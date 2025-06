Nel suo 25° anno di attività Entopan presenta al “Global South Innovation 2025”: il tema “verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Alla frontiera tra passato e futuro, umanesimo e innovazione, nell’epoca delle grandi sfide di transizione

Si terrà dal 9 all’11 luglio 2025, presso l’Azienda Agricola Costantino (Maida, CZ), la nuova edizione di “Global South Innovation“, l’ormai atteso forum internazionale promosso da Entopan Smart Networks & Strategies in collaborazione con Harmonic Innovation Group, Impatta, Deloitte, Tech4You, Gruppo Ferraro, eFM, Ebrains, capace di attrarre l’attenzione bipartisan della politica, delle istituzioni finanziarie e di sistema, oltre che dell’industria tradizionale e dell’innovazione.

Qual è il tema all’ordine del giorno del Global South Innovation 2025?

L’edizione di quest’anno, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Regione Calabria, ha per tema “Verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile: alla frontiera tra passato e futuro, umanesimo e innovazione nell’epoca delle grandi sfide di transizione“. L’evento pone al centro il Mezzogiorno d’Italia e il Mediterraneo come snodi strategici per l’emergere di nuovi equilibri globali. In questa prospettiva, si intrecciano il paradigma dell’Innovazione Armonica, le direttrici del Piano Mattei e una visione di cooperazione che rilancia il ruolo dei territori emergenti del Sud del mondo come protagonisti di una nuova stagione di progresso.

Partecipanti ed esperti

A testimonianza della crescente rilevanza dell’appuntamento, che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di 500 ospiti e 50 relatori rappresentanti istituzioni, grandi corporate e startup nazionali e internazionali, Global South Innovation 2025 vedrà l’apertura dei lavori affidata ad Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, e la chiusura a Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e Commissario europeo per gli affari economici e monetari.

Insieme a loro interverranno anche il Presidente della Regione Calabria nonché Presidente della Commissione Intermediterranea Roberto Occhiuto, i due ex Ministri Francesco Profumo, Presidente di ISYBank, e, Enrico Giovannini, Direttore Scientifico di ASviS, il Vice Ministro agli Interni Wanda Ferro, il Presidente dell’Assemblea Parlamentare Mediterranea Giulio Centemero, gli Ambasciatori del Barhein e dell’India, l’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace Claudio Maniago e figure del mondo della cultura e dell’economia come, Luca Meldolesi, Santo Versace, Alessandro Aresu, Emanuele Felice, Lucio Caracciolo, Alec Ross e Maurice Aymard, storico francese allievo di Fernand Braudel, che terrà la lectio magistralis “Mediterraneo e Innovazione”. Completeranno il parterre della tre giorni, amministratori delegati di banche, fondi di investimento e grandi player nazionali ed internazionali insieme a delegazioni di paesi ed ecosistemi esteri. Tra questi l’AD di Deloitte Fabio Pompei, il Presidente di Monte Paschi Nicola Maione e moltissimi altri.

Il cuore del progetto di Entopan

Il paradigma dell’Innovazione Armonica, ideato e definito da Francesco Cicione, è il cuore del progetto Entopan e dell’Harmonic Innovation Group: un approccio che integra sostenibilità ambientale, progresso tecnologico, valorizzazione delle specificità locali e responsabilità sociale, puntando a generare benefici concreti e misurabili per la comunità. Un percorso culturale e strategico che vede attuazione, tra l’altro, proprio nell’evento annuale Global South Innovation come momento di condivisione e contaminazione, e nell’operato di “aziende faro” che disegnano strategie di crescita all’insegna dell’Innovazione Armonica con particolare attenzione alla sostenibilità e all’impatto sociale.

Dal 2021, anno della prima edizione, Global South Innovation si è rapidamente affermato come piattaforma di studio e comunicazione, orientata a valorizzare e accelerare lo sviluppo dell’ecosistema innovativo dal Sud Italia verso l’intero Paese, l’Europa e il bacino Mediterraneo, rafforzando la consapevolezza del ruolo geostrategico di quest’area.

Il programma

Il programma si articolerà su tre giornate ricche di interventi, tavole rotonde e laboratori di co progettazione interdisciplinari, focalizzati su scenari Infrastrutturali e Ambientali, Energetici, Agrifood tech, Culturali e Creativi, Lifescience, Digital Real Estate Innovation. Saranno presentati anche le attività ed i risultati dell’Ecosistema Tech4You. L’Area Expo offrirà uno spaccato delle innovazioni e dei progetti emergenti italiani più significativi e originali. Sono attesi più di 100 relatori, 80 grandi player, 50 straordinarie startup nazionali ed internazionali, 20 panel tematici, 8 tavoli di lavoro, 3 aree espositive, 3 concerti live, 1 innovation showcase, 1 startup demo e molto, molto altro ancora.

Completano il programma le serate culturali, concepite non come semplice intrattenimento ma come parte integrante della visione che anima Global South Innovation: un’innovazione che dialoga con l’arte, la musica e la bellezza per generare senso, ispirazione e legami profondi con il territorio. Gli appuntamenti: il concerto “Ennio Morricone e le sue armonie”, diretto dal Maestro Valeriano Chiaravalle con la Arechi Symphony Orchestra, e la voce solista di Benedetta Caretta e la partecipazione straordinaria del pianista jazz Egidio Ventura, il Conversa Concerto di Tosca “Tra Sud e Futuri” oltre a una performance dedicata al Tango e contaminazioni jazz a cura del pianista Gustavo Gini accompagnato da un quintetto d’archi.