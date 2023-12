Le meme coin stanno conquistando il maggior numero di titoli dei giornali,

Il mercato delle criptovalute è in piena corsa al rialzo, con una serie di prezzi delle criptovalute che hanno toccato nuovi massimi annuali alla fine del 2023. Le meme coin stanno conquistando il maggior numero di titoli dei giornali, generando rendimenti sbalorditivi fino al 10.000% nell’arco di poche settimane. Non mancano le conferme anche per Bitcoin, Solana, Avalanche e Tezos.

Sui meme token, è da notare che alcune in particolare stanno superando notevolmente i migliori token del settore come Dogecoin e Shiba Inu. Bonk ha addirittura ribaltato Pepe, facendolo diventare il terzo meme token più grande per capitalizzazione di mercato, raggiungendo una valutazione di 1,8 miliardi di dollari al suo apice.

Un catalizzatore significativo che alimenta il rally rialzista di Bonk è il suo successo nell’assicurarsi il listing sia su Binance che su Coinbase, i principali exchange crypto al mondo. Binance, con i suoi quasi 200 milioni di utenti registrati e un volume di scambi giornaliero di oltre 10 miliardi di dollari, offre un’esposizione globale ai token elencati sulla sua piattaforma, portando a una crescita esplosiva dei prezzi.

Le nuove meme coin prossime al listing su Binance

Binance è estremamente selettivo quando si tratta di integrare nuove criptovalute, in particolare le meme coin, considerando la loro natura ad alto rischio e ad alto rendimento. La piattaforma esamina qualsiasi potenziale token in base a un’ampia varietà di fattori, tra cui il team di sviluppo dietro di essa, il supporto della comunità e gli standard di sicurezza.

Attualmente, solo 9 meme token sono disponibili su Binance. Tuttavia, con il mercato delle criptovalute al culmine della sua prossima corsa al rialzo, Binance ha mostrato un’inclinazione verso l’onboarding di nuovi token, soprattutto se hanno un forte supporto da parte della comunità e si sono dimostrati vincitori.

Detto ciò, vi presentiamo le nuove meme coin che potrebbero assicurarsi un posto su Binance, emergendo potenzialmente come le migliori meme coin su cui investire nel 2024.

1. Sponge V2 ($SPONGEV2)

Sponge V2 è la nostra prima scelta per le nuove meme coin che potrebbero essere potenzialmente listate su Binance, grazie alle prestazioni sbalorditive del suo predecessore: Sponge.

Sponge, lanciata a maggio di quest’anno, è stata una delle migliori meme coin del 2023, raggiungendo la capitalizzazione di mercato più alta di tutti i tempi pari a 100 milioni di dollari. I primi investitori della moneta meme hanno visto rendimenti fino a 100 volte superiori sui loro investimenti. Il token è stato lanciato su un’ampia gamma di importanti CEX come MEXC, Gate.io, OKX e Bitget.

Ispirato da questo successo e cercando di trarre vantaggio dall’imminente mercato rialzista, il team di sviluppo dietro Sponge sta ora lanciando la seconda iterazione della coin: Sponge V2. Supportata da una tokenomic rinnovata, da un budget di marketing più elevato e da un entusiasmante gioco Play-To-Earn, questa nuova versione di Sponge sembra destinata a offrire un’altra opportunità 100x nel 2024.

Il progetto ha lanciato un meccanismo stake-to-bridge, in cui gli investitori possono puntare i propri token Sponge e guadagnare in cambio token Sponge V2. Possono invece andare sul sito Sponge.vip e acquistare direttamente $SPONGEV2 tramite il widget specializzato, ottenendo anche un interessante bonus.

I token acquistati verranno automaticamente messi in staking e potranno essere successivamente rivendicati quando Sponge V2 verrà lanciato sui CEX.

Grazie alla popolarità globale del cartone animato SpongeBob, il progetto ha un enorme sostegno da parte della comunità, come già esemplificato dal successo di Sponge. Tuttavia, coloro che si sono persi potrebbero potenzialmente ottenere un successo ancora maggiore, soprattutto se Sponge V2 si assicurasse un listing su Binance.

> VAI SUL SITO DI SPONGE V2 <

2. Meme Kombat ($MK)

Meme Kombat è una meme coin innovativa, caratterizzata da attributi interessanti come Play-to-Earn, staking e GambleFi. $MK è attualmente nella fase di prevendita in cui ha raccolto oltre 4 milioni di dollari in un arco di due mesi, segnalando una forte domanda per il token.

Nonostante sia ancora nella sua ICO, Meme Kombat ha ricevuto un forte sostegno da parte di molti crypto influencer. Uno dei motivi del forte supporto è che Meme Kombat non è un token privo di utilità che cerca semplicemente di capitalizzare l’hype del mercato. Invece, il progetto lancerà la propria piattaforma di gioco Web3, che fungerà da arena di battaglia virtuale per la “guerra delle meme coin”.

Il gioco avrà 11 personaggi immaginari, ognuno dei quali rappresenterà una memecoin popolare come Doge, Shiba, Pepe, Floki, Sponge, ecc. Questi personaggi si impegneranno in battaglie simulate dall’IA, il cui esito rimarrà imprevedibile e deciso sulla catena. I giocatori potranno scommettere sul loro personaggio preferito in varie modalità di gioco come giocatore contro giocatore, giocatore contro gioco e scommesse dirette.

Gli investitori in $MK avranno anche l’opportunità di accumulare reddito passivo attraverso il programma di staking della memecoin. Lo staking pool di Meme Kombat offre attualmente un APY del 216%, che è significativamente superiore allo standard del settore.

Inoltre, il progetto ha compiuto passi importanti per offrire trasparenza e sicurezza agli investitori. Ad esempio, è stata rivelata l’identità di tutti i membri del team dietro il token, sedando i timori di truffe o di furti. Inoltre, lo smart contract $MK è stato controllato da Coinsult: leggi l’audit su memekombat.io.

> VAI SU MEME KOMBAT <

3. Wall Street Memes ($WSM)

Wall Street Memes è un altro token popolare che ha registrato un notevole successo nel 2023, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 80 milioni di dollari al suo massimo storico.

Il più grande punto di forza del progetto è il supporto della comunità globale, grazie alle sue radici nella leggendaria comunità Reddit di Wall Street Bets. Il gruppo Wall Street Memes ha un seguito sui social media di oltre 1,1 milioni, con persino Elon Musk un fan dei suoi meme al vetriolo legati al mondo della finanza.

Grazie al sostegno della comunità, $WSM si è assicurato le ambite inserzioni su quasi tutti i principali CEX, esclusi solo Binance e Coinbase. Exchange come KuCoin, LBANK e MEXC hanno tutti listato la meme coin sulle loro piattaforme.

Anche il team di sviluppatori dietro il progetto ha un’impressionante reputazione nel settore delle criptovalute, grazie al successo dei loro progetti precedenti. Ad esempio, la collezione NFT di Wall St Bets è andata esaurita in soli 32 minuti, ottenendo profitti pari a 2,5 milioni di dollari.

Recentemente, il progetto Wall Street Memes ha lanciato anche il proprio casino basato su Telegram, il Wall ST Memes Casino, accessibile tramite $WSM. Il casinò offre accesso a migliaia di giochi e scommesse, tra cui Serie A, Champions League, basket e volley. I giocatori che attualmente si iscrivono al casino di WSM al sito wsmcasino.com/it ricevono anche un bonus alla registrazione del 200%.

Come risultato di questi interessanti attributi, esiste una significativa possibilità che WSM possa essere listato su Binance il prossimo anno.

> VAI SUL SITO DI WALL STREET MEMES <