Siglato il nuovo accordo per definire un quadro strutturato di collaborazione e azioni mirate alla governance dell’innovazione digitale e alla diffusione delle competenze.

L’AgID e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa che rafforza la collaborazione istituzionale avviata negli anni scorsi, resa oggi ancora più strategica dall’avanzare dell’intelligenza artificiale e dalle sfide della trasformazione digitale.

L’intento è mettere a disposizione i patrimoni informativi e le rispettive competenze per promuovere iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura digitale, agevolando la crescita e l’evoluzione tecnologica nel Paese.

“Il rinnovo del protocollo d’intesa con la CRUI rappresenta un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e il mondo universitario, con l’obiettivo comune di sostenere la crescita tecnologica del Paese – dichiara il Direttore Generale dell’AgID, Mario Nobile -. Le università italiane e la comunità scientifica svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuove competenze e nella capacità del Paese di affrontare le sfide tecnologiche globali. In un momento in cui l’Intelligenza Artificiale e le competenze digitali costituiscono leve strategiche per la competitività dell’Italia, questo accordo ribadisce il nostro impegno a lavorare in modo coordinato per favorire l’innovazione, la formazione avanzata e la ricerca applicata.”

Le azioni

Nell’immediato futuro la collaborazione si concentrerà su tre principali direttrici:

collaborazione nella definizione delle linee guida inerenti all’adozione, lo sviluppo e il procurement di sistemi di intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo anche di favorirne il corretto recepimento all’interno delle Università;

effettuazione di una rilevazione nazionale sul livello di utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle Università italiane, così da fotografare lo stato dell’arte e promuovere la condivisione delle best practice dentro e fuori dal sistema universitario;

progettazione ed erogazione di percorsi formativi per i cittadini dedicati all’alfabetizzazione di base sull’IA, sfruttando la capillarità territoriale degli Atenei e la capacità di coordinamento della CRUI.

“L’università è una pubblica amministrazione sui generis. Allo stesso tempo fucina di innovazione e laboratorio in cui sperimentarla, grazie alla compresenza di comunità professionalmente variegate e a persone appartenenti a diverse fasce d’età e di reddito – sostiene Laura Ramaciotti Presidente CRUI – In quest’ottica il rinnovo di questo Protocollo conferma la volontà del sistema universitario di essere avanguardia attiva della trasformazione digitale del Paese. La collaborazione con AgID ci permette di mettere a fattor comune competenze e infrastrutture preziose, indispensabili per affrontare con responsabilità e visione le sfide poste dall’intelligenza artificiale. Grazie a questo accordo continueremo a sostenere gli Atenei nel costruire ecosistemi formativi e tecnologici avanzati, capaci di generare innovazione, cultura digitale e opportunità concrete per studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo. Generando contemporaneamente best practice che, al bisogno, saranno a disposizione delle comunità dei territori e delle pubbliche amministrazioni che ne dovessero avvertire il bisogno.”