Dall’11 maggio al 15 giugno aperte le candidature per 20 ragazze pronte a decollare verso l’Intelligenza Artificiale

In Italia le ragazze rappresentano solo il 15,7% di chi intraprende percorsi ICT, un gap che continua a pesare sull’innovazione del Paese e criticità ancora più rilevante alla luce dei trend globali. Secondo il World Economic Forum, entro il 2030 competenze come Intelligenza Artificiale e ICT saranno tra le più richieste e costituiranno, insieme alle capacità cognitive come il pensiero analitico, il nucleo del lavoro del futuro.

Con l’ambizione di contribuire a colmare questo divario, prende il via la quinta edizione di AIxGIRLS, il campus estivo che, dal 19 al 25 luglio 2026 a Volterra, offrirà a 20 studentesse della quarta superiore provenienti dalle scuole in tutta Italia un’esperienza immersiva nel mondo dell’Intelligenza Artificiale, con costi interamente coperti da AIxGIRLS.

Ideato da Darya Majidi, CEO di Daxo Group, in collaborazione con Roberta Russo, Presidente Donne 4.0, l’associazione nata per supportare l’affermazione femminile e superare il divario di genere attraverso le tecnologie digitali, il progetto aprirà ufficialmente le candidature l’11 maggio alle ore 16.00.

TALENTO, SELEZIONE, FUTURO (E IL POTERE DELLA COMMUNITY)

AIxGIRLS punta sulle eccellenze. Un percorso meritocratico che valorizza i brillanti risultati scolastici, la motivazione e il potenziale attraverso un’esperienza formativa pensata per sviluppare competenze concrete e stimolare l’ambizione di guidare l’innovazione, in un settore chiave per il futuro. Le lezioni in aula saranno guidate da una faculty d’eccezione composta da docenti ed esperte del network di Donne 4.0 – professioniste pronte a trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche a rappresentare una fonte di ispirazione per accompagnare le giovani a giocare un ruolo di primo piano nell’innovazione.

Oltre alla teoria e agli incontri con i ricercatori dell’Università di Siena, le studentesse parteciperanno a laboratori pratici e a un avvincente Hackathon a squadre.

“L’AI sta ridisegnando il mondo del lavoro e non possiamo permettere che il talento femminile resti escluso da questa trasformazione. L’intelligenza artificiale non è solo un insieme di tecnologie, ma rappresenta un nuovo paradigma di governance e di leadership: è fondamentale abbattere pregiudizi e stereotipi che ancora allontanano le ragazze da queste discipline e avvicinarle alle competenze digitali, oggi leve decisive per una reale equità”, afferma Darya Majidi. “L’obiettivo di AIxGIRLS è trasformare queste giovani donne ad alto potenziale da semplici fruitrici di tecnologia a vere e proprie leader dell’innovazione, pronte ad affrontare i contesti più innovativi con consapevolezza e ambizione. In questa direzione, abbiamo recentemente lanciato anche il percorso AIxHER per coinvolgere anche le donne in fase di upskilling e reskilling”.

L’impatto è già concreto: oltre il 50% delle partecipanti delle passate edizioni ha infatti scelto di proseguire il proprio percorso di studio in ambito tecnologico.

I 5 ANNI DI AIXGIRLS

Il 4 settembre, il Teatro La Sapienza di Roma ospiterà l’evento celebrativo per i cinque anni dell’iniziativa. Una giornata che riunirà le 20 protagoniste del 2026, le oltre cento alumnae delle edizioni passate, i partner istituzionali e la community di Donne 4.0, oltre a presentare il progetto eletto vincitore dalla giuria di esperte durante il campus.

DA CAMPUS A PIATTAFORMA EDUCATIVA

AIxGIRLS è inoltre in procinto di ampliare il proprio raggio d’azione con AIxSCHOOL, una nuova iniziativa per portare l’AI nelle scuole come percorso di alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più studenti e studentesse su scala nazionale e di consolidare l’intero progetto come piattaforma educativa in grado di generare valore nel tempo.

L’ecosistema AIxGIRLS prende vita grazie al main sponsor Lavazza Group e agli sponsor Iveco Group e FiberCop, partner strategici impegnati in prima linea nella promozione delle competenze femminili e dell’inclusione, contribuendo a costruire un futuro tecnologico equo e capace di generare valore reale.

Tra i partner scientifici e tecnici, SIAF – Scuola Internazionale di Alta Formazione di Volterra, SAIHUB – Siena Artificial Intelligence Hub e l’Università di Siena.

👉L’INNOVAZIONE HA BISOGNO DELLA TUA VOCE!

Se frequenti la quarta superiore, mettiti in gioco!

Le candidature al sito di AIxGirls sono aperte dall’11 maggio e terminano il 15 giugno 2026 alle ore 23.59.