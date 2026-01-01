Aperto a progetti imprenditoriali innovativi e digitali provenienti da tutta Italia, il bando è rivolto a singole persone, team di progetto o nuove imprese

Torna il Premio Miotto. Dopo il successo dell’edizione 2024 – che ha registrato oltre 86 candidature provenienti dall’intero territorio nazionale (di cui 21 dal Veneto) – sono aperte le iscrizioni per l’ottava edizione del “Premio Start Up d’Impresa Luciano Miotto”, iniziativa ideata da t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione, società consortile partecipata dalle Camere di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti, di Verona e di Venezia-Rovigo, in ricordo dell’Ing. Luciano Miotto, imprenditore visionario, aperto al futuro e all’innovazione, prematuramente scomparso nell’estate del 2018.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione e l’innovazione italiana, incoraggiando la sinergia tra startup, centri di ricerca e imprese, favorendo in particolar modo le giovani startup innovative con il maggior potenziale di crescita. Una missione che, da sempre, vede impegnata t2i tramite l’azione dell’Incubatore Certificato, il primo Incubatore certificato pubblico partecipato completamente dal sistema camerale veneto (accreditato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy): nel 2024 sono state infatti 62 le startup e le pmi innovative incubate e oltre 700 ore di consulenza personalizzata per l’avvio di nuove imprese.

Aperto a progetti imprenditoriali innovativi e digitali provenienti da tutta Italia, il bando è rivolto a singole persone, team di progetto o nuove imprese che offrano o intendono offrire soluzioni innovative nei seguenti settori: Hi-tech&Digital; industria 5.0 e intelligenza artificiale; innovazione sociale ed economia circolare; tecnologie e innovazione per l’internazionalizzazione; sostenibilità ambientale, economica e sociale (ESG); Green economy.

Sempre nell’ambito di questa edizione, torna anche il Premio Speciale Startup Femminile, nato per conferire un riconoscimento alle giovani imprese il cui nucleo (soci e quote di partecipazione) è composto almeno al 51% da donne. Novità di quest’anno, invece, il Premio Speciale Sostenibilità, promosso dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti, che testimonia la volontà dell’Ente camerale di integrare la sostenibilità come motore di innovazione e competitività.

candidatura entro il 13 febbraio 2026 , compilando l’apposito form scaricabile a questo link e inviandolo all’indirizzo mail incubatore@t2i.it . Per maggiori dettagli sul regolamento e la modalità di partecipazione al concorso, è possibile consultare il bando a questo link. I soggetti interessati possono presentare la propriacompilando l’apposito form scaricabilee inviandolo all’indirizzo mailPer maggiori dettagli sul regolamento e la modalità di partecipazione al concorso, è possibile consultare il bando

Entro 30 giorni, i progetti saranno valutati da una giuria tecnica composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo, di t2i, nonché da esperti di Invitalia, che selezioneranno le dieci startup finaliste, di cui le prime quattro classificate, le due finaliste del premio femminile, team e sostenibilità saranno premiate in occasione di un evento organizzato in collaborazione con Confindustria Veneto Est.

Il Premio Miotto prevede la collaborazione tecnica di Invitalia per t2i, partner del Sistema Invitalia Startup, la collaborazione con Confindustria Veneto Est e la sponsorizzazione di Imesa Spa e Asac srl, società fondate e guidate per lungo tempo da Luciano Miotto.

Anche per quest’edizione, grazie al sostegno di Imesa Spa, per i due finalisti, per il progetto vincitore del Premio Speciale al femminile, quello del Premio Miglior Team, sono previsti anche premi in denaro: al primo classificato sarà assegnato un premio del valore di 3.500 euro e un percorso di accelerazione di 6 mesi presso l’Incubatore Certificato t2i, che sarà calato sulle reali necessità della startup e potrà comprendere diverse tematiche: dalla proprietà intellettuale all’assesment dei social media, passando per marketing e comunicazione, mentorship e networking, formazione, fino all’accesso a bandi e finanziamenti pubblici.

Al secondo classificato sarà invece conferito un premio del valore di 1.500 euro e avrà a disposizione una sessione di mentoring dedicata alla valutazione dei fabbisogni, digitalizzazione e allo sviluppo/review del modello di business. Anche ai progetti vincitori del Premio Speciale Startup Femminile e a Premio Miglior Team sarà conferito un premio del valore di 1.500 euro, oltre a un contratto di sei mesi di incubazione domiciliare gratuita presso l’Incubatore Certificato t2i; infine, per il vincitore del Premio Speciale Sostenibilità, sarà costruito un percorso personalizzato di orientamento ESG.

Ai vincitori, Invitalia offre un servizio di orientamento e accompagnamento per presentare domanda di finanziamento per gli incentivi gestiti dall’Agenzia.