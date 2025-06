In occasione di Vivatech, OVHcloud celebra Startup Program per la decima volta. Anche l’italiana Saturnalia tra le 8 start-up in corsa e impegnate nello sviluppo di un futuro sostenibile

L’attore globale e il principale provider europeo di servizi cloud OVHcloud, celebra il decimo anniversario del suo Startup Program. Riconosciuto a livello globale per il suo doppio supporto – tecnologico e di mentoring – il programma ha sostenuto oltre 5.000 startup in tutto il mondo dal suo avvio. Tra le iniziative per celebrare questo traguardo, OVHcloud ha promosso la Impact 2035 Challenge in collaborazione con Vivatech, il più grande evento europeo dedicato all’innovazione.

14.000 candidati, 5.000 startup sostenute e un ecosistema sviluppato per instaurare partnership solide

Poiché il supporto alle startup è spesso concentrato su investimenti da parte di business angels o venture capitalist, OVHcloud ha deciso di creare un modello su misura per le start-up e le scale-up. Il Gruppo ha deciso di supportare queste realtà attraverso infrastrutture dedicate e team di esperti che fanno da mentor, aiutando queste nuove aziende a passare al livello successivo della loro crescita. Grazie al supporto di ingegneri e di esperti di business OVHcloud, il programma offre consulenza su misura e “crediti cloud” fino a 100.000€. Inoltre, Fast Forward, l’acceleratore lanciato nel 2024 per supportare start-up in diversi settori e tecnologie tra cui l’IA, consente di accelerare l’ingresso sul mercato con un programma di 10 settimane che aiuta a perfezionare strategia e piano di crescita tramite workshop specializzati.

“Lo Startup Program di OVHcloud è nato per offrire strumenti e supporto necessari allo sviluppo di start-up e scale-up. Nell’ultimo decennio abbiamo avuto il privilegio di aiutare innumerevoli imprenditori a trasformare la loro vision in realtà. Ringraziamo i talenti, i team e i partner che hanno contribuito a questo percorso. Gli ultimi dieci anni sono stati solo l’inizio; insieme, il futuro è senza limiti”, ha commentato Octave Klaba, Fondatore e Presidente di OVHcloud.

Dal 2015, il programma ha supportato oltre 5.000 start-up, selezionate tra 14.000 candidature, come documentato nel rapporto “10 Years Startup Program Global Report 2025”.

OVHcloud permette a 8 startup di migliorare la società

Nel contesto della challenge lanciata in partnership con Vivatech, OVHcloud rinnova il suo impegno per la sovranità e la protezione dei dati, puntando sin dall’inizio su tecnologie sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Attraverso la Impact 2035 Challenge, OVHcloud sottolinea la volontà di supportare l’impegno nel risolvere le sfide sociali e ambientali. La sfida culminerà in un Elevator Pitch in occasione di Vivatech, seguita dall’annuncio del vincitore.

8 startup in competizione per rispondere alle principali sfide monidali:

FireTracking (Francia), sviluppa modelli di IA per rilevare e localizzare meglio gli incendi boschivi attraverso una modellizzazione accurata del territorio;

Spendbase (Stati Uniti), si concentra sulla gestione delle applicazioni SaaS e dei software aziendali, con l’obiettivo di controllare le risorse e le spese;

Virtuosis AI (Svizzera), lavora sull’analisi dell’intelligenza artificiale delle voci umane per migliorare la salute e rilevare segni di malattia nella comunicazione interpersonale;

Saturnalia (Italia), promuove l’utilizzo dei dati satellitari per migliorare la resa e la qualità delle coltivazioni;

Lizee (Francia), si concentra sull’ottimizzazione delle catene di approvvigionamento per ridurre le emissioni dell’industria della moda, basandosi sui principi dell’economia circolare;

Zeeh Africa (Nigeria), sta sviluppando una piattaforma inclusiva per facilitare l’accesso al credito e alle soluzioni di microfinanziamento per le imprese;

Signvrse (Kenya), utilizza l’intelligenza artificiale e avatar 3D per aiutare a interpretare il linguaggio dei segni in tempo reale;

NEOBRAIN (Francia), ridefinisce il concetto di produttività con una soluzione basata sull’IA per la gestione dei talenti e delle competenze, mettendo al centro le persone.

La finale dell’Impact Challenge 2035 si svolgerà l’11 Giugno 2025, nel Pitch Studio a Vivatech.