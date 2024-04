La società ha annunciato che Venchi ha scelto il Workday Human Capital Management (HCM) per la sua gestione globale delle risorse umane

Workday è una piattaforma aziendale leader che aiuta le organizzazioni a gestire i loro asset più important: le persone e il denaro. L’azienda italiana Venchi, specializzata nella produzione di cioccolato e gelato, desiderava da tempo armonizzare, semplificare e automatizzare i processi HR a livello globale creando un sistema unificato. Venchi è stata fondata in Piemonte nel 1878 e oggi è un brand riconosciuto a livello internazionale, con oltre 350 ricette di cioccolato e 90 gusti di gelato venduti in oltre 70 paesi attraverso più di 180 negozi nel mondo, in città chiave come New York, Londra, Hong Kong, Dubai, Berlino, Shanghai e Tokyo.

“Le risorse umane sono al centro della nostra strategia perché puntiamo a creare un ambiente in cui i dipendenti sviluppino competenze e crescano con noi”, ha spiegato Enrico Pasqualin, Direttore delle risorse umane di Venchi. “Essendo un’azienda in costante crescita e operando in contesti molteplici e vari, avevamo bisogno di un partner strategico che permettesse di semplificare le operazioni e migliorare l’efficienza e la flessibilità nella gestione delle risorse umane e dell’IT, allo scopo di consentire all’organizzazione di operare su scala globale”.

Migliorare i processi decisionali e gestionali per dedicare più tempo al supporto aziendale

Venchi voleva inoltre migliorare i processi decisionali e gestionali per dedicare più tempo al supporto aziendale, migliorare l’esperienza dei dipendenti e continuare ad attrarre e sviluppare talenti.

La tecnologia,

l’innovazione della piattaforma,

l’esperienza dell’utente

e l’elevato tasso di soddisfazione del cliente

sono stati fattori decisivi nella scelta di Workday da parte di Venchi per la sua gestione globale delle risorse umane.

“Venchi è un brand conosciuto in tutto il mondo. Siamo davvero entusiasti di questa partnership e di supportare la trasformazione digitale di questa storica azienda, unificandone e automatizzandone i processi operativi e la gestione delle risorse umane”, ha commentato Andrea Cissello, Regional Sales Director, Workday. “Il fatto che aziende come Venchi si affidino a Workday testimonia il successo del nostro approccio nell’offrire la migliore tecnologia, consentendo al team di ottenere dati più dettagliati per migliorare il processo decisionale. Il nostro sistema HCM, progettato come un unico sistema con una fonte di dati unificata, un unico modello di sicurezza e una sola esperienza utente, offre alle organizzazioni un sistema basato su cloud che si evolve per rispondere ai mutevoli obiettivi aziendali in un mondo in costante evoluzione”.