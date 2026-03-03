Il retailer di abbigliamento maschile eleva l’esperienza di acquisto con le soluzioni di Zebra e dei suoi partner

Boggi Milano, brand italiano di abbigliamento maschile premium, ha modernizzato i propri punti vendita ed elevato l’esperienza cliente grazie all’adozione delle soluzioni RFID di Zebra Technologies.

Boggi Milano è oggi uno dei retailer di abbigliamento maschile premium a più rapida crescita a livello globale, con 290 negozi in oltre 60 Paesi. Il brand pone al centro della propria strategia innovazione, sostenibilità e qualità, offrendo esperienze di acquisto omnicanale one-to-one premiate e progettate per superare le aspettative dei clienti. La soluzione Zebra è attualmente operativa in 105 dei 130 negozi di proprietà di Boggi Milano nel mondo.

“L’implementazione di queste soluzioni ha trasformato la gestione dell’inventario di Boggi Milano, aumentando in modo significativo l’efficienza e l’affidabilità della nostra catena di approvvigionamento, permettendoci di raggiungere in alcuni negozi una precisione inventariale superiore al 99%”, ha dichiarato Marco Benasedo, Chief Information Officer di Boggi Milano. “Questo ci ha consentito di offrire un servizio migliore e più vicino alle esigenze dei clienti. Le soluzioni adottate hanno reso possibile una gestione centralizzata e sostenibile dell’inventario, preparando Boggi Milano a futuri sviluppi innovativi come la blockchain .”

Dal 2019 Boggi Milano utilizza sistemi di intelligenza artificiale per guidare i processi di riassortimento, consentendo al sistema di determinare quali prodotti inviare a ciascun punto vendita. L’azienda ha quindi ritenuto necessario migliorare ulteriormente la gestione e l’accuratezza dell’inventario, che si attestava intorno al 90% annuo. I precedenti processi manuali risultavano inefficienti, poco flessibili nella correzione degli errori e non in grado di fornire i dati di elevata qualità richiesti dai sistemi di AI.

Secondo il 18° Global Shopper Study di Zebra , l’84% dei decision maker del retail in Europa indica la sincronizzazione dell’inventario in tempo reale come una priorità strategica. Inoltre, molti retailer pianificano l’adozione di tecnologie avanzate come l’RFID (43%) per garantire visibilità in tempo reale e oltre la metà sta sperimentando soluzioni di AI per l’ottimizzazione dell’inventario.

Boggi Milano ha collaborato con Zebra per implementare una soluzione RFID in grado di tracciare in modo affidabile le merci in entrata e in uscita dai negozi in Italia e in tutto il mondo, sia nei flagship store che negli outlet. Questo è reso possibile dalla tecnologia esclusiva di SAIT, Zebra Premier Solution Partner, che utilizza la tecnologia blockchain per serializzare e segnalare ogni tag RFID associato a un prodotto. Diversi altri partner Zebra hanno collaborato a supporto del progetto, tra cui Patrizio Buda, Zebra Registered Alliance Partner.

Le stampanti per etichette RFID Zebra ZD621R e le slitte RFID UHF RFD40 , abbinate ai mobile computer TC2 di Zebra, consentono agli operatori in prima linea di stampare, applicare e tracciare l’inventario con la tecnologia RFID. Inoltre, grazie al software Zebra VisibilityIQ Foresight , i dispositivi sono gestiti tramite un’unica dashboard cloud.

“Grazie alla soluzione Zebra, le operazioni sono oggi più precise e semplici, liberando il personale da procedure manuali lunghe e ripetitive, come la scansione di ogni singolo articolo e i controlli inventariali”, ha commentato Luigi Barra, Chief Supply Chain Officer di Boggi Milano.

“Questa trasformazione migliora l’efficienza aziendale e rende il lavoro più agile e meno gravoso, creando un ambiente più produttivo e soddisfacente.”

Zebra supporterà Boggi Milano anche nel nuovo centro logistico, che sarà dotato dei mobile computer Zebra TC53e-RFID , permettendo agli operatori di leggere i tag RFID in movimento tramite un unico dispositivo integrato.

“L’impegno di Boggi Milano verso i clienti e gli investimenti strategici in innovazione rappresentano un esempio concreto di come i retailer possano automatizzare in modo intelligente le attività e connettere gli operatori in prima linea per aumentare efficienza e produttività”, ha dichiarato Mark Thomson, Director, Retail Industry Solutions EMEA di Zebra Technologies. “Grazie al framework Modern Store di Zebra, potenziato dall’intelligenza artificiale, il lavoro degli addetti in negozio è stato migliorato e il sistema di AI di Boggi Milano dispone oggi di una visibilità altamente accurata. Inoltre, sono state gettate le basi per futuri investimenti in grado di elevare ulteriormente l’esperienza cliente.”