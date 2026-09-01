Gli annunci sono chiaramente identificati e separati dalle risposte di ChatGPT.

OpenAI annuncia l’espansione di ChatGPT Ads in Europa, che dal 24 agosto è disponibile in 31 nuovi mercati, offrendo ad aziende e agenzie un nuovo modo per raggiungere le persone mentre esplorano, confrontano soluzioni e prendono decisioni.

I paesi coinvolti, tra cui l’Italia includono anche Germania, Francia, Spagna, Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Irlanda, Belgio, Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Portogallo.

Il lancio in Europa coincide con il raggiungimento del traguardo dei sei mesi di attività di OpenAI Ads, passando dalla fase pilota a un rollout globale. ChatGPT Ads sarà disponibile per gli inserzionisti in questi nuovi mercati attraverso le agenzie partner: Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas e dentsu. Succesivamente una piattaforma self-service per piccole imprese e imprenditori sarà disponibile a breve.

Nonostante l’introduzione delle pubblciità OpenAI resta focalizzata sui principi chiave condivisi al momento del lancio: gli annunci sono chiaramente identificati e separati dalle risposte di ChatGPT. Non influenzano tali risposte, gli inserzionisti non ricevono accesso alle conversazioni degli utenti e le persone mantengono il pieno controllo della propria esperienza.

“Le persone si rivolgono a ChatGPT con un obiettivo preciso. Nell’economia dell’attenzione, per i brand era fondamentale essere interessanti; nell’economia dell’intelligenza, devono essere utili. ChatGPT Ads è progettato per aiutare le aziende a contribuire in modo significativo quando una persona sta decidendo di agire, mantenendo al contempo la fiducia degli utenti e rispettando i nostri principi di indipendenza delle risposte, tutela della privacy e libertà di scelta e controllo da parte degli utenti.” ha spiegato Dave Dugan, VP Ads di OpenAI.