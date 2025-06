L’ultimo Consumer Insights Report rivela che il 64% degli italiani fa acquisti tramite marketplace e oltre il 65% ha effettuato più di 5 acquisti online nell’ultimo trimestre. La Generazione Z dedica più di 3 ore settimanali allo shopping digitale

643 euro: questa la spesa media nazionale per gli acquisti online nell’arco di tre mesi. Questo spende il consumatore italiano medio! Mentre il 45% della Gen Z trascorre oltre 3 ore a settimana alla ricerca di prodotti online.

Sono questi alcuni dei dati emersi da AliExpress in un’indagine condotta su un campione di 1.500 intervistati in Italia.

AliExpress, piattaforma globale di e-commerce, analizza infatti in modo approfondito le abitudini, le preferenze e le tendenze dello shopping online in Italia nel suo ultimo Consumer Insights Report. Il risultato è un ritratto chiaro e strutturato del consumatore italiano digitale, in un momento in cui l’e-commerce è diventato parte integrante della vita quotidiana.

Comportamenti d’acquisto: quanto spesso, cosa e come acquista il consumatore italiano

L’e-commerce è ormai un’abitudine consolidata: oltre il 65% degli italiani intervistati ha effettuato più di 5 acquisti online negli ultimi 3 mesi. Tra questi, il 23% ha effettuato tra 9 e 15 acquisti, mentre il 5% ne ha realizzati più di 20. I consumatori più attivi appartengono alla Generazione X e ai Millennials, seguiti dalla Generazione Z, che si distingue anche per il tempo trascorso online.

Circa il 21% degli italiani spende tra 1 e 2 ore a settimana facendo acquisti online, ma per le giovani generazioni il numero sale: il 45% della Gen Z trascorre più di 3 ore a settimana online. Il 64% degli utenti italiani fa regolarmente acquisti online, dimostrando un alto livello di confidenza con le piattaforme digitali e una sempre maggiore integrazione dell’e-commerce nelle abitudini quotidiane.

Cosa comprano gli italiani online

Secondo gli intervistati, nei tre mesi precedenti l’indagine, le principali categorie di spesa online sono state:

Generi alimentari e bevande: 213 €

Elettrodomestici ed elettronica di consumo: 110 €

Telefoni e accessori: 100 €

Abbigliamento, intimo, pigiama e calzature: 98 €

FMCG (beni di largo consumo): 86 €

Bellezza e salute: 75 €

Sport e intrattenimento: 70 €

Gioielli, accessori e orologi: 65 €

Casa, giardino e attrezzi: 68 €

Prodotti per animali domestici: 58 €

Matrimoni ed eventi: 57 €

Bagagli e borse: 52 €

Giocattoli e hobby: 47 €

Madre e figli: 43 €

La spesa media nazionale per gli acquisti online negli ultimi tre mesi è di 643 euro, ma il dato nasconde grandi disparità: il 7% degli italiani ha dichiarato di aver speso più di 1.440 euro nello stesso periodo.

Differenze regionali

Il rapporto evidenzia differenze significative nei comportamenti di acquisto online per regione. Tra le prime sette regioni italiane, l’Emilia-Romagna è in testa alla classifica con una spesa media online di 738 euro, seguita dal Veneto (737 euro) e dalla Sicilia (678 euro), tutte al di sopra della media nazionale.

Lazio (663 euro) e Lombardia (603 euro) sono leggermente sotto la media, seguite dal Piemonte (597 euro), mentre la Campania registra il dato più basso tra i sette con 572 euro. Differenze potenzialmente legate a dinamiche locali, fattori socio-economici, livelli di digitalizzazione e alle abitudini di consumo diversificate, confermando al contempo l’adozione diffusa dell’e-commerce a livello nazionale.

AliExpress in Italia: portata e utilizzo

AliExpress è una delle piattaforme di e-commerce più conosciute e utilizzate in Italia: il 43% degli italiani intervistati ha effettuato almeno un acquisto sul sito e oltre il 21% sono clienti attivi. L’utilizzo è in crescita tra le generazioni più giovani, con il 30% della Gen Z che fa acquisti regolarmente e nelle principali città. Le aree con la maggiore penetrazione includono:

Napoli (Campania): 59%

Palermo (Sicilia): 46%

Roma (Lazio): 45%

Venezia (Veneto): 42%

Milano (Lombardia): 37%

Torino (Piemonte): 37%

“L’e-commerce in Italia è entrato in una nuova fase, in cui il digitale è pienamente integrato nelle scelte quotidiane dei consumatori. Il fatto che il 64% degli italiani preferisca i marketplace per lo shopping online conferma quanto apprezzi la semplicità, la gamma e la convenienza“, ha dichiarato Sara Zheng, Marketing Director di AliExpress per Italia e Spagna. “In questo contesto, AliExpress continua ad evolversi per offrire un’esperienza sempre più intuitiva, sicura e accessibile. Il nostro obiettivo è supportare milioni di italiani – dalla Gen Z ai Boomers – in un percorso di shopping davvero costruito intorno alle loro esigenze. Questo report è per noi uno strumento prezioso per ascoltare, capire e rafforzare il nostro rapporto con i consumatori italiani, valorizzando ciò che conta davvero per loro”.