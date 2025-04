I numeri della Berkeley SkyDeck Europe – Milano dicono tutto: nei primi tre anni di attività 54 startup accelerate, oltre 4.000 candidature e 7,8 milioni di euro investiti

Berkeley SkyDeck Europe – Milano è il progetto dedicato alle startup interessate a un percorso di crescita nel mercato europeo lanciato dall’acceleratore dell’Università di Berkeley UC Berkeley SkyDeck, dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate Lendlease, sostenuto economicamente da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

Come si declina il progetto Berkeley SkyDeck Europe?

Un digital twin cardiaco basato sull’intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza delle procedure chirurgiche; una piattaforma di rilevamento genetico che combatte malattie infettive in esseri umani, animali e ambienti; un sistema AI che ottimizza la distribuzione dell’energia, promuovendo la sostenibilità; un assistente virtuale che utilizza la voce dei genitori per accompagnare i bambini nel sonno; un’alternativa vegetale ai frutti di mare, per ridurre l’impatto della pesca sugli oceani: sono alcuni dei progetti innovativi che le 9 startup selezionate hanno presentato oggi a investitori internazionali nel corso del Demo Day, momento conclusivo di un percorso di crescita di 6 mesi, svolto tra Berkeley e Milano.

Il Demo Day del sesto programma di accelerazione

Si è concluso con il Demo Day il sesto percorso di accelerazione di Berkeley SkyDeck Europe – Milano, iniziativa lanciata dall’acceleratore dell’Università di Berkeley UC Berkeley SkyDeck, dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease, e sostenuta economicamente da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Le 9 startup presentate ricevono in dote, oltre al contatto diretto con aziende e investitori italiani ed europei, anche un ticket complessivo da 1,3 milioni di euro, dopo aver frequentato i sei mesi di programma, che si è svolto in parte in California e in parte a MIND Milano Innovation District.

I numeri di SkyDeck Europe

In questi tre anni di attività SkyDeck Europe si affermato come punto di riferimento per le startup europee interessate ad un percorso di crescita in Italia e negli Stati Uniti. Nel corso di questi sei batch ha infatti accelerato 54 startup, ricevuto 4.117 candidature da tutto il mondo, generato 7,8 milioni di euro di investimenti diretti e 13.5 milioni di euro tra investitori esterni e grant. Tra i dati rilevanti registrati dalle 54 startup accelerate nel corso di questi sei batch, c’è un aumento della forza lavoro di circa il 50%, con un totale di 140 posti di lavoro creati.

Non solo, a confermare il valore del programma SkyDeck Europe, si segnalano i recenti round di investimento pre-seed chiusi da due startup che hanno partecipato alle precedenti edizioni: la francese Ochy, che ha sviluppato un algoritmo di biomeccanica per aiutare i corridori a migliorare le loro prestazioni e a ridurre gli infortuni, ha ottenuto un investimento da 1,7 milioni di euro guidato da Redstone Social Impact Fund, con la partecipazione di Look AI Ventures, BPI France e Agile Physical Therapy. Switch invece, startup italiana che migliora la mobilità urbana tramite una piattaforma per la pianificazione e la gestione delle flotte, ha annunciato a febbraio un round da 946 mila euro, con partecipazione di investitori internazionali come EIT Urban Mobility e NextSTEP.

Le startup selezionate

Le 9 startup protagoniste del Demo Day di oggi sono state selezionate tra le moltissime che hanno aderito da tutto il mondo alla call lanciata a luglio 2024. Le startup che hanno partecipato al programma di accelerazione operano nei settori BioTech, Consumer Software, FoodTech, GreenTech, HealthTech, Software Development:

AllSent (Italia) ha sviluppato un digital twin cardiaco basato sull’intelligenza artificiale per rivoluzionare la pianificazione pre-procedurale del TEVAR. La piattaforma ottimizza il supporto alle decisioni cliniche, personalizzando la selezione degli stent, in modo da migliorare i risultati dei pazienti e ridurre le complicanze.

ha sviluppato un digital twin cardiaco basato sull’intelligenza artificiale per rivoluzionare la pianificazione pre-procedurale del TEVAR. La piattaforma ottimizza il supporto alle decisioni cliniche, personalizzando la selezione degli stent, in modo da migliorare i risultati dei pazienti e ridurre le complicanze. Bluana Foods (Romania) ha sviluppato alternative ittiche sostenibili a base vegetale. La tecnologia brevettata di Bluana permette di produrre alternative a tonno e salmone, ad alta densità nutrizionale, a basso costo e con una durata di conservazione di 12-18 mesi.

ha sviluppato alternative ittiche sostenibili a base vegetale. La tecnologia brevettata di Bluana permette di produrre alternative a tonno e salmone, ad alta densità nutrizionale, a basso costo e con una durata di conservazione di 12-18 mesi. Enect (Svezia) è una piattaforma di ottimizzazione energetica basata sull’intelligenza artificiale che prevede, controlla e monitora in tempo reale il flusso di energia distribuito alla rete elettrica, adattando automaticamente il consumo alle variazioni dei prezzi in modo da ridurre i costi energetici fino all’80%.

è una piattaforma di ottimizzazione energetica basata sull’intelligenza artificiale che prevede, controlla e monitora in tempo reale il flusso di energia distribuito alla rete elettrica, adattando automaticamente il consumo alle variazioni dei prezzi in modo da ridurre i costi energetici fino all’80%. Fabler (Lituania) è un assistente AI progettato per aiutare i genitori a far addormentare più velocemente i loro figli, offrendo contenuti personalizzati e rilassanti. Con un solo minuto di input vocale, l’intelligenza artificiale riproduce la voce del genitore creando ore di storie preferite e persino canzoni.

è un assistente AI progettato per aiutare i genitori a far addormentare più velocemente i loro figli, offrendo contenuti personalizzati e rilassanti. Con un solo minuto di input vocale, l’intelligenza artificiale riproduce la voce del genitore creando ore di storie preferite e persino canzoni. GeneSys Bio (Italia) ha sviluppato una piattaforma di rilevamento genetico per combattere malattie infettive in esseri umani, animali e ambienti. Identifica agenti patogeni e resistenze antibiotiche, supportando le decisioni terapeutiche e aiutando a ridurre eventuali complicazioni per i pazienti e costi per il sistema sanitario.

ha sviluppato una piattaforma di rilevamento genetico per combattere malattie infettive in esseri umani, animali e ambienti. Identifica agenti patogeni e resistenze antibiotiche, supportando le decisioni terapeutiche e aiutando a ridurre eventuali complicazioni per i pazienti e costi per il sistema sanitario. Glaces Biome (Lussemburgo) ha sviluppato un sistema di diagnosi avanzata per la cura della pelle che fornisce trattamenti personalizzati per l’industria della bellezza. Grazie a diagnostica avanzata, microbiomica e intelligenza artificiale, il sistema migliora l’efficacia dei trattamenti aumentando la fidelizzazione dei clienti e supporta i marchi nell’ottimizzazione dei prodotti, riducendo sprechi e favorendo formulazioni sostenibili.

ha sviluppato un sistema di diagnosi avanzata per la cura della pelle che fornisce trattamenti personalizzati per l’industria della bellezza. Grazie a diagnostica avanzata, microbiomica e intelligenza artificiale, il sistema migliora l’efficacia dei trattamenti aumentando la fidelizzazione dei clienti e supporta i marchi nell’ottimizzazione dei prodotti, riducendo sprechi e favorendo formulazioni sostenibili. NSS Water (Svezia) è leader nelle soluzioni Nanopure® Water (NPW) per l’industria dei semiconduttori. Il suo processo brevettato WET produce acqua di altissima purezza, eliminando contaminanti superiori a 5-10 nanometri e migliorando i rendimenti nella produzione sub-10 nm. Fornendo produzione e riciclo di NPW in loco, NSS Water aumenta l’efficienza, la sostenibilità e il risparmio economico degli impianti di semiconduttori.

è leader nelle soluzioni Nanopure® Water (NPW) per l’industria dei semiconduttori. Il suo processo brevettato WET produce acqua di altissima purezza, eliminando contaminanti superiori a 5-10 nanometri e migliorando i rendimenti nella produzione sub-10 nm. Fornendo produzione e riciclo di NPW in loco, NSS Water aumenta l’efficienza, la sostenibilità e il risparmio economico degli impianti di semiconduttori. Televet (Francia) è una sistema di teleassistenza veterinaria che connette i proprietari di animali domestici con veterinari autorizzati per consultazioni video e programmazione di visite a domicilio offrendo accesso 24/7 alle cure. Grazie alla telemedicina integrata, aiuta le cliniche ad ampliare i servizi digitali e nel prossimo futuro svilupperà anche una soluzione AI per fornire diagnosi veterinarie in tempo reale.

è una sistema di teleassistenza veterinaria che connette i proprietari di animali domestici con veterinari autorizzati per consultazioni video e programmazione di visite a domicilio offrendo accesso 24/7 alle cure. Grazie alla telemedicina integrata, aiuta le cliniche ad ampliare i servizi digitali e nel prossimo futuro svilupperà anche una soluzione AI per fornire diagnosi veterinarie in tempo reale. Zell (Germania) costruisce AI sales manager in grado di gestire i team di vendita delle aziende, facendo crescere i ricavi di oltre il 20%, raddoppiando il tasso di conversione e generando un risparmio in costi di middle management pari a oltre €10k.

Il programma di accelerazione

Il programma, della durata di 6 mesi, ha dato alle startup selezionate la possibilità di confrontarsi con entrambi gli ecosistemi, attraverso un primo mese in presenza a Berkeley, California, presso la sede di uno dei migliori acceleratori al mondo, e un ultimo sprint negli spazi del Village Pavillon, presso il MIND Milan Innovation District, in Italia.

Ogni startup è stata seguita da 3 advisor (europei e statunitensi, selezionati sulla base di aree di competenza e settori di esperienza), ha avuto accesso a un network internazionale di investitori ed è stata formata attraverso un programma appositamente pensato per fornirle gli strumenti per far crescere il proprio business.

Il programma ha inoltre fatto leva sull’attivazione delle competenze, dei laboratori e dei network delle università selezionate attraverso il bando promosso da Fondazione Cariplo: Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università degli Studi dell’Insubria, Istituto Universitario di Studi Superiori Pavia e Università degli Studi di Bergamo.

SkyDeck Europe inoltre continua il suo impegno nel supportare startup innovative, collegandole con operatori finanziari qualificati, in grado di supportare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali attraverso investimenti in equity. Infatti, la nascita di SkyDeck Europe – resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – è volta alla creazione di un forte ecosistema europeo di imprese innovative e si prefigge, da un lato, di assimilare metodologie e best practice per la valorizzazione della ricerca grazie alla collaborazione con l’Università della California, Berkeley, dall’altro, di rafforzare l’ecosistema locale mettendo a fattor comune le competenze delle Università e degli incubatori del territorio attraverso un modello di collaborazione diffusa.

Testimonianze

“Sono incredibilmente orgogliosa dell’innovazione straordinaria portata da questo gruppo di startup” – afferma Caroline Winnett, Executive Director di Berkeley SkyDeck. “Le idee dirompenti che stiamo vedendo — dai digital twin cardiaci basati sull’intelligenza artificiale alle alternative alimentari sostenibili — mettono in luce l’ingegno audace di questi brillanti fondatori.”

“Ogni batch di SkyDeck Europe non è solo un nuovo ciclo di accelerazione, ma un osservatorio privilegiato sull’evoluzione dell’innovazione globale. Quest’anno abbiamo visto idee che non solo risolvono problemi con impatti concreti sulla vita delle persone, ma ridefiniscono interi settori – aggiunge Anders Nilsson, SkyDeck Europe Program Leader di Cariplo Factory. “Tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il modo in cui affrontiamo le sfide della sostenibilità, della salute e della competitività industriale. SkyDeck Europe è il ponte che collega queste visioni con il mercato, e siamo entusiasti di vedere come queste startup trasformeranno il mondo nei prossimi anni.”

“Il programma di accelerazione si conferma come un elemento centrale dello sviluppo dell’ecosistema di innovazione e talenti di MIND a livello globale. Grazie a SkyDeck, le istituzioni e i partner del progetto, abbiamo fatto crescere 54 startup e molte hanno scelto di continuare qui a MIND il proprio percorso di crescita – commenta Andrea Ruckstuhl, Lendlease Group Executive, International. – Sono questi i talenti, le risorse e le imprese che contribuiscono a fare del distretto oggi uno dei principali centri di innovazione in Europa e in Italia.”