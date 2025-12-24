Inferenza AI, l’evoluzione del NaaS verso il “NaaS 2.0” e la sicurezza quantistica plasmeranno il panorama tecnologico nei prossimi 12 mesi.

Colt ha pubblicato le principali tendenze tecnologiche e di mercato che, secondo le sue previsioni, domineranno l’agenda dei CIO nel 2026. Sulla base delle opinioni dei clienti, delle informazioni di mercato e delle sue ricerche proprietarie, l’azienda ha identificato tra le priorità tecnologiche l’inferenza AI, l’evoluzione del NaaS verso il “NaaS 2.0” e la sicurezza quantistica plasmeranno il panorama tecnologico nei prossimi 12 mesi.

“I CIO continueranno ad affrontare difficoltà nel 2026 dovendo bilanciare complessi programmi di trasformazione aziendale su larga scala, spesso incentrati sull’intelligenza artificiale, con programmi di riduzione dei costi in un contesto normativo in continua evoluzione”, ha affermato Buddy Bayer, Chief Operating Officer di Colt Technology Services. “Ma ci sono anche enormi opportunità: i programmi di AI stanno iniziando a maturare, l’infrastruttura digitale ha una capacità sempre maggiore e stiamo assistendo a un’evoluzione di soluzioni come il NaaS che stanno ridefinendo le nostre esperienze digitali. È un momento entusiasmante e, in Colt, guidiamo questo cambiamento insieme ai nostri clienti”.

Maturità dell’AI

Nuovi modi per generare ROI dall’intelligenza artificiale

Le aziende hanno continuato a investire massicciamente nell’intelligenza artificiale, ma il ritorno sull’investimento, la creazione di valore e la monetizzazione si stanno rivelando difficili da raggiungere. Una ricerca condotta da Colt rivela che un’azienda internazionale su cinque spende 750.000 dollari all’anno in intelligenza artificiale, mentre il 95% degli intervistati in un recente studio del MIT non vede alcun ritorno sui propri investimenti. Questo squilibrio tra spesa e rendimenti misurabili si ridurrà nel 2026, man mano che i progetti di IA matureranno inizieranno a generare ROI e le aziende troveranno nuovi modi per creare valore dall’IA. Un numero maggiore di fornitori integrerà valutazioni di maturità dell’IA e modelli di ROI strutturati per aiutare le aziende a definire, monitorare e quantificare il valore dei propri strumenti di IA.

Inferenza AI e Agentic AI

Nel 2026 l’inferenza dell’AI raggiungerà un nuovo livello di maturità, passando dalla fase sperimentale all’integrazione nell’ambiente IT aziendale, estraendo informazioni, formulando previsioni e consentendo decisioni più intelligenti e contestualizzate in tempo reale. McKinsey prevede che entro il 2030 l’inferenza dell’AI rappresenterà la maggior parte dei carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale. Questo non sarà limitato alle sole imprese: secondo una ricerca dell’IEEE, l’Agentic AI, guidata dall’inferenza, sarà la forza trainante dell’automazione e della digitalizzazione delle attività quotidiane dei consumatori, dalla gestione della privacy e dell’assistenza sanitaria alla pianificazione e alla gestione delle faccende domestiche.

Rete geografica (WAN) basata su intelligenza artificiale

Molte delle conversazioni di Colt con i clienti vertono sulla capacità dell’infrastruttura digitale di gestire e ottimizzare le prestazioni, la latenza e la sicurezza necessarie per i carichi di lavoro dell’AI. L’AI WAN sposta la conversazione verso reti geografiche basate su software, costruite per i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale, che gestiscono dinamicamente il traffico dell’AI per ottenere prestazioni ottimali e garantire la sicurezza a livello di applicazione dei dati critici.

I cambiamenti nel traffico stimoleranno l’innovazione nelle tecnologie di rete sostenibili

Allo stesso modo, i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale trasmessi tramite cavi transatlantici cresceranno nel 2026 e si prevede che passeranno dall’8% della capacità totale nel 2025 al 30% entro il 20351, mettendo a dura prova le rotte di rete globali. Le sperimentazioni tecnologiche innovative e le partnership globali stanno stanno favorendo l’emergere di tecnologie che migliorano le prestazioni senza aumentare il consumo energetico o le emissioni di carbonio.

Intelligenza Artificiale sovrana

Con l’aumento degli investimenti delle nazioni nell’intelligenza artificiale e l’entrata in vigore delle normative sulla governance dell’AI in molte delle principali economie mondiali, l’intelligenza artificiale sovrana sta guadagnando slancio. Diventerà una priorità nell’agenda dei CIO man mano che i paesi e le organizzazioni costruiranno e gestiranno i propri sistemi di AI utilizzando i propri dati, infrastrutture, persone e regole. L’AI sovrana sta diventando sempre più diffusa e importante, poiché le nazioni cercano di mantenere il controllo della propria tecnologia, proteggere i propri dati e rimanere resilienti in un mondo sempre più plasmato dall’AI.

