Il 12 settembre il primo incontro dedicato a innovazione, intelligenza artificiale, sicurezza tecnologica ed energia, con Vittorio D’Orsi e Claudio Fratocchi

Entra nella fase attuativa la collaborazione avviata lo scorso anno tra Fondazione Olitec e Federazione STEM – Italian Trade Union Federation of STEM Professions, finalizzata allo sviluppo di progetti comuni con particolare attenzione alla formazione e alle nuove competenze richieste dall’economia della conoscenza.

La partnership nasce dalla volontà di mettere in comune esperienze, professionalità e capacità progettuali, attraverso iniziative rivolte alla formazione e alla valorizzazione delle persone che operano nell’ecosistema dell’innovazione, con particolare riferimento agli ambiti STEM e BRIA – Bioinformatica, Realtà Immersiva e Intelligenza Artificiale.

Tra i primi appuntamenti della collaborazione, sabato 12 settembre 2026 l’Accademia della Fondazione Olitec, a Collalto Sabino (RI), ospiterà un incontro dedicato alle responsabilità connesse alle competenze tecniche, all’etica del servizio e alla capacità di generare valore per la collettività.

A portare la propria esperienza sarà il professor Vittorio D’Orsi, Vice Segretario Generale della Federazione STEM, che terrà una lezione costruita a partire dal proprio percorso professionale nel campo della trasformazione digitale, della gestione di progetti complessi e dell’innovazione.

All’incontro parteciperà anche il dottor Claudio Fratocchi, Responsabile dell’Area Startup della Federazione STEM, Managing Director di Scientia Consulting e CEO di Energieering. La sua presenza testimonia l’attenzione della Federazione verso il rapporto tra competenze, innovazione, nuove imprese e trasformazione dei modelli organizzativi, con particolare riguardo alla sicurezza tecnologica ed energetica.

«La trasformazione digitale e la transizione energetica richiedono competenze sempre più integrate, capaci di mettere in relazione innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità. Questa collaborazione rappresenta un’occasione concreta per promuovere una cultura della responsabilità e rafforzare la resilienza delle organizzazioni, formando professionisti in grado di governare il cambiamento e proteggere infrastrutture e asset strategici. Mettere in dialogo il mondo STEM con le discipline BRIA significa creare valore non soltanto per le imprese, ma per l’intera collettività», dichiara Claudio Fratocchi.

La partnership tra Federazione STEM e Fondazione Olitec si inserisce in questa prospettiva: creare occasioni concrete di confronto e formazione, favorendo la contaminazione tra competenze tecnologiche, cultura organizzativa, mondo professionale e innovazione.

La formazione rappresenterà uno degli strumenti principali attraverso i quali sviluppare progettualità condivise, offrire nuove chiavi di lettura e costruire competenze adeguate alle trasformazioni economiche, tecnologiche e sociali in corso.

«La collaborazione con la Fondazione Olitec rappresenta un’opportunità per costruire insieme percorsi nei quali innovazione e competenze non siano considerate elementi separati, ma parti di un unico processo di crescita – dichiara la Federazione STEM –. La nostra Federazione intende contribuire mettendo a disposizione il patrimonio di esperienze e professionalità che caratterizza il mondo STEM e quello delle professioni innovative, creando uno “spazio duale” con le discipline BRIA».

L’accordo punta così a consolidare a Collalto Sabino un modello di collaborazione capace di mettere in relazione formazione, responsabilità professionale e innovazione, sostenendo la nascita di iniziative utili allo sviluppo delle persone, delle organizzazioni e dell’intera collettività.