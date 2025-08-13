Armony Floor produce internamente pavimenti in rovere e bamboo di alta qualità,

In Italia, il settore del parquet è spesso frammentato tra chi distribuisce, chi assembla e chi posa. In questo panorama, Armony Floor rappresenta un modello alternativo: un ingrosso capace di unire il controllo interno dei processi alla distribuzione diretta su tutto il territorio nazionale. Un’azienda che ha fatto della filiera corta e della coerenza tecnica la propria identità, rivolgendosi a professionisti e privati con una proposta industriale solida, trasparente e completa.

Armony Floor è una realtà industriale che ha scelto di operare con un modello chiaro: produrre internamente pavimenti in rovere e bamboo di alta qualità, importarli senza intermediari e distribuirli direttamente sul mercato. Con sede a Coriano, in provincia di Rimini, l’azienda ha costruito negli anni un sistema integrato che permette di offrire parquet adatto a una pluralità di destinazioni d’uso, con una filiera ridotta al minimo e pienamente controllata.

L’impresa si presenta sul mercato come un ingrosso di parquet che serve privati, rivenditori, architetti e interior designer, senza passaggi commerciali intermedi e con una politica commerciale orientata a prezzi di fabbrica.

Ogni tavola prodotta da Armony Floor è il risultato di una catena di valore coerente e tracciabile: la selezione delle essenze avviene nei Paesi d’origine, l’importazione è gestita in modo diretto e la trasformazione avviene all’interno dello stabilimento aziendale. Questo permette all’azienda di mantenere un controllo tecnico reale sulla produzione e di rispondere con puntualità e trasparenza alle esigenze dei professionisti del settore e dei clienti finali.

L’offerta si compone di oltre sessanta referenze, studiate per coprire un’ampia gamma di esigenze funzionali. Dalle linee in rovere, declinate in diversi formati e finiture, alle soluzioni in bamboo per chi cerca materiali resistenti ed ecocompatibili, fino ai legni esotici più adatti a spazi rappresentativi o ambienti altamente personalizzati.

A queste si aggiungono formati tecnici come i parquet SPC, pensati per contesti umidi o ad alta sollecitazione, e i moduli a spina ungherese per installazioni di alto profilo. Il catalogo è stato progettato per dialogare con la realtà del cantiere e dell’abitare contemporaneo, offrendo soluzioni efficaci anche in ambienti complessi, come dimostra l’uso del parquet in cucina, sempre più diffuso grazie all’equilibrio tra robustezza, facilità di manutenzione e coerenza estetica.

Oltre alla produzione, Armony Floor ha costruito un’infrastruttura di supporto concreta. Il sito web aziendale www.pavimentieparquet.com permette di consultare il catalogo, visualizzare finiture, scaricare schede tecniche e richiedere campioni gratuiti da ricevere in 48/72 ore.

La rete nazionale di posatori qualificati garantisce un servizio di posa professionale su tutto il territorio italiano, in continuità con il livello tecnico del prodotto. Lo showroom di Coriano rappresenta infine uno spazio fisico dove è possibile confrontarsi con consulenti esperti, valutare le collezioni e analizzare le soluzioni più adatte al proprio progetto.

La proposta Armony Floor si rivolge a chi cerca non solo un pavimento, ma un interlocutore capace di seguire ogni fase: dalla materia grezza alla posa finale. Un modello industriale che mette insieme produzione interna, controllo diretto, consulenza tecnica e supporto post-vendita. In un mercato in cui spesso la distanza tra produzione e distribuzione è un problema, l’azienda rappresenta un riferimento affidabile per chi lavora con il legno e ne riconosce il valore progettuale.