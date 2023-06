Società del Gruppo BNP Paribas FLOA è la fintech che propone una nuova esperienza del “Buy Now Pay Later” incentrata sulla semplificazione della customer experience.

Il segmento del Buy Now Pay Later (BNPL) è in forte evoluzione nel mercato europeo: secondo un’indagine condotta da Kantar il 43% degli europei utilizza almeno una volta questa soluzione per effettuare i suoi acquisti. L’utilizzo del BNPL garantisce una flessibilità finanziaria in quanto consente di suddividere i pagamenti su 90 giorni. Se confrontiamo il 2022 e il 2021, il numero di utenti di BNPL è aumentato del 22%. Tuttavia, il segmento non è ancora maturo nel mercato italiano, nonostante il 31% degli italiani (quasi uno su tre) utilizzi questo metodo di pagamento almeno una volta.

In un mercato italiano dominato dalle app per lo shopping, FLOA è un nuovo player che vuole cambiare l’esperienza di pagamento del BNPL a cui gli italiani sono abituati, offrendo loro una “customer journey” più semplice e fluida.

FLOA semplifica la customer experience

Con l’innovazione tecnologica e la semplificazione della customer experience al centro della sua strategia, FLOA si adatta costantemente alle nuove abitudini di pagamento dei consumatori. Sia online sia in negozio, le soluzioni FLOA sono progettate per essere facili da usare per i clienti e rapide da integrare per gli esercenti. Per utilizzarle, il consumatore deve solo condividere i dati della sua carta di credito e pochissime informazioni aggiuntive senza effettuare alcuna registrazione: un processo semplice come effettuare un pagamento singolo con carta di credito tradizionale. In tempo reale, FLOA fornisce una risposta immediata e irrevocabile, garantendo un elevato livello di sicurezza in tutte le transazioni.

Per gli esercenti, le soluzioni di FLOA sono facili da integrare e possono essere personalizzate in base alle esigenze e alle strategie commerciali del partner.

Andrea Boschi alla guida della fintech

Nel 2022 FLOA è stata acquisita al 100% da BNP Paribas, il principale gruppo bancario europeo, e oggi conta 4 milioni di clienti in Europa e oltre 10.000 partner commerciali online e nei punti vendita.

Per gestire l’ingresso e l’espansione nel mercato italiano, FLOA ha nominato Andrea Boschi come Country Manager in rappresentanza di FLOA in Italia. Con oltre 20 anni di comprovata esperienza nel mondo del credito al consumo e del fintech e un solido background nei servizi bancari e finanziari, Andrea Boschi guiderà lo sviluppo di FLOA in Italia costruendo un’importante rete commerciale con i partner anche attraverso le società del Gruppo BNP Paribas come BNL o Findomestic.

“Il segmento del Buy Now Pay Later ha registrato una crescita molto rilevante negli ultimi anni nel mercato europeo e i clienti apprezzano questa soluzione di pagamento. Nel mercato italiano il Buy Now Pay Later è principalmente proposto attraverso app per lo shopping e FLOA introduce un approccio nuovo e innovativo offrendo una customer journey più semplice e soluzioni che meglio si adattano alle esigenze dei partner”, ha sottolineato Andrea Boschi, Country Manager in rappresentanza di FLOA in Italia.

FLOA, il nuovo partner per le soluzioni di pagamento per il mercato italiano, combina l’agilità di una fintech alla solidità finanziaria di BNP Paribas

Le soluzioni di pagamento di FLOA sosterranno i consumi degli italiani, consentendo un migliore controllo del budget e preservando la sicurezza finanziaria. FLOA, pioniere del pagamento dilazionato in Francia e con una forte competenza in materia di dati e scoring, consente pagamenti sicuri per i consumatori e gli esercenti, offrendo al contempo soluzioni che possano dare ai clienti opzioni di maggiore flessibilità e sostenibilità finanziaria supportandoli per i loro acquisti e progetti.

Il principale punto di forza di FLOA risiede anche nell’ affidabilità delle sue soluzioni: grazie ad un’elevata capacità di elaborazione delle transazioni e ad una risposta automatica istantanea, la sua expertise nei pagamenti digitali è unica.

José Saloio, CEO di FLOA, ha aggiunto: “FLOA combina l’agilità di una società fintech con la forza finanziaria del gruppo bancario leader in Europa BNP Paribas. È una combinazione vincente, al servizio di una forte ambizione: diventare il punto di riferimento nel mercato europeo del BNPL entro il 2025”.