l Digital Double abiliteranno agenti economici verificabili in grado di negoziare contratti, eseguire transazioni, ottimizzare allocazioni finanziarie, interagire con API bancarie e gestire processi aziendali.

La convergenza tra identità digitale e Digital Twin sta portando alla nascita di una nuova architettura economica digitale: i Digital Double. Questi “umani programmabili”, sono repliche virtuali degli individui, basati su sistemi di Intelligenza Artificiale e con identità verificabili, capaci di interagire nei mondi digitali e fisici effettuando operazioni autonome, quali transazioni o negoziazioni.

Secondo il nuovo Insight Report di Klecha & Co., “Digital Doubles: Identity as a platform”, i “Digital Twin” forniscono modelli dinamici e predittivi della realtà fisica, mentre l’identità digitale fornisce prove crittograficamente sicure e controllate dall’utente che autenticano e autorizzano le interazioni all’interno di questi modelli digitali. Questi due sistemi convergeranno sempre di più diventando l’infrastruttura abilitante di nuovi modelli economici e sociali in cui gli individui saranno affiancati dai loro “Digital Doubles” secondo una traiettoria di sviluppo che genererà enormi opportunità, ma anche sfide significative, etiche e regolamentari.

Dal punto di vista economico, la traiettoria è netta.

Il mercato globale dei Digital Twin è destinato a crescere da circa 26 miliardi di dollari nel 2025 a oltre 270 miliardi nel 2032, con una crescita di oltre dieci volte[1].

Parallelamente, il mercato dell’identità digitale supererà i 100 miliardi di dollari entro il 2032, sostenuto da tassi di crescita annuali a doppia cifra[2].

Un ruolo centrale è svolto dalla Self-Sovereign Identity (SSI), fondamentale per l’adozione diffusa di Doppi Digitali: eliminando la dipendenza da autorità centralizzate o intermediari come grandi aziende tecnologiche o governi, permette di gestire credenziali o documenti verificati in “wallet” digitali, garantendo privacy e sicurezza superiori rispetto ai sistemi centralizzati. Si prevede che il mercato dell’identità auto-sovrana passerà dai 3 miliardi del 2025 agli oltre 40 miliardi di dollari entro il 2030[3]. Si ritiene inoltre che la diffusione di SSI sosterrà l’ulteriore sviluppo della finanza integrata all’interno di piattaforme, siti web o app non finanziarie. Questo settore – che abilita transazioni in piattaforme non finanziarie – dovrebbe raggiungere un impressionante valore, arrivando a sfiorare gli 8 trilioni di dollari entro il 2030[4].

Secondo il report, l’integrazione di questi due “pilastri tecnologici” – Digital Twins e Identità digitale – porterà allo sviluppo di agenti digitali affidabili, capaci di agire, firmare, prendere decisioni e ottimizzare processi in modo verificabile. Tanto che i Digital Doubles arriveranno a sostenere oltre il 50% dei servizi digitali transfrontalieri entro il 2032.

Impatto su finanza e intermediazione

l Digital Double abiliteranno agenti economici verificabili in grado di negoziare contratti, eseguire transazioni, ottimizzare allocazioni finanziarie, interagire con API bancarie e gestire processi aziendali.

Le implicazioni finanziarie sono già oggi rilevanti. Le istituzioni che adottano soluzioni di identità digitale avanzata e Digital Twin registrano riduzioni dei costi operativi fino al 30% e miglioramenti significativi nella gestione del rischio. Nel wealth management, i Digital Twin stanno accelerando l’adozione di modelli di robo-advisory, un mercato che potrebbe crescere da 15 miliardi di dollari nel 2025 a quasi 60 miliardi entro il 2030, su asset complessivamente gestito superiori ai 4 trilioni di dollari[5].

Per il settore finanziario le implicazioni saranno strutturali. I Digital Doubles potrebbero ridurre drasticamente costi di onboarding, automatizzare processi di consulenza finanziaria, accelerare l’adozione del robo-advisory, integrare embedded finance in ecosistemi digitali verificati e, soprattutto, ridefinire il ruolo di banche e intermediari.

