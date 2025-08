Hai passione per le autogrù e la vendita? Questa è la tua occasione! Manda il tuo cv a Tadano Italia, in italiano o in inglese

Essendo parte del Gruppo Tadano, la “Tadano Demag GmbH Italian Branch” condivide la missione di lavorare per fornire ai nostri clienti attrezzature di sollevamento e servizi correlati che non solo soddisfino le loro aspettative, ma le superino. Tadano, promuove una cultura di innovazione, eccellenza e crescita. Come fornitore specializzato in soluzioni per attrezzature di sollevamento, l’azienda si impegna ad attrarre i migliori talenti che sono appassionati di fare la differenza nel settore. Che tu sia un professionista esperto o un neolaureato desideroso di intraprendere un percorso di carriera gratificante, Tadano offre opportunità entusiasmanti per lo sviluppo personale e professionale. Incoraggiamo le persone che sono motivate dalle sfide e prosperano in ambienti collaborativi a esplorare le possibilità con noi. Chi è e cosa fa Tadano Italia Il Gruppo Tadano opera a livello globale, specializzandosi nello sviluppo e nella produzione di gru mobili idrauliche e attrezzature di sollevamento. Con impianti di produzione in diverse località nel mondo, tra cui Giappone, Germania e USA, Tadano si impegna a fornire gru mobili di alta qualità. Tadano Italia gestisce la vendita di attrezzature di sollevamento nuove e usate, nonché la vendita di servizi e ricambi all’interno del Paese. La posizione Per la branch commerciale italiana di Tadano dedicata alle autogrù che ha sede a S. Cesario S/Panaro, provincia di Modena, l’azienda è alla ricerca di una figura di Sales Manager che avrà la responsabilità di gestire il portafoglio clienti esistente e di sviluppare nuove opportunità di business in accordo con le direttive di gruppo e la politica commerciale di filiale. Le tue responsabilità come Sales Manager: Gestire e mantenere le relazioni con il portafoglio clienti attuale;

Analizzare il territorio di riferimento con l’obiettivo di individuare nuove opportunità di business;

Individuare e creare relazione con i principale stakeholder e mantenersi aggiornato rispetto ai piani di sviluppo nazionali in ambito edile e civile;

Gestire l’implementazione della strategia di vendita sul territorio di competenza assicurando il raggiungimento degli obiettivi relativi competenza attraverso il costante monitoraggio dei risultati e dei KPI;

Partecipare a fiere ed agli altri eventi aziendali Le tue qualifiche come Sales Manager Pregressa esperienza equivalente, diploma tecnico o Laurea

In qualità di candidato ideale, hai una pregressa esperienza di almeno 3-5 anni in ruoli commerciali sviluppata in ambito sollevamento e presenti consolidate competenze di business development e creazione di relazioni commerciali strategiche.

Hai capacità di gestire trattative complesse ed una costante attenzione all’esigenze del mercato ed alla proposizione di soluzioni in ottica consulenziale e ambisci a diventare un punto di riferimento riconosciuto dal mercato.

Completano il profilo: la disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale, ottime doti comunicative, precisione ed accuratezza, capacità di interfacciarsi su differenti livelli e ottima conoscenza della lingua inglese. Cosa offre Tadano Italia Prodotti innovativi e di alto livello e un lavoro stimolante in un settore in continua evoluzione

La possibilità di gestire autonomamente il proprio lavoro

Un salario iniziale competitivo e un contratto a tempo indeterminato

Formazione tecnica approfondita sui prodotti Candidati ora! Si prega di inviare il proprio CV in italiano o in inglese.