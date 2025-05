Bayernlb, banca commerciale con sede a Monaco di Baviera, accompagna Doxée per l’implementazione della soluzione di customer communications management della doxee platform®

La multinazionale high-tech Doxee, leader nell’offerta di soluzioni in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, comunica l’accordo con Bayerische Landesbank (BayernLB), storica banca tedesca che opera nella baviera, per l’implementazione della Doxee Platform®, la piattaforma avanzata di Customer Communications Management (CCM).

Nell’ambito di questa partnership, Doxee sostituirà la soluzione CCM attualmente in uso presso BayernLB, con la sua avanzata piattaforma Doxee Platform®. Questa implementazione consentirà all’Istituto Bancario di rivoluzionare la gestione documentale, ottimizzare i processi di comunicazione con la clientela, migliorando l’efficienza operativa e aumentando la soddisfazione dei clienti attraverso comunicazioni personalizzate e multicanale.

BayernLB, con sede a Monaco di Baviera, è la banca principale del Libero Stato di Baviera e istituzione centrale per le casse di risparmio bavaresi. Offre una gamma completa di servizi finanziari per l’economia bavarese e tedesca. Il suo impegno nell’innovazione e nella digitalizzazione dei servizi bancari mira a garantire un’esperienza sempre più fluida e personalizzata ai propri clienti, con una particolare attenzione all’efficienza e alla sicurezza.

Doxee Platform® è una soluzione cloud-native progettata per ottimizzare la gestione documentale e supportare una comunicazione omnicanale, dalla creazione alla distribuzione e all’archiviazione delle comunicazioni su diversi canali. Grazie a strumenti avanzati di automazione e analytics, le istituzioni finanziarie possono trasformare i dati in relazioni di valore, riducendo i tempi di gestione e migliorando la qualità del servizio offerto ai clienti attraverso esperienze uniche e coinvolgenti.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella strategia di digitalizzazione di BayernLB, basata su un modello di customer experience data-driven, che soddisfi le nuove esigenze di un settore bancario sempre più personalizzato.

Michael Biechele, Chief Revenue Officer di Doxee, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con BayernLB in questo progetto strategico. Il settore bancario sta attraversando una fase di accelerazione digitale senza precedenti, con un forte incremento degli investimenti in soluzioni di customer experience basate sui dati. Oggi più che mai è cruciale disporre di strumenti capaci di gestire grandi volumi di dati e trasformarli in esperienze personalizzate. In questo scenario, da quasi vent’anni Doxee si conferma un partner strategico per le banche e istituzioni finanziarie nel loro percorso di trasformazione digitale, mettendo a disposizione tecnologie di comunicazione all’avanguardia e un’esperienza consolidata nel campo della comunicazione digitale. La nostra piattaforma Doxee Platform® fornirà a BayernLB gli strumenti necessari per rivoluzionare la comunicazione con la clientela, rendendola più efficiente, personalizzata e in linea con le moderne esigenze del mercato finanziario. Questo accordo conferma il ruolo di Doxee come abilitatore tecnologico per la digitalizzazione bancaria, fornendo soluzioni innovative per rafforzare la relazione con milioni di clienti e migliorare fiducia, trasparenza e accessibilità ai servizi finanziari”.