“Non si tratta semplicemente di automazione, ma di una potenziale ridefinizione dell’architettura dell’intermediazione – sottolinea Stephane Klecha, Founder e Managing Partner di Klecha & Co. – Chi controllerà l’infrastruttura dell’identità verificata controllerà l’accesso ai flussi economici”.

Implicazioni industriali: una nuova filiera tecnologica

Oltre alla finanza, la convergenza tra identità digitale, digital twin e AI agent apre una nuova filiera industriale e per le imprese, le applicazioni sono molteplici. Tra queste figurano il procurement automatizzato, la contrattualistica intelligente, supply chain interoperabili,scoring dinamico di partner e fornitori e gestione predittiva dei rischi operativi.

Sanità: dal fascicolo digitale al gemello sanitario predittivo

Il report dedica attenzione anche al settore sanitario, dove la convergenza tra identità digitale verificata e digital twin può trasformare la gestione dei dati clinici e dei percorsi di cura. L’integrazione tra identità sanitaria interoperabile, modelli digitali del paziente (digital twin clinico) e AI per analisi predittiva potrebbe creare modelli dinamici capaci di simulare scenari terapeutici, supportare decisioni cliniche e migliorare l’efficienza. Per i sistemi sanitari pubblici e privati, l’impatto economico potenziale riguarda riduzione dei costi, migliore allocazione delle risorse e nuove opportunità per medtech e assicurazioni sanitarie.

Digital Doubles: u na nuova infrastruttura di mercato

Anche l’M&A riflette il cambiamento in atto. Secondo Klecha & Co., i due pilastri tecnologici dei doppi digitali saranno tra i principali driver di consolidamento nei prossimi anni.

Gli investitori privilegeranno sempre più piattaforme di identità digitale, soluzioni verticali di Digital Twin e software di interoperabilità e compliance. Le valutazioni si sposteranno dai multipli tradizionali alla centralità infrastrutturale e alla scalabilità, con un aumento delle operazioni cross-border e del coinvolgimento di private equity e investitori infrastrutturali.

“Identità digitale e Digital Twin stanno diventando il sistema nervoso dell’economia digitale,” commenta Stephane Klecha, Founder e Managing Partner di Klecha & Co. “La creazione di valore si sposterà dal semplice utilizzo della tecnologia alla capacità di orchestrare identità, dati e simulazione in modo sicuro e interoperabile. Chi presidierà questi layer infrastrutturali guiderà il prossimo ciclo di crescita e consolidamento. In questo senso, l’Italia rappresenta un bacino unico su scala internazionale di aziende leader che rivestono un valore strategico di primo piano.”

Europa, regolazione e opportunità per l’Italia

Il report evidenzia il ruolo strategico del quadro regolatorio europeo, con l’implementazione di eIDAS 2.0 – che prevede l’interoperabilità dei sistemi nazionali di identificazione elettronica – e del wallet digitale europeo, come possibile acceleratore di interoperabilità su scala continentale.

In Italia, la scadenza del 3 agosto 2026 per la validità dei documenti cartacei rappresenta un passaggio cruciale, ma le prime stime indicano che solo il 30% dei cittadini potrebbe disporre di un’identità digitale entro la deadline.

Se da un lato è quindi in atto una corsa contro il tempo, dall’altro la sfida tecnologica è raggiungere l’interoperabilità: una certificazione SSI italiana deve essere verificabile non solo all’interno dell’Italia, ma anche tra le giurisdizioni conformi a eIDAS 2.0. E’ questo ad aver spinto le aziende italiane a dare priorità alla standardizzazione e ai test di interoperabilità, rendendo l’Italia un centro per lo sviluppo degli standard SSI.

“Con le sue eccellenze tecnologiche l’Italia potrebbe oggi ambire ad inserirsi nella nuova catena del valore europea, soprattutto nei settori bancario, assicurativo e dei servizi pubblici digitali, come potenziale hub di sperimentazione – conclude Stephane Klecha – posizionandosi in modo distintivo rispetto per esempio alla Francia, oggi più avanzata sul fronte della governance dei dati, e della Spagna, particolarmente dinamica nel settore fintech”.