall’altra, i clienti non sono mai stati così poco disposti a vivere esperienze frammentate, lente o impersonali.

È una contraddizione che riguarda da vicino anche le imprese italiane. In un mercato in cui la relazione e la qualità del servizio continuano a rappresentare un elemento distintivo, la capacità di combinare innovazione digitale e attenzione alla persona diventa sempre più strategica.

L’intelligenza artificiale sta accelerando profondamente questa trasformazione. Può analizzare grandi quantità di dati, anticipare bisogni, personalizzare le interazioni, supportare le attività di vendita e marketing e risolvere automaticamente una parte crescente delle richieste di assistenza. Ma proprio mentre la tecnologia diventa più sofisticata, emerge una domanda fondamentale: quanto deve essere automatizzata l’esperienza del cliente e dove, invece, deve rimanere profondamente umana?

La risposta influenza una parte importante della competitività delle aziende nei prossimi anni.

Il costo di una cattiva esperienza

La Customer Experience non è più un tema confinato al marketing o al customer service. Ha un impatto diretto sui ricavi, sulla fidelizzazione e sulla reputazione dell’azienda.

Secondo i dati raccolti da SAP nel State of Service Report, nel 2026 le esperienze negative hanno messo a rischio 3.000 miliardi di dollari di vendite a livello globale. L’82% dei consumatori dichiara di essere stato deluso da un brand, mentre il 60% afferma di non prestare attenzione ai brand anche quando questi soddisfano le sue necessità di prodotto.

Il messaggio è importante: soddisfare la necessità del cliente non è più sufficiente. Se il percorso per arrivare a quella soluzione è complicato, incoerente o impersonale, la relazione rischia di interrompersi.

Pensiamo, per esempio, a un cliente che deve risolvere un problema e viene trasferito da un operatore all’altro, costretto ogni volta a ripetere la propria situazione. Il problema non è necessariamente la mancanza di tecnologia. È la mancanza di continuità nell’esperienza. Ed è proprio la frammentazione uno dei principali nemici della Customer Experience.

L’AI è ovunque. La fiducia, molto meno

L’adozione dell’intelligenza artificiale sta accelerando in tutte le funzioni aziendali che hanno un rapporto diretto con il cliente.

Nel marketing, l’AI permette di sviluppare contenuti e interazioni sempre più personalizzati e di utilizzare l’analisi predittiva per comprendere meglio bisogni e comportamenti. Nelle vendite, può aiutare i commerciali a prepararsi meglio agli incontri e identificare più facilmente opportunità e il passo successivo. Nell’e-commerce, gli agenti AI stanno iniziando a modificare il modo in cui le persone cercano e acquistano prodotti e servizi. Nel customer service, chatbot e agenti intelligenti possono gestire autonomamente e in modo efficace un numero crescente di richieste.

Il potenziale è enorme. Ma c’è un elemento che non possiamo ignorare: i clienti non necessariamente vogliono che ogni interazione con un’azienda sia gestita dall’AI.

I dati del SAP State of Service Report mostrano che il 79% dei consumatori preferisce fortemente ricevere assistenza da una persona rispetto a un agente AI, mentre l’89% ritiene che i brand dovrebbero sempre offrire la possibilità di parlare con un essere umano. Ancora più interessante, l’81% pensa che le aziende utilizzino l’AI principalmente per risparmiare sui costi e non per migliorare la propria esperienza.

Questo è probabilmente uno dei punti più importanti per chi oggi sta definendo una strategia di Customer Experience.

L’AI non deve essere percepita dal cliente come un modo per l’azienda di fare di più spendendo meno. Deve essere percepita come un modo per l’azienda di capire meglio e servire meglio.

Automatizzare ciò che è semplice, valorizzare ciò che è umano

Il vero valore consiste nel permettere alle persone di concentrarsi sulle attività nelle quali il contributo umano fa davvero la differenza. Una richiesta semplice può essere gestita da un agente AI in pochi secondi, senza che il cliente debba attendere. Ma quando il problema diventa complesso, quando entrano in gioco emozioni, negoziazioni o decisioni importanti, la possibilità di parlare con una persona diventa ancora più preziosa.

È una distinzione che vale anche per il mondo B2B. Un agente AI può raccogliere informazioni, preparare un’offerta, analizzare la storia delle interazioni con un cliente o suggerire un’opportunità commerciale. Ma la capacità di comprendere le esigenze di un interlocutore, costruire fiducia e gestire una relazione complessa rimane una competenza profondamente umana.

Il vero problema è la frammentazione

Per ottenere questo risultato, però, non basta aggiungere l’AI ai processi esistenti. Un cliente non percepisce marketing, vendite, e-commerce e customer service come funzioni separate. Per lui esiste un’unica relazione con il brand. Per costruire una Customer Experience realmente intelligente è necessario creare una visione unificata del cliente, nella quale dati, processi e interazioni siano connessi e accessibili nel rispetto delle necessarie regole di sicurezza e governance.

Eppure, nelle aziende, dati e processi sono ancora spesso distribuiti tra sistemi differenti. Il marketing possiede alcune informazioni, il commerciale ne possiede altre, il customer service altre ancora. Il risultato è che il cliente può essere conosciuto molto bene in un punto del suo percorso e quasi completamente sconosciuto in quello successivo. L’AI rischia di amplificare questa frammentazione se viene introdotta come una serie di iniziative isolate.

È qui che il tema della Customer Experience incontra quello della trasformazione aziendale più ampia. Non si tratta semplicemente di adottare un nuovo chatbot o un nuovo strumento di personalizzazione. Si tratta di ripensare il modo in cui l’azienda utilizza i dati e coordina le proprie funzioni per rispondere alle esigenze del cliente.

La nuova sfida: essere più tecnologici e più umani

Il futuro della Customer Experience non sarà determinato dalle aziende che avranno semplicemente più AI. Sarà determinato da quelle che sapranno utilizzarla meglio.

Questo significa partire dal cliente e non dalla tecnologia. Chiedersi quale frizione vogliamo eliminare, quale bisogno vogliamo anticipare, quale decisione vogliamo migliorare. E poi scegliere la tecnologia più adatta per raggiungere quel risultato.

Significa anche riconoscere che non tutte le interazioni devono essere automatizzate. Alcune devono diventare semplicemente più veloci e semplici; altre devono diventare più personali.

Per le aziende italiane, che spesso hanno costruito il proprio vantaggio competitivo sulla qualità della relazione, sulla capacità di comprendere il cliente e sulla vicinanza al mercato, questa può rappresentare un’opportunità particolarmente importante.

L’intelligenza artificiale può rendere l’esperienza più immediata, predittiva e personalizzata. Ma non può, da sola, creare fiducia che continua a nascere dalla capacità di un’azienda di capire il proprio cliente, mantenere le proprie promesse e sapere quando è il momento di lasciare parlare la tecnologia e quando, invece, è il momento di far parlare una persona.