La data readiness è il prerequisito essenziale per applicare la Private AI

Nel mondo affascinante della cucina, mai come oggi sotto i riflettori, esiste una regola quasi sacra: quella della mise en place. Letteralmente significa “ogni cosa al suo posto” ed è la disciplina che impone di raccogliere, lavare, tagliare e organizzare tutti gli ingredienti prima ancora di accendere i fornelli. Senza questa preparazione, ogni servizio di cucina si trasforma rapidamente in caos.

Nel mondo enterprise stiamo vivendo una frenesia analoga, relativa all’AI generativa. Le organizzazioni si stanno affrettando a offrire esperienze AI a tre stelle, ma la maggior parte sta trascurando proprio la mise en place: in altre parole provano a “cucinare” su larga scala senza aver ordinato accuratamente la propria dispensa, spesso senza averla nemmeno messa in sicurezza.

E questo è ciò che sta generando una crisi di data readiness, ovvero di controllo e padronanza dei propri dati. In un contesto in cui la loro sicurezza e sovranità è imprescindibile, questo problema non solo va risolto in fretta, ma va risolto nel modo migliore: la data readiness è il prerequisito essenziale per applicare la Private AI.

Il prerequisito della Private AI: non puoi proteggere ciò che non riesci a trovare

Negli ultimi anni i dati sono stati considerati – anche giustamente – il nuovo ingrediente “grezzo” per l’AI. Ma i dati grezzi, proprio come la verdura non lavata, restano un rischio finché non vengono resi pronti all’uso.

Oggi però l’obiettivo è cambiato. CEO e business leader non vogliono “solo AI”: vogliono un’AI capace di generare valore elevato e differenziante per il business. Per questo serve un ambiente controllato, in cui privacy e sicurezza dei dati siano garantite lungo l’intero ciclo di vita. Da qui nasce la spinta verso la Private AI. In sostanza, devono assicurarsi che le ricette proprietarie (la proprietà intellettuale) e gli ingredienti (i dati sensibili dei clienti) non finiscano mai nel dominio pubblico, e che l’azienda rispetti le “norme igieniche” del settore (la compliance normativa).

Il punto chiave è semplice: non esiste Private AI senza data readiness. La realtà del mercato è che, per avere successo con l’AI, bisogna spostare il focus: serve una maggiore data governance, non solo più modelli. Se non si è in grado di descrivere chiaramente il proprio panorama dati — da dove arrivano, chi li ha manipolati e dove risiedono — non sarà possibile metterli in sicurezza. La data readiness è la base degli standard di governo necessari per far girare l’AI in modo sicuro. Senza lineage, qualità e governance, la strategia AI aziendale non si rivela soltanto lenta: diventa un rischio di compliance pronto a esplodere.

La trappola della “cucina pop-up” vs. la vera flessibilità ibrida

Per evitare il disordine dei data center principali, molti leader provano a costruire “cucine pop-up”: ambienti cloud separati in cui spostano un piccolo sottoinsieme di dati per far girare un pilot specifico. Può anche funzionare per preparare un antipasto veloce, ma non regge quando si passa a una produzione su scala.

Questo approccio introduce la cosiddetta cloud tax: costi di uscita (egress fees) importanti ogni volta che si debbono spostare i dati fuori dal recinto di un provider. E c’è di peggio: si spezza la catena della sicurezza. Quando i dati vengono trasferiti dall’ambiente core di partenza verso un modello proprietario, si perdono i metadati e il contesto che li rendono conformi. Oppure, più precisamente, li si devono ricostruire e replicare, con un onere che ricade direttamente sull’azienda, o sul suo partner di consulenza.

La realtà, nel settore, è ibrida. Alcuni workload operano egregiamente nel cloud; altri, per costi, performance o requisiti di sovranità, devono restare on-premises. Una strategia “pop-up” costringe a scegliere da che parte stare, finendo per chiudere i propri ingredienti in una dispensa proprietaria.

La soluzione: una dispensa universale per la Private AI, ovunque

Per arrivare a una vera prontezza, le organizzazioni devono muoversi verso la Private AI. È la visione di una piattaforma unificata che porta l’AI dove sono i dati, invece di obbligare le aziende a spostare i dati verso l’AI.

Questo modello si basa su una Unified Data Fabric che funge da “dispensa universale”, garantendo che i dati siano pronti per essere “cucinati” ovunque risiedano, ed è composta da tre elementi:

Unified Governance : in una cucina professionale gli standard di igiene valgono ovunque. Allo stesso modo, una Shared Data Experience crea un livello persistente e attivo di metadati e sicurezza. Policy, tag e lineage seguono i dati in tutti gli ambienti. Se un utente non è autorizzato ad accedere a Personally Identified Information (PII) on-prem, lo stesso divieto si applica in modo rigoroso anche nel cloud. Questo risolve la frammentazione della governance che spesso affossa i progetti di Private AI.

: in una cucina professionale gli standard di igiene valgono ovunque. Allo stesso modo, una crea un livello persistente e attivo di metadati e sicurezza. Policy, tag e lineage seguono i dati in tutti gli ambienti. Se un utente non è autorizzato ad accedere a on-prem, lo stesso divieto si applica in modo rigoroso anche nel cloud. Questo risolve la frammentazione della governance che spesso affossa i progetti di Private AI. Data Security and/or Sovereignty : la Private AI permette di possedere i dati — non di essere “posseduto” dal vendor. Adottando formati di tabella aperti come Apache Iceberg , i dati vengono resi disponibili per qualsiasi tool o modello, senza vendor lock-in. In pratica, sono le aziende a tenere le chiavi della dispensa, garantendo così una vera sovranità del dato.

: la Private AI permette di possedere i dati — non di essere “posseduto” dal vendor. Adottando formati di tabella aperti come , i dati vengono resi disponibili per qualsiasi tool o modello, senza vendor lock-in. In pratica, sono le aziende a tenere le chiavi della dispensa, garantendo così una vera sovranità del dato. Compute-to-Data: invece di spostare enormi dataset verso un modello (pagando la egress tax), è possibile portare il calcolo dove sono i dati. È questo il cuore della Private AI: eseguire modelli e inferenza direttamente accanto ai dati governati, che siano nel cloud, nel data center o all’edge.

Basta pulire, è ora di cucinare

Stiamo entrando in un’epoca in cui il vantaggio competitivo non andrà a chi ha l’LLM più grande, ma a chi ha fiducia sufficiente nei propri dati da poterli usare per ottenere insight unici e generare valore di business.

La Private AI è una necessità strategica per le aziende che vogliono proteggere la propria proprietà intellettuale. Ma non basta partire dall’algoritmo, si parte dalla mise en place.

E se i tuoi dati non sono ancora pronti per essere “cucinati”? Prima ancora di pensare al modello, è necessario rimettere in ordine la dispensa.

Di Yari Franzini, Group Vice President South, Central and Eastern Europe, Cloudera