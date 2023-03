Le parole chiave di Sophos per Rossetto Group sono monitorare, identificare e rispondere. Il servizio più adatto è dunque Sophos MDR.

Rossetto Group, azienda che opera nel settore della grande distribuzione dal 1965, ha scelto le competenze degli esperti di cybersecurity di Sophos per proteggere la propria rete dagli attacchi informatici e ottimizzare la gestione delle problematiche di sicurezza.

Chi è Rossetto Group?

Il gruppo alimentare Rossetto ad oggi possiede 25 punti vendita tra ipermercati e supermercati distribuiti tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con una sede direzionale e due magazzini centrali. Il Gruppo persegue un miglioramento continuo attraverso la propria passione per il settore alimentare e per la grande distribuzione, cercando di innovarsi costantemente sulla base delle diversificate richieste dei consumatori in un mercato in continuo cambiamento.

Con oltre 2000 collaboratori e un fatturato di 600 mln di euro, Rossetto Group vanta un consolidato background ed è un punto di riferimento per il settore della GDO.

Le esigenze del Gruppo

L’infrastruttura IT di Rossetto Group ha conosciuto nel tempo un sensibile ampliamento e un crescente livello di complessità. A fronte di tale evoluzione, si è reso necessario un profondo cambiamento nell’approccio alla gestione della cybersicurezza, al fine di evitare qualsiasi tipo di attacco che potesse coinvolgere i punti di distribuzione, rallentando o interrompendo l’attività di business.

“L’esigenza principale del Gruppo riguardava la necessità di identificare un partner in grado di assicurare una protezione a 360 gradi di tutte le sedi e dei 25 punti vendita, uniformando la protezione di tutti gli endpoint e di tutti i server presenti, assicurando standard di sicurezza elevati in ogni punto della rete e controllando da remoto i livelli di protezione di tutti i device mobili. Le nostre risorse interne e le tecnologie più avanzate potevano far fronte solo in parte a minacce sempre più aggressive ed era diventato fondamentale affidarsi a un partner dotato di specifiche competenze tecniche e figure in grado di garantire il monitoraggio continuativo della nostra rete, permettendoci così di ottimizzare le risorse aziendali disponibili”, spiega Luca Bordegnoni, Responsabile Sistemi Informativi di Rossetto Group.

La proposta di Sophos scelta da Rossetto Group

Per rispondere alle esigenze di Rossetto Group si è dunque passati a un approccio basato sulla cybersecurity as-a-service, implementando il servizio Sophos MDR (Managed Detection and Response), attraverso il quale il team di esperti di Sophos si fa carico delle attività di threat hunting, rilevamento e risposta alle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questi servizi vanno ad affiancarsi alle soluzioni di sicurezza pensate per proteggere ogni punto della rete aziendale.

Rossetto Group è stato supportato nel passaggio al nuovo metodo di gestione della cybersecurity da AQuest, Creative Production & Technology Company, partner di Sophos, che si posiziona tra i principali attori del panorama italiano ed è parte del gruppo WPP. AQuest ha coordinato e gestito tutta la parte operativa e strategica, lavorando in sinergia con il Gruppo.

Il supporto di un’interfaccia univoca e il futuro della partnership

Un altro aspetto da sottolineare riguarda la volontà, da parte di Rossetto Group, di usufruire di un’interfaccia univoca di gestione al fine di ridurre la complessità dei task di sicurezza grazie alla comunicazione tra il Sophos firewall ed endpoint. A questo si aggiunge il sistema che abilita la condivisione dei dati di intelligence sulle minacce tra gli endpoint gestiti con Sophos e il firewall: i sistemi interagiscono reciprocamente, invece di entrare in azione in maniera isolata, bloccando le minacce prima ancora che riescano a infiltrarsi nei sistemi. Grazie a questa impostazione, Rossetto Group non dovrà più passare da un’interfaccia all’altra per effettuare i vari accessi per gestire il sistema di protezione endpoint, ma potrà farlo da un’unica console.

“Alla luce degli elevati livelli di soddisfazione raggiunti, Rossetto Group prevede di ampliare e rafforzare ulteriormente la partnership con Sophos realizzando una SDWAN, Software-Defined Wide Area Network, con i firewall di Sophos e raddoppiando il numero di firewall (28) di tutte le sedi per realizzare un’architettura di rete mission critical”, conclude Luca Bordegnoni, Responsabile Sistemi Informativi di Rossetto Group.