Una ricerca condotta per conto di Nexi evidenzia che il settore horeca considera il POS uno strumento sicuro, veloce ed efficiente. Il POS Mobile è il preferito in assoluto.

Sempre più aziende apprezzano la comodità e l’immediatezza dei pagamenti POS, soprattutto quelli effettuati tramite POS Mobile. Sicurezza, agilità, comodità ed efficienza sono le motivazioni evidenziate dagli esercenti, soprattutto da quelli appartenenti al settore horeca.

Il 97% degli esercenti del settore horeca utilizza regolarmente il POS per incassare, dimostrando inoltre grande interesse per le future evoluzioni dei pagamenti digitali. Gli operatori del settore considerano il POS lo strumento più sicuro per accettare pagamenti (88%), il più veloce (67%), quello capace di soddisfare al meglio le richieste dei propri clienti (88%).

Perché il settore horeca predilige il POS?

Per il 70% degli intervistati, inoltre, il POS rende complessivamente la propria attività più moderna, oltre che più attrattiva in particolare per i turisti stranieri (area extra EEA) che, attraverso il POS, possono pagare direttamente in valuta propria con un tasso di cambio vantaggioso.

Sono queste le principali evidenze della ricerca condotta da BVA Doxa per la Paytech Nexi, che ha fotografato le preferenze e i bisogni dei piccoli e medi esercenti del settore horeca per incassare presso il punto vendita e in mobilità.

“I risultati della ricerca BVA Doxa sono coerenti con la crescente diffusione in Italia dei pagamenti digitali che, specialmente negli ultimi 3 anni, sono sempre più apprezzati da cittadini e imprese”, commenta Giulio Vasconi, Marketing Director, SME Market di Nexi. “Il settore horeca è uno dei settori più sensibili ai vantaggi offerti dai POS e come Nexi investiamo costantemente in tecnologia e innovazione per mettere a disposizione dei merchant le migliori soluzioni sia per incassare presso il punto vendita”.

La svolta degli incassi in mobilità

Per gli incassi in mobilità, dalla ricerca emerge che il 62% degli operatori del settore horeca predilige il POS, considerandolo la soluzione ottimale per ricevere pagamenti lontano dalla cassa, fuori dall’esercizio commerciale o direttamente presso il luogo in cui è stata svolta la prestazione.

Gli esercenti del settore horeca, inoltre, considerano il Mobile POS ideale per accettare pagamenti al tavolo (48%), per semplificare gli incassi all’esterno (56%), per eliminare le complessità legate alla gestione dei resti (31%), per velocizzare i processi di pagamento (44%). Per il 31% degli operatori del mondo Horeca, infine, il Mobile POS offre anche il vantaggio di aumentare la soddisfazione dei propri clienti.