Wilson si affida a SAP per gestire le proprie attività a livello globale, mettendo in connessione centinaia di dipendenti nelle funzioni finance, vendite, logistica, gestione dei magazzini e in altre funzioni retail strategiche.

In questi giorni Alex de Minaur sta scendendo in campo a Flushing Meadows-Corona Park, con la sua racchetta da tennis Wilson Ultra v5. Questo rappresenta molto più di anni di preparazione e allenamenti. Dalle sue origini presso il Wilson Innovation Center di Chicago fino ai campi degli US Open, la racchetta è il risultato di un percorso lineare e interconnesso.

L’incordatura realizzata a mano sulla superficie della racchetta, il design personalizzato, il packaging e la distribuzione, così come i sistemi che rendono possibili ciascuno di questi passaggi, fanno tutti parte di una supply chain globale che garantisce che la racchetta arrivi dal magazzino alla borsa dell’attrezzatura del campione esattamente quando ne ha bisogno.

Questo percorso — dalle materie prime e dai fornitori globali fino alla produzione, allo stoccaggio, alle operazioni doganali e alla consegna dell’ultimo miglio — è una storia di supply chain. E SAP contribuisce a renderla possibile.

La racchetta accuratamente selezionata, insieme alle scarpe, alla maglia, al cappellino e agli shorts Wilson che de Minaur sceglie di indossare mentre compete ai massimi livelli, rappresenta solo una piccola parte delle migliaia di prodotti che Wilson realizza e distribuisce ad atleti e clienti in tutto il mondo.

Dietro ogni prodotto c’è un’operatività globale interconnessa che comprende produzione, magazzini, retail, e-commerce e canali B2B, supportata da una base digitale che aiuta Wilson a far funzionare tutto in modo fluido e senza interruzioni.

Le basi di un’azienda globale di articoli sportivi

Wilson è leader globale nel settore delle attrezzature e dell’abbigliamento sportivo, con una storia di oltre un secolo di innovazione nel tennis, basket, baseball, golf e in altri sport. Dallo sviluppo di attrezzature ad alte prestazioni per i migliori atleti al mondo alla creazione di prodotti per giocatori di ogni livello, Wilson combina una profonda competenza nel mondo dello sport, innovazione e artigianalità per aiutare gli atleti a esprimere al meglio le proprie prestazioni.

Da quasi vent’anni, Wilson si affida a SAP per gestire le proprie attività a livello globale, mettendo in connessione centinaia di dipendenti nelle funzioni finance, vendite, logistica, gestione dei magazzini e in altre funzioni retail strategiche.

L’ecosistema SAP di Wilson comprende l’enterprise resource planning (ERP) core, la gestione della supply chain, dati e analytics, procurement, travel, global trade, integrazione ed enterprise architecture. L’attuale ambiente include SAP ERP Central Component (SAP ECC), SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Business Data Cloud e SAP Business Technology Platform, oltre ad altre soluzioni come SAP Ariba, SAP Concur e SAP LeanIX.

E la trasformazione digitale di Wilson fondata su tecnologia SAP continua. L’azienda si sta preparando a una importante trasformazione verso SAP S/4HANA, che inizierà nel 2027 e consentirà di introdurre nuove funzionalità in aree quali l’extended warehouse management (EWM), i trasporti, la qualità e le operazioni omnicanale. Nell’ambito del percorso verso SAP S/4HANA, Wilson utilizza Joule per supportare la conversione del codice, segnando l’inizio dell’introduzione di funzionalità basate sull’AI nelle proprie attività operative.

Un’unica base connessa per un’esperienza cliente connessa progettata per seguire il ritmo dello sport

Oltre agli atleti professionisti come de Minaur, che scelgono Wilson per le proprie performance dentro e fuori dal campo, i clienti Wilson di tutto il mondo interagiscono con l’azienda in molti modi, attraverso i negozi retail, l’e-commerce e i canali B2B. Il cardine di queste esperienze è una rete complessa di prodotti, inventario, ordini, magazzini e processi aziendali che devono funzionare in modo integrato.

Il mondo dello sport professionistico si muove rapidamente. Una partita di tennis può cambiare in pochi secondi. Le aziende di beni di consumo come Wilson gestiscono un’operatività globale altrettanto dinamica e impegnativa: progettare, produrre, movimentare e vendere prodotti a clienti e atleti in tutto il mondo.

Un evento importante, come un torneo del Grande Slam o la vittoria di un torneo da parte di un ambassador Wilson, può determinare un aumento della domanda per i prodotti utilizzati dagli atleti e desiderati dai tifosi. Questo richiede a Wilson di coordinare inventario, produzione, magazzini, retailer ed e-commerce nei diversi mercati e di reagire rapidamente al variare della domanda. Soluzioni SAP come SAP Extended Warehouse Management, SAP Global Trade Services, SAP Concur e SAP Ariba forniscono a Wilson le fondamenta necessarie per operare in modo più intelligente, agire più rapidamente e rispondere alle esigenze in continua evoluzione della gestione di un’attività retail globale.

Questo settembre, a New York, i fan vedranno Alex de Minaur competere con la sua fidata racchetta Wilson e indossare il suo nuovo completo Wilson personalizzato. Quello che non vedranno è l’ecosistema integrato e il percorso articolato che si cela dietro ogni singola racchetta, ogni paio di scarpe, ogni capo di abbigliamento — e la tecnologia SAP che lo rende possibile.

“Il tennis è un gioco di preparazione. Quando scendo in campo, ogni dettaglio conta — da come sento la racchetta in mano al completo che indosso. Sapere che Wilson e la tecnologia alla base della sua attività fanno sì che tutto sia pronto esattamente quando ne ho bisogno mi dà quel tipo di sicurezza che mi permette di concentrarmi sulla competizione e dare il meglio di me”.

di Dominique Vitale e Sinead Cormican, Global Sponsorships, SAP