Ecco le nuove nomine in Dedagroup: Vanes Bolandrini, CEO di RAD Informatica e Luca Tonello CEO di Deda Stealth

E’ tempo di nuove nomine anche in Dedagroup. Vanes Bolandrini, è stato infatti nominato CEO di RAD Informatica – l’azienda del Gruppo specializzata in software per la gestione di tutto il processo di recupero del credito bancario e finanziario e la gestione del contenzioso – e Luca Tonello CEO di Deda Stealth – azienda che da trent’anni, grazie alle competenze e alla propria piattaforma software, accompagna nella crescita i più grandi brand del Fashion & Luxury.

Bolandrini e Tonello, che già ricoprivano il ruolo di General Manager all’interno delle rispettive aziende, grazie alla loro visione strategica e al solido legame con il Gruppo sono chiamati a guidare una nuova fase di crescita di RAD Informatica e Deda Stealth.

Vanes Bolandrini, Ceo di solida esperienza e conoscenza del settore IT

Vanes Bolandrini, nel suo percorso professionale, ha sviluppato una solida esperienza e conoscenza del settore IT con un preciso focus sul mondo assicurativo e del credito. Dal suo ingresso in RAD Informatica, di cui è stato Direttore Generale dal 2016, ha contribuito alla crescita dell’azienda, rendendola una dei più importanti attori nel campo della gestione del processo di recupero del credito bancario e finanziario e della gestione del contenzioso. Lo scorso anno, ha coordinato il lancio di EPC X, piattaforma che ha permesso a RAD Informatica di ampliare il proprio raggio di azione dal solo mercato degli NPL (Non performing loans) a quello di tutti gli NPE (Non performing exposures). Bolandrini ha, inoltre, contribuito all’integrazione delle competenze di RAD Informatica nell’Hub Finance & Data di Dedagroup, centro di eccellenza che combina il know-how e le soluzioni delle aziende del Gruppo che operano nel campo del Banking & Finance, dei dati e dell’AI.

Luca Tonello, una profonda conoscenza del mercato della moda e del lusso

Luca Tonello porta con sé una profonda conoscenza del mercato della moda e del lusso, delle sue direttrici di sviluppo e del fondamentale ruolo che oggi la tecnologia ha nell’accelerazione e crescita delle aziende del settore. Un’esperienza maturata nel suo lungo percorso manageriale all’interno del Gruppo, durante il quale, prima in qualità di Sales Director e, più recentemente, in quello di General Manager, ha accompagnato la crescita di Deda Stealth in Italia e all’Estero. Assumendo l’incarico di CEO, Tonello raccoglie l’eredità di Mimmo Solida, che ha guidato l’azienda con passione e dedizione per molti anni facendo di Deda Stealth il leader di mercato con il 60% di market share e tra le pochissime società al mondo e unica in Italia ad aver sviluppato una piattaforma tecnologica dedicata al Fashion & Luxury.