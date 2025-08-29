1. ChatGPT con connettori Gmail/Calendar Attivi i connettori da Settings → Connectors e in pochi secondi ChatGPT può leggere, riepilogare e organizzare contenuti dalle tue email o dal tuo calendario. 👉 Non si tratta di “giocattoli”, ma di strumenti che puoi usare per risparmiare ore di lavoro ogni settimana. Casi d’uso concreti: Agenda personale: trova slot liberi di almeno 4 ore consecutive per attività di studio, sport o progetti.

trova slot liberi di almeno 4 ore consecutive per attività di studio, sport o progetti. Gestione newsletter: riepiloga le email promozionali degli ultimi 7 giorni e suggerisci quali mantenere o disiscrivere.

riepiloga le email promozionali degli ultimi 7 giorni e suggerisci quali mantenere o disiscrivere. Pianificazione viaggi: estrai da Gmail tutte le conferme di prenotazione (voli, hotel, noleggi) e costruisci un itinerario ordinato. 👉 Esempio di Prompt che uso io – Assistente di pianificazione avanzato Agisci come un assistente di pianificazione avanzato. Analizza il mio Google Calendar e individua tutti gli slot liberi di almeno 4 ore consecutive nel periodo che ti indicherò. Criteri da rispettare: Considera solo i giorni lavorativi (lunedì–venerdì). Suddividi la giornata in due blocchi standard: Mattina: 08:00–13:00 Pomeriggio: 14:00–18:00 Uno slot è considerato disponibile se l’intervallo è completamente libero o comunque utilizzabile per ≥4h consecutive. Ignora eventi marcati come trasparenti (non bloccanti). Se lo slot non combacia esattamente con i blocchi standard, ma esiste un intervallo ≥4h consecutive, segnalalo (es. 13:00–17:00). Formato di output richiesto: Una tabella le seguenti colonne: Data Mattina 09–13 (✅/❌) Pomeriggio 14–18 (✅/❌) Note (eventuali dettagli su slot parziali) Una lista finale di giornate completamente libere. 2. NotebookLM – Video Overviews Google permette di trasformare documenti in video animati con voiceover AI. Come funziona: carichi un PDF, un Google Doc o una presentazione → ottieni un video sintetico pronto da condividere. Casi d’uso: onboarding dipendenti, formazione tecnica, briefing clienti. Macro-workflow – Trasforma documenti in video Prendi questo documento [allega PDF/Doc/Slides] e crea un video di 3 minuti con i concetti chiave spiegati con voiceover AI. Target: neoassunto che deve capire le basi in poco tempo. Stile: chiaro, sintetico, didattico. Output: link o file video pronto da condividere. 👉 Al momento il formato è ancora grezzo, ma a mio avviso già utilizzabile internamente per formazione e briefing. 3. Microsoft Copilot 365 – Riassunto automatico documenti Word ora genera riassunti intelligenti fino a 80.000 parole direttamente all’apertura del file. Utilità pratica: contratti legali, report aziendali, documentazione tecnica. Scenario tipico: un project manager apre un documento di 200 pagine e trova subito il “digest” con punti chiave e rischi principali. Attivazione: disponibile in Copilot for Microsoft 365 e Pro. 4. Gemini Advanced – Gems personalizzati Google ha lanciato Gems preconfigurati per funzioni aziendali (marketing, vendite, HR, customer sentiment) con la possibilità di collegare file da Drive. Macro-workflow – Hiring consultant Gem Carica 2 job description precedenti da Drive. Scrivi un nuovo annuncio per la posizione “Data Analyst”. Mantieni lo stesso tono e stile aziendale. Fornisci una versione breve per LinkedIn e una estesa per il sito. Aggiungi anche 3 domande di screening iniziale per i candidati.