Modelli As-A-Service

NaaS 2.0

Il mercato NaaS continua a crescere, trainato da una serie di fattori che vanno dall’intelligenza artificiale, all’edge computing e all’adozione del cloud, fino alla necessità delle aziende di garantire flessibilità mentre navigano in mercati globali dinamici. Una ricerca condotta da Colt ha rilevato che il 58% dei 1500 CIO intervistati ha ammesso di aumentare l’utilizzo delle funzionalità NaaS proprio a causa delle crescenti esigenze di intelligenza artificiale. Nel 2026, assisteremo all’evoluzione del NaaS per soddisfare le esigenze dell’era dell’intelligenza artificiale, andando oltre il suo ruolo tradizionale di supporto alle esperienze digitali. La prossima generazione di NaaS sarà intelligente, automatizzata e concreto, progettata per offrire prestazioni in tempo reale, adattabilità e autonomia alle aziende basate sull’intelligenza artificiale.

Quantum security

Aumentano gli investimenti nella sicurezza quantistica con l’avvicinarsi del Q Day

I CIO sono sottoposti a una pressione costante per proteggere i propri dati e le proprie infrastrutture dai rischi emergenti e, man mano che i governi e le aziende sviluppano una comprensione più approfondita della potenza e del potenziale della tecnologia quantistica, l’attenzione e gli investimenti si concentrano sulla sicurezza quantistica.

Nel suo report 2026 Technology and Security Predictions2, Forrester prevede che la spesa per la sicurezza quantistica supererà il 5% del budget IT complessivo delle imprese nel prossimo anno, mentre un rapporto di The Quantum Insiderstima che il mercato della sicurezza quantistica crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) superiore al 50% fino al 2030, raggiungendo i 10 miliardi di dollari. I metodi tradizionali di crittografia dei dati rischiano di essere decifrati dai computer quantistici. Il momento in cui ciò accadrà è noto come Q Day e, secondo le ultime stime, potrebbe arrivare già nel 2030. Tecnologie come la crittografia post-quantistica (PQC) e la distribuzione quantistica delle chiavi (QKD) proteggono il traffico da questo rischio. Il 2026 porterà sviluppi, sperimentazioni e innovazioni nella protezione dei dati dal rischio quantistico.

Tecnologie LEO – e quantistica

Il 2026 sarà un anno di svolta per i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), con il lancio di nuovi satelliti e nuovi servizi da parte di diverse organizzazioni. Questi servizi sono una parte fondamentale dell’infrastruttura globale delle telecomunicazioni, in quanto forniscono connettività nelle aree rurali o scarsamente servite e garantiscono resilienza alle aziende che cercano opzioni di backup per la propria infrastruttura aziendale. Colt intende sperimentare la connettività satellitare LEO per la distribuzione di chiavi quantistiche: ciò consentirà lo scambio sicuro e protetto di chiavi di crittografia simmetriche utilizzando la tecnologia quantistica, superando al contempo i limiti di distanza della connettività terrestre. Il 2026 vedrà Colt e i suoi partner sperimentare tecniche spaziali e sottomarine che estenderanno la sicurezza quantistica anche alle reti globali.

Modelli di cloud computing ibrido

Ecosistemi multi-cloud, ibridi e edge

Nel 2026 i modelli multi-cloud diventeranno lo standard, poiché le aziende cercheranno nuovi modi per rendere le loro infrastrutture più flessibili e resilienti, abbandonando le strategie basate su un unico fornitore. Le API e le interconnessioni sicure tra fornitori e hyperscaler saranno sempre più semplificate, complementari e competitive in termini di prezzi, oltre che accessibili tramite aggregatori.

L’edge computing continuerà a crescere fino al 2026 e oltre, spinto da fattori quali l’espansione dell’inferenza AI, l’aumento dell’analisi in tempo reale e i crescenti requisiti di sovranità dei dati. I fornitori di cloud di nuova generazione stanno dando priorità all’implementazione di infrastrutture all’edge, elaborando i dati più vicino al luogo in cui vengono generati, mentre gli hyperscaler si concentrano sulla scalabilità e sulla potenza di calcolo in luoghi centralizzati. Entrambe le strategie sono necessarie e complementari: l’edge richiede un’infrastruttura altamente distribuita e localizzata che integri il cloud centralizzato, utilizzato per elaborazioni e archiviazioni pesanti. Con la crescita della domanda di edge nel 2026 e oltre (una previsione stima un CAGR del 33,0% dal 2025 al 2033), ci si aspetta un aumento della domanda di architetture distribuite in nuove aree geografiche.

Quadri normativi più rigorosi

Nel 2026 è prevista l’introduzione di una serie di obblighi di segnalazione, normative, strategie e linee guida che avranno un impatto sui CIO, in particolare nei settori dell’AI e della sicurezza informatica. La maggior parte degli obblighi previsti dalla legge dell’UE sull’intelligenza artificiale entrerà in vigore il 2 agosto 2026, mentre l’attuazione di alcuni requisiti per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio potrebbe essere rinviata. Gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge dell’UE sulla resilienza informatica sono previsti a partire da settembre 2026, con obblighi graduali che continueranno da settembre 2026 in poi ai sensi del Data Act dell’Unione Europea.

Assisteremo anche all’introduzione dello standard globale ISO/IEC 42001:2023 per la governance dell’AI, che porterà i CIO e i CAIO a integrare la governance dell’AI nell’architettura aziendale e nelle decisioni di approvvigionamento, nonché agli impatti operativi del Digital Services Act e del Digital Markets Act. Nel Regno Unito, tutti gli occhi saranno puntati sul Cyber Security and Resilience Bill, mentre in Asia, il Giappone vedrà l’impatto del suo AI Promotion Act e si prevede che anche le principali iniziative successive alla National AI Strategy 2.0 (NAIS 2.0) di Singapore entreranno in vigore nel 2026.