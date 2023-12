Ethereum sembra tenere la sua posizione, in rialzo del 2,20% e recentemente scambiato con una perdita marginale dello 0,08%

Il regno delle valute digitali è pieno di previsioni e proiezioni e due nomi dominano la narrazione corrente. Il primo è Ethereum ($ETH), le cui previsioni parlano di un crollo enorme del 70%, stando a quello che ha riferito l’esperto di criptovalute Peter Brandt.

Il secondo è Meme Kombat, una stella nascente nella galassia delle meme coin. Immergiamoci nei mondi contrastanti delle previsioni ribassiste di Ethereum e della promettente ascesa di Meme Kombat come la migliore criptovaluta a basso costo da acquistare in questo momento.

L’alert negativo su $ETH di Peter Brandt

Un esperto veterano delle criptovalute che suona il campanello d’allarme su uno dei giganti del mercato non è un fattore da non considerare. Anzi. Con più di 700.000 follower su X, Peter Brandt ha recentemente lanciato una notizia bomba: sta andando short su Ethereum, anticipando un colossale crollo del 70%.

Il grafico inquietante di Brandt condiviso sull’app X individua una soglia cruciale. Se violato, potrebbe far precipitare Ethereum a 1.000 dollari, forse anche testando il terreno a 650 dollari.

I grafici non sono dei veri e propri indovini, ma gli avvertimenti di Brandt si sono spesso rivelati degni di nota. Brandt ha ribadito la sua posizione e ha affermato di aver avviato una posizione short su Ethereum lo scorso 15 dicembre. Nonostante lo slancio rialzista di Ethereum, scambiato intorno ai 2.200 dollari, Brandt rimane fermo nella sua convinzione che una correzione sia imminente.

Ethereum sembra tenere la sua posizione, in rialzo del 2,20% e recentemente scambiato con una perdita marginale dello 0,08%. Tuttavia, lo scetticismo di Brandt nei confronti di Ethereum non è nuovo. È coerente nella sua critica al protocollo Proof-of-Stake (PoS) di Ethereum, citando commissioni elevate sul gas e problemi di usabilità. Mentre alcuni analisti prevedono che Ethereum raggiunga nuovi traguardi, rendendola una delle migliori criptovalute da acquistare in questo momento, Brandt mantiene la sua prospettiva ribassista.

Vale la pena notare che Ethereum è sotto i riflettori per potenziali approvazioni spot di Exchange Traded Fund (ETF) da parte di importanti gestori patrimoniali come BlackRock e Fidelity Investments. L’approvazione di un simile ETF da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti potrebbe potenzialmente annullare la proiezione ribassista a breve termine di Brandt.

Meme Kombat: il futuro delle meme coin?

Dal canto suo, il futuro è roseo per il token Meme Kombat. Il progetto ha già raccolto ben 4,1 milioni di dollari di capitale dagli investitori nelle prevendite e si sta muovendo rapidamente verso la fase successiva.

Meme Kombat (MK) mira a rivoluzionare la cultura dei meme. Non è solo una valuta, ma anche una piattaforma complessa in cui gli utenti possono creare, condividere e valutare i propri meme.

Per determinare la qualità e la popolarità dei meme, Meme Kombat utilizza un meccanismo innovativo chiamato “Meme War”. Due meme competono l’uno contro l’altro in un duello diretto e gli utenti possono votare per il meme migliore con le loro monete MK.

Il meme con più voti vince e riceve una parte delle monete come ricompensa, mentre il meme perdente perde il suo valore e viene rimosso dalla piattaforma. L’obiettivo è creare una competizione dinamica ed emozionante che promuova la creatività e l’umorismo tra gli utenti.

La tokenomica di MK

Il 50% dei token MK verrà distribuito agli utenti che parteciperanno alle Meme Wars o svolgeranno altre attività sulla piattaforma. Il restante 50% è riservato a marketing, sviluppo, partnership e beneficenza.

Meme Kombat (MK) vuole essere più di una semplice meme coin: mira a creare una rivoluzione dei meme che abbia il potenziale per cambiare il mondo dell’umorismo su Internet. L’influencer crypto Jacob Bury, ad esempio, è già a bordo e pensa che Meme Kombat sia un serio concorrente di Pepe Coin (PEPE) o Bonk (BONK)!

VAI SUL SITO DI MEME KOMBAT