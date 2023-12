Abbiamo delineato lo scenario relativo alle app mobile per sistemi operativi iOS e Android per 5 categorie

Come ogni fine anno è tempo di bilanci e anche questo 2023 si chiude con la solita analisi dedicata alle applicazioni più scaricate e utilizzate dagli utenti in tutto il mondo. Abbiamo provato a delineare lo scenario relativo delle app mobile per sistemi operativi iOS e Android di cinque settori: 1) social & chat, 2) gaming, 3) video, audio e live sports, 4) creatività e foto/video producer, 5) utility. Ecco una panoramica generale con moltissime novità e alcune conferme.

Whatsapp, Instagram e TikTok tengono il passo come servizi di messaggistica. Tra le nuove app social & chat del 2023 si affaccia invece con prepotenza ChatGPT, una delle più scaricate al mondo. Controversa e chiacchieratissima, l’applicazione sviluppata da Open AI con l’intelligenza artificiale, è arrivata in Europa alcuni mesi dopo il lancio negli States. Già aggiornata diverse volte, conserva uno straordinario equilibrio tra funzionalità avanzate e interfaccia. Da tenere d’occhio anche l’ultima novità in casa Meta, ossia Threads. Creata in competizione con X, il social di Elon Musk, Threads si è rivelata la più scaricata nel mondo nel più breve intervallo di tempo. Si tratta di un’applicazione di messaggistica e, almeno per adesso, è ancora gratuita.

Tra le app per i giochi non possono non essere citate quelle del comparto iGaming, dato che molti operatori del settore hanno sviluppato anche la versione mobile del proprio portale in rete. Un esempio è quello della App di Lottomatica, recensita nel dettaglio da Casinoapps.it, che consente agli utenti di usufruire esattamente di tutti i servizi della versione desktop, compresi i diversi codici promozionali messi a disposizione dall’operatore.

Ma la vincitrice assoluta per sistemi operativi iOS e Android è senza dubbio Honkai: Star Rail, il videogioco di ruolo fantasy 3D. Pubblicata da HoYoverse nel 2023, l’applicazione ha ricevuto il maggior numero di download per la fruizione via smartphone. Grafica eccellente e design ben concepito, Honkai: Star Rail sa intrattenere a lungo tanto i cultori dei giochi di ruolo che i nuovi arrivati. Sono presenti elementi open world ed esplorazioni di dungeon, con particolare attenzione al combattimento strategico a turni. I player online non hanno avuto dubbi mettendola al primo posto.

Tra le app di streaming per video, audio e live sports c’è da segnalarne una per ogni settore. Innanzitutto MUBI, con cui selezionare i migliori film indipendenti e i documentari internazionali. Nel settore audio si registra ancora il dominio incontrastato di Spotify, la migliore applicazione multi dispositivo per l’ascolto di musica a pagamento. Molto scaricata anche Endel, per produrre musica generativa tramite AI partendo dal catalogo della major Universal. Grande competizione, invece, per quanto riguarda le live sports, con un ventaglio di alternative che comprende Fotmob, Allgoals, Diretta, Skores, LiveScores e OneFootball, utilissime per restare continuamente aggiornati sui risultati e sulle notizie sportive più importanti di settore.

Nel ramo creatività e foto/video producer c’è invece da segnalare Photomator per Mac, che rende più facile l’editing fotografico anche grazie agli strumenti dell’intelligenza artificiale. Su iPad c’è anche Procreate, l’app di editor di grafica raster per la pittura digitale, per creare ricche animazioni, video originali, rendering e storie illustrate. Nota di merito anche per Canva, pratico e versatile, di facile utilizzo per gli utenti alle prime armi e decisamente apprezzato anche dai professionisti.

Infine, nel settore delle utility app, la società di ricerca e consulenza anglo-americana Forrester, ha nominato l’app di Intesa Sanpaolo Mobile come “Overall Leader” per il secondo anno consecutivo. Il report di riferimento che ne elogia le caratteristiche è “The Forrester Digital Experience Review: EMEA Mobile Banking Apps, Q3 2023”. L’app di home banking è tra le prime dieci nell’Area EMEA con le migliori funzionalità e con l’esperienza utente più positiva. Sicuramente utile in futuro, ma ancora poco conosciuta, potrebbe essere Wallife: per la protezione dell’identità digitale. Per IPSOS, infatti, un terzo degli italiani è vittima di crimini online.