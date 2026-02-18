Proseguono le attivazioni di connettività ultraveloce negli istituti scolastici del territorio, grazie alle attività previste dal Bando Scuola 2

Intred ha completato l’attivazione della connessione in fibra ottica dedicata a oltre 180 scuole della provincia di Milano grazie alle attività previste dal cosiddetto Bando Scuola 2, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia per connettere oltre 1.200 scuole che erano rimaste escluse dal precedente Bando. Con le ultime attivazioni, sono stati connessi oltre il 90% degli istituti della Provincia di Milano compresi nel Bando Scuola 2, a cui si aggiungono le 980 scuole già collegate nel territorio milanese nell’ambito del Bando Scuola 1.

Il progetto di portare la connessione di oltre 5.000 scuole in Lombardia da parte dell’operatore è reso possibile grazie all‘aggiudicazione dei Bandi Scuola gestiti da Infratel Italia. Nel dettaglio, il “Bando Scuola 2” che Intred si è aggiudicata nel 2022, rappresenta la naturale prosecuzione del “Bando Scuole Connesse 1” e ha l’obiettivo di estendere l’accesso a connessioni in banda ultralarga agli istituti scolastici che erano rimasti esclusi dalla prima fase. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto degli interventi previsti dal PNRR per la riduzione del divario digitale e il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica del sistema scolastico italiano. Il valore complessivo dei due Bandi ammonta a circa 60 milioni di euro.

Complessivamente, considerando entrambi i Bandi, sono 327 le scuole connesse nel capoluogo provinciale, 39 a Sesto San Giovanni e 37 a Cinisello Balsamo. La disponibilità di fibra ottica dedicata rappresenta un fattore strategico per la modernizzazione della didattica, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali per tutte le fasce d’età e garantendo parità di accesso alle opportunità di apprendimento.

Egon Zanagnolo – Direttore generale di Intred – ha dichiarato: “Oltre 1.000 scuole del territorio milanese sono oggi connesse con la fibra ottica: siamo orgogliosi di questo risultato, che rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di una didattica moderna e inclusiva. Fornire connettività ultraveloce a studenti e studentesse è essenziale per garantire l’accesso a strumenti educativi avanzati e ridurre il divario digitale. Attraverso questo intervento abbiamo ulteriormente rafforzato l’infrastruttura di rete proprietaria sviluppata da Intred nel capoluogo lombardo, mettendo a disposizione del territorio un asset tecnologico strategico non solo per il mondo dell’istruzione, ma anche per imprese e pubbliche amministrazioni. Confermiamo così il nostro ruolo centrale nel supporto alla transizione digitale della Lombardia, partendo dal suo centro più dinamico”.