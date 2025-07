Il Gruppo DBA ha siglato due contratti con Terna per lo sviluppo dell’Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino in corrente continua che collegherà Marche e Abruzzo

La Società italiana DBA Group S.p.A., specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, prosegue nel suo percorso di accompagnamento del nostro Paese verso il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità. La società controllata DBA S.p.A., infatti, ha siglato due nuovi contratti con Terna per lo sviluppo dell’Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino che collegherà Marche e Abruzzo.

Adriatic Link: l’elettrodotto sottomarino che collegherà Marche e Abruzzo

L’Adriatic Link consentirà di incrementare lo scambio di energia nella parte centrale della Penisola, rispondendo alle esigenze di sicurezza e flessibilità del sistema elettrico nazionale e agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il collegamento sarà realizzato in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current), basato sulla tecnologia Voltage Source Converter (VSC), che garantisce elevata efficienza e affidabilità.

DBA S.p.A., nello specifico, gestirà le azioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere del tratto abruzzese del cavo terrestre: un’attività svolta in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) con RR Consulting, con DBA come mandataria al 55%. Questo incarico ha un valore complessivo fino a 485.620 euro (di cui la quota di DBA rappresenta il 55%) e si estende su una durata di 34 mesi, con la possibilità di un’estensione opzionale di ulteriori 18 mesi. Il secondo contratto, invece, vede DBA come unico affidatario della direzione lavori per le opere relative al cavo terrestre del tratto marchigiano dell’Adriatic Link, con la gestione del collegamento HVDC Centro Sud/Centro Nord, caratterizzato da un Bipolo da 2 x 500 MW a ± 500 kV, realizzato con la tecnologia Voltage Source Converter (VSC). Il valore di questo incarico è pari a circa 892.000 euro e la durata prevista è di 40 mesi, con un’opzione per ulteriori 10 mesi.

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver ottenuto questi due incarichi, che si inseriscono in un progetto più esteso di realizzazione di opere strategiche a livello nazionale, che stiamo portando avanti negli ultimi anni”, sostiene Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group. “La firma di questi contratti con Terna, nostro cliente storico, rappresenta un importante riconoscimento delle competenze tecniche e dell’esperienza che abbiamo maturato sul campo nella gestione di interventi complessi e innovativi nel comparto delle infrastrutture energetiche. Un’operazione che ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel settore e si inserisce in un percorso strategico di accompagnamento del Paese verso il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità”.