Le soluzioni di cybersecurity fornite garantiscono protezione proattiva e interventi immediati per garantire la business continuity e proteggere dati e informazioni sensibili

Nel contesto attuale, la cybersicurezza rappresenta un aspetto fondamentale per le imprese di tutti i settori, anche in ambiti come il retail. In questo scenario, Renauto S.p.A., realtà di primo piano del settore automotive del Sud Italia, ha scelto WINDTRE BUSINESS per la fornitura di soluzioni di Cybersecurity evolute, per garantire la protezione continua dei propri sistemi informatici.

Il servizio si basa su un modello di Managed Detection & Response (MDR), che combina tecnologie best in class e competenze specialistiche per rilevare, analizzare e neutralizzare le minacce informatiche in tempo reale e garantire la continuità di business e la sicurezza dei dati sia aziendali che dei clienti.

Il monitoraggio è garantito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 su tutti gli asset aziendali del gruppo. In caso di incidente è prevista una risposta automatizzata e manuale, con eventuali escalation gestite da esperti di WINDTRE BUSINESS.

La soluzione prevede anche il rilevamento proattivo di comportamenti sospetti, per anticipare le minacce prima che si concretizzino, e reportistica periodica per garantire il miglioramento continuo del servizio. Un insieme di caratteristiche che posiziona l’approccio alla cybersicurezza di Renauto in linea con le best practice internazionali.

La proposta di WINDTRE BUSINESS per la cybersecurity è strutturata e modulare, progettata per rispondere alle esigenze di ogni segmento di mercato, grazie ad un’offerta che spazia dai servizi tailor made, pensati e realizzati su misura per le grandi imprese, fino alle soluzioni automatizzate e scalabili rivolte alle PMI.

Renauto spa, società del Gruppo Marino una realtà consolidata nel panorama nazionale, con 10.000 auto vendute nelle 12 sedi dirette ed attraverso i 12 operatori affiliati in Puglia, Basilicata e Molise. Giunta alla quarta generazione, il Gruppo Marino rappresenta i mandati Renault, Dacia, Alpine, Opel, Hub Distrigo, Leapmotor, Tiger, Evo, oltre a commercializzare veicoli plurimarche km0, aziendali, d’occasione e noleggio lungo e breve termine.