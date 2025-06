Alipay+ abilita la prima transazione al mondo con e-wallet tramite gli smart glasses Meizu StarV Snap tramite AlipayHK

Novità da Alipay+, il servizio di gateway per e-wallet unificati di Ant International che ha annunciato la soluzione di pagamento integrata in smart glasses per i wallet elettronici internazionali. In collaborazione con Meizu, leader mondiale del settore, Alipay+ ha completato la prima transazione di pagamento al mondo tramite smart glasses e un wallet elettronico a Hong Kong.

Svolta nell’avanzamento di Alipay+ verso l’innovazione globale dei pagamenti

Il successo delle transazioni effettuate con gli occhiali smart Meizu StarV Snap con AlipayHK, la principale superapp di Hong Kong, segna un’altra pietra miliare nell’avanzamento di Alipay+ verso l’innovazione globale dei pagamenti mobile. Gli utenti potranno effettuare pagamenti tramite scansioni QR o comandi vocali dai loro occhiali smart, grazie alle tecnologie di interfaccia vocale, riconoscimento e autenticazione della voce di Alipay+. La nuova funzione verrà estesa ai wallet elettronici dei partner globali di Alipay+ nel 2025, dopo l’integrazione della suite tecnologica aggiornata di Alipay+ per gli smart glasses.

Ad aprile 2025, Meizu ha presentato per la prima volta al mondo la funzionalità di pagamento mobile offline integrata in occhiali AI, abilitata grazie ad Alipay+. Le avanzate soluzioni SDK di pagamento fornite da Alipay+