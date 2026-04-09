Dal climate tech alla robotica, dall’aerospazio alla circular economy: annunciata la prima cohort del programma internazionale delle OGR Torino e Mind the Bridge

Entrano nel vivo le attività di OGR Bridging Growth , il nuovo programma promosso dalle OGR Torino , hub della Fondazione CRT, in collaborazione con Mind the Bridge , lanciato ufficialmente allo Scaleup Summit Torino 2026 lo scorso 10 marzo. Sono state infatti annunciate le 15 startup che prenderanno parte alla prima edizione del percorso dedicato allo scaling internazionale.

Le aziende individuate rappresentano alcuni dei verticali più dinamici dell’innovazione – climate tech, space economy, robotica, mobilità autonoma, industria 4.0, circular economy e smart cities – e condividono una forte vocazione internazionale e una tecnologia già validata sul mercato. Tutte provengono dall’ecosistema OGR Tech e sono state individuate tra le oltre 450 startup che, dal 2019 a oggi, hanno preso parte ai programmi di accelerazione e crescita promossi dall’innovation hub delle OGR. Una selezione che rappresenta l’eccellenza della community in termini di maturità tecnologica e potenziale di espansione globale.

OGR Bridging Growth entra ora nella fase operativa: le startup partecipanti avranno accesso al network globale di Mind the Bridge e alla community internazionale delle OGR Tech, che oggi conta oltre 80 partner corporate e finanziari e oltre 130 startup supportate ogni anno. Nei prossimi sei mesi Mind the Bridge lavorerà con i management team delle 15 startup per finalizzare i rispettivi piani go-to-market e supportarne l’attuazione attraverso concrete attività di business development con clienti e partner internazionali: a ciascuna verrà infatti fornito un supporto personalizzato, basato su bisogni specifici e costruito per accompagnarle nel loro percorso di espansione. Il percorso includerà anche un CEO Retreat a settembre nella Silicon Valley, momento chiave per condividere esperienze e problemi tra peers e approfondire aspetti specifici con i mentor.

Le 15 startup ammesse

ALBA Robot

ALBA Robot, con sedi a Torino e Detroit, rivoluziona la mobilità in grandi ambienti complessi. Sviluppa veicoli autonomi gestiti tramite physical AI che, da un’unica piattaforma, genera tre vantaggi strategici: trasporto passeggeri, advertising digitale out-of-home e intelligence operativa in tempo reale per ottimizzare i flussi.

Founder/CEO: Andrea Bertaia Segato, Co-founder & CEO

ContainerGrid

ContainerGrid è una piattaforma software per supply chain circolari. Aiuta OEM, proprietari di asset e riciclatori a gestire take-back, logistica inversa, tracciabilità e flussi di materie prime seconde. Coordinando reti di recupero distribuite, rende la circolarità industriale più efficiente, trasparente e scalabile.

Founder/CEO: Aron Handreke, Founder & CEO

Danu Robotics sviluppa sistemi robotici basati su AI per automatizzare la selezione dei rifiuti. La sua visione 3D e robot multi-picker raggiungono oltre il 95% di precisione, riducono i costi fino a 10x e aumentano il valore del riciclo, trasformando i rifiuti in profitto.

Founder/CEO: Xiaoyan (Amy) Ma, Founder & CEO

DRB

DRB sviluppa una piattaforma autonoma per trasformare i droni in sistemi industriali scalabili. Combina robotica, navigazione GPS-indipendente e AI per eseguire ispezioni standardizzate e certificabili, abilitando operazioni data-driven in energia, infrastrutture e difesa.

Founder/CEO: Diego Piazza, Co-Founder & CEO

Eoliann è una climate tech italiana che sviluppa soluzioni di climate risk analytics per infrastrutture critiche, integrando dati satellitari, modelli fisici e intelligenza artificiale e produrre così valutazioni predittive localizzate, supportare pianificazione e investimenti di resilienza. La sua tecnologia prende forma in Airis, la piattaforma che rende i rischi climatici prevedibili, calcolando la probabilità, l’intensità e l’impatto fisico ed economico degli eventi climatici su asset e reti, trasformando dati complessi in decisioni operative.

Founder/CEO: Roberto Carnicelli, Co-founder & CEO

Intuos

Intuos è una tech company che sviluppa una piattaforma di nuova generazione per workflow intelligenti e analisi dei dati di volo. Integrando software modulari e dispositivi IoT proprietari e brevettati, Intuos consente agli operatori aeronautici di migliorare sicurezza, efficienza, formazione e decisioni operative su velivoli con e senza pilota.

Founder/CEO: Carolina Gianardi, Co-founder & CEO

Latitudo 40

Latitudo 40 è una PMI innovativa che trasforma dati satellitari e geospaziali in insight operativi per resilienza climatica, pianificazione urbana sostenibile e monitoraggio ambientale. Con AI proprietaria e piattaforme cloud, supporta città e organizzazioni con decisioni rapide, misurabili e data-driven.

Founder/CEO: Gaetano Volpe, Founder & CEO

LOKI

LOKI sviluppa sistemi intelligenti per il monitoraggio stradale. L’hardware plug-and-play raccoglie immagini e dati che l’AI anonimizza e analizza. Asfalto Sicuro® rileva difetti stradali e segnaletica. AIPECRA individua le barriere architettoniche agli attraversamenti pedonali, generando mappe urbane accessibili e aggiornate.

Founder/CEO: Francesco Papa, Co-founder & CEO

Neuron Soundware

Neuron Soundware offre una soluzione AI che combina IoT hardware e software proprietari per l’analisi in tempo reale di suoni e parametri fisici. Basato su 1 miliardo di dati, ottimizza i processi in CNC, energia e logistica. Scelto da grandi leader internazionali, aumenta la produttività, riduce i costi e l’impronta di CO2 industriale, migliorando l’efficienza complessiva.

Founder/CEO: Pavel Konecny, Founder & CEO

Phononic Vibes

Phononic Vibes è un’azienda focalizzata sul controllo delle vibrazioni e dell’acustica attraverso l’utilizzo della tecnologia dei metamateriali, ovvero materiali avanzati in cui il controllo di suono e vibrazioni dipende dalla struttura e dalla geometria interna, più che dal materiale di base. Fondata nel 2018 come spin-off del Politecnico di Milano, sulla base di esperienze di ricerca sui metamateriali sviluppate presso il PoliMi e il MIT di Boston, dispone di un laboratorio avanzato di diagnostica acustica a Milano e di un impianto di produzione di metamateriali nei pressi di Parma.

Founder/CEO: Luca d’Alessandro, Co-founder & CEO

Reblade

Reblade è una startup danese di deep-tech che automatizza la manutenzione di turbine eoliche, energia e infrastrutture. Unendo robotica, droni, IA e scienza dei materiali, ha firmato accordi con importanti aziende energetiche europee e ora punta su OEM e società di servizi.

Founder/CEO: Frank Kjerstein, CEO

Stratobotic

Stratobotic offre un monitoraggio quasi continuativo e in tempo reale tramite sciami di piattaforme stratosferiche ibride, supportando città, aziende e assicurazioni contro i rischi climatici con insight aggiornati ad altissima risoluzione e a costi minimi. Tecnologia sicura, agile e riutilizzabile che colma il vuoto commerciale tra spazio e terra.

Founder/CEO: Victor Miherea, Co-founder & CEO

VAIMEE

VAIMEE è un’azienda software che sviluppa Digital Twins nativamente interoperabili. Il suo primo prodotto, Agorà, è un Digital Twin del sistema suolo-pianta-atmosfera che fornisce previsioni a breve termine dei fabbisogni irrigui, ottimizzando l’uso dell’acqua e migliorando la resa della cultura, senza l’uso di sensori in campo.

Founder/CEO: Luca Roffia, Founder & CEO

Vocations

Vocations supporta il mercato delle risorse umane con algoritmi di intelligenza artificiale che individuano automaticamente nuove offerte di lavoro online. La sua tecnologia di crawling consente agli utenti di essere tra i primi a conoscere i nuovi ruoli, permettendo risposte rapide e strategiche alle esigenze del mercato.

Founder/CEO: Alessandro Galli e Simone Pessina, Co-founder

Zerow

Zerow è la piattaforma che connette l’eccellenza del lusso italiano con il mercato globale tramite la gestione circolare degli stock. Abilita la rivendita, il riuso e il riciclo tracciato di pelle e tessuti, trasformando le giacenze in asset finanziari conformi ai criteri ESG. Una soluzione scalabile tra heritage italiano e domanda mondiale.

Founder/CEO: Alessio Troisi, Co-Founder & COO