🚀 Novità AI da attivare subito
1. ChatGPT con connettori Gmail/Calendar
Attivi i connettori da Settings → Connectors e in pochi secondi ChatGPT può leggere, riepilogare e organizzare contenuti dalle tue email o dal tuo calendario.
👉 Non si tratta di “giocattoli”, ma di strumenti che puoi usare per risparmiare ore di lavoro ogni settimana.
Casi d’uso concreti:
👉 Esempio di Prompt che uso io – Assistente di pianificazione avanzato
Agisci come un assistente di pianificazione avanzato.
Analizza il mio Google Calendar e individua tutti gli slot liberi di almeno 4 ore consecutive nel periodo che ti indicherò.
Criteri da rispettare:
Considera solo i giorni lavorativi (lunedì–venerdì).
Suddividi la giornata in due blocchi standard:
Mattina: 08:00–13:00
Pomeriggio: 14:00–18:00
Uno slot è considerato disponibile se l’intervallo è completamente libero o comunque utilizzabile per ≥4h consecutive.
Ignora eventi marcati come trasparenti (non bloccanti).
Se lo slot non combacia esattamente con i blocchi standard, ma esiste un intervallo ≥4h consecutive, segnalalo (es. 13:00–17:00).
Formato di output richiesto:
Una tabella le seguenti colonne:
Data
Mattina 09–13 (✅/❌)
Pomeriggio 14–18 (✅/❌)
Note (eventuali dettagli su slot parziali)
Una lista finale di giornate completamente libere.
2. NotebookLM – Video Overviews
Google permette di trasformare documenti in video animati con voiceover AI.
Come funziona: carichi un PDF, un Google Doc o una presentazione → ottieni un video sintetico pronto da condividere.
Casi d’uso: onboarding dipendenti, formazione tecnica, briefing clienti.
Macro-workflow – Trasforma documenti in video
Prendi questo documento [allega PDF/Doc/Slides] e crea un video di 3 minuti con i concetti chiave spiegati con voiceover AI.
Target: neoassunto che deve capire le basi in poco tempo.
Stile: chiaro, sintetico, didattico.
Output: link o file video pronto da condividere.
👉 Al momento il formato è ancora grezzo, ma a mio avviso già utilizzabile internamente per formazione e briefing.
3. Microsoft Copilot 365 – Riassunto automatico documenti
Word ora genera riassunti intelligenti fino a 80.000 parole direttamente all’apertura del file.
Utilità pratica: contratti legali, report aziendali, documentazione tecnica.
Scenario tipico: un project manager apre un documento di 200 pagine e trova subito il “digest” con punti chiave e rischi principali.
Attivazione: disponibile in Copilot for Microsoft 365 e Pro.
4. Gemini Advanced – Gems personalizzati
Google ha lanciato Gems preconfigurati per funzioni aziendali (marketing, vendite, HR, customer sentiment) con la possibilità di collegare file da Drive.
Macro-workflow – Hiring consultant Gem
Carica 2 job description precedenti da Drive.
Scrivi un nuovo annuncio per la posizione “Data Analyst”.
Mantieni lo stesso tono e stile aziendale.
Fornisci una versione breve per LinkedIn e una estesa per il sito.
Aggiungi anche 3 domande di screening iniziale per i candidati.
🔐 Focus Privacy: La guida pratica per ChatGPT
Il riferimento normativo principale in Europa quando si parla di trattamento dei dati è il GDPR – General Data Protection Regulation.
Questo regolamento tutela i dati personali delle persone fisiche, imponendo a chi li gestisce regole chiare su raccolta, utilizzo, conservazione e protezione.
Quando parliamo di AI generativa, la domanda è inevitabile: fino a che punto posso condividere informazioni con ChatGPT senza rischiare di violare il GDPR?
La risposta dipende da quale versione utilizzi e da quali dati tratti.
✅ Dove puoi muoverti liberamente con ChatGPT Plus (o Free)
Con l’abbonamento ChatGPT Plus o Free (versione consumer) non esiste un Data Processing Agreement (DPA) con OpenAI, quindi l’utilizzo è adatto solo a dati non personali o strettamente individuali.
Puoi usarlo in sicurezza per:
👉 In questi scenari non stai trattando dati personali di terzi, quindi sei conforme al GDPR anche con un account consumer.
❌ Dove devi fermarti con ChatGPT Free/Plus
Il semaforo diventa rosso quando entrano in gioco dati personali di altre persone o informazioni sensibili.
👉 In questi casi, usare ChatGPT Free/Plus non è conforme al GDPR, perché mancano le garanzie di trattamento richieste dalla normativa.
⚠️ Accorgimento pratico: se vuoi sfruttare l’AI per analizzare questi materiali, anonimizza i dati prima di passarli.
Ad esempio: sostituisci nomi e recapiti con placeholder (“Cliente A”, “Dipendente X”), elimina firme o numeri personali.
Così puoi lavorare sul contenuto (clausole, struttura, punti chiave) senza esporre dati sensibili.