Teya, fornitore di servizi finanziari a supporto delle imprese locali in tutta Europa, annuncia oggi il suo lancio ufficiale in Italia a seguito di un progetto pilota di sei mesi di successo.

Gli esercenti italiani possono ora accedere ai servizi finanziari leader di mercato di Teya per le piccole e medie imprese (PMI), pensati per supportarne il potenziale di crescita e rendere semplice accettare e gestire i pagamenti.

Le PMI rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana, con 13 milioni di posti di lavoro e oltre il 65% del valore aggiunto reale del Paese – entrambe le metriche sono destinate a crescere ulteriormente nei dati del 2025. In questo contesto economico in espansione, Teya offre ora agli esercenti italiani accesso a potenti soluzioni di pagamento e conti business, con l’introduzione di soluzioni di finanziamento flessibili prevista nel corso dell’anno.

Matteo Barbuti entra in Teya nel ruolo di Country Manager per l’Italia, con l’obiettivo di portare le soluzioni finanziarie dell’azienda agli esercenti italiani e sostenerne la crescita. Barbuti vanta una solida esperienza nel settore tecnologico, avendo ricoperto in precedenza il ruolo di Head of Sales e successivamente Head of Region in Deliveroo e avendo maturato esperienza in Oliver Wyman, società di consulenza strategica globale specializzata nel settore finanziario.

L’espansione di Teya nel mercato italiano avviene in contemporanea con il lancio ufficiale dell’azienda in Spagna. Le economie delle PMI in forte crescita in entrambi i Paesi rappresentano un’opportunità significativa per Teya di supportare le imprese locali e le loro comunità. Insieme, Spagna e Italia rappresentano una piccola impresa su quattro nell’Unione Europea.

«Siamo lieti di supportare l’arrivo in Italia della società inglese Teya, che porterà soluzioni finanziarie innovative al vasto e dinamico settore delle PMI del Paese. Gli strumenti digitali che semplificano i pagamenti e migliorano l’accesso ai servizi finanziari moderni sono fondamentali per la competitività delle imprese e per la crescita economica, un obiettivo chiave della nostra agenda comune per la prosperità tra Regno Unito e Italia. Accogliamo con favore il contributo di Teya al panorama digitale e imprenditoriale italiano, a testimonianza del forte partenariato economco tra Regno Unito e Italia», ha dichiarato David Burton OBE, Chargé d’Affaires ad interim presso l’Ambasciata Britannica a Roma.

«L’Italia è un Paese chiave nella nostra strategia di crescita e ospita la più ampia popolazione di PMI tra gli Stati membri dell’Unione Europea», ha commentato Matteo Barbuti, Country Leader Italia di Teya. «Siamo entusiasti di lanciare Teya in Italia e di contribuire a potenziare questo motore economico, offrendo alle PMI la libertà di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio, mentre Teya si occupa di tutto il resto».

Teya supporta oggi le imprese locali in nove mercati europei – Regno Unito, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Islanda, Italia, Portogallo, Slovacchia e Spagna – e prevede di espandersi in ulteriori mercati europei nel 2026 per rispondere alla crescente domanda dei suoi servizi.

L’espansione di Teya in Italia e Spagna segue il lancio di nuove innovazioni di prodotto per la sua community in crescita di oltre 75.000 clienti in tutta Europa, tra cui Tap to Pay su iPhone, lanciato nell’ottobre 2025.