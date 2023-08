3. Contrasto ai criminali informatici già penetrati nell’infrastruttura aziendale



Nonostante le soluzioni di sicurezza informatica rilevino in modo affidabile la maggior parte dei malware prima ancora che entrino nella rete, non esiste una protezione completa contro gli attacchi. Le tecnologie post-delivery, come quella brevettata da Retarus “Patient Zero Detection”, non solo identificano i collegamenti malware e phishing nelle e-mail già consegnate, ma spostano o eliminano automaticamente i messaggi interessati. Allo stesso tempo, l’amministratore responsabile, ed eventualmente anche il destinatario, vengono immediatamente avvisati di non aprire il file. In questo modo, il contenimento dei potenziali danni viene drasticamente semplificato: un enorme valore aggiunto non solo per la sicurezza della posta elettronica, ma anche per la sicurezza IT nel suo complesso. Inoltre, un’efficace strategia per proteggere la mail dovrebbe includere anche una soluzione per la continuità della posta elettronica in caso di incidenti di sicurezza, problemi del server o interruzioni del cloud: le soluzioni failover sono costantemente attive in background, intervengono immediatamente se l’infrastruttura di posta elettronica non è effettivamente disponibile, e garantiscono che la comunicazione via e-mail aziendale continui senza interruzioni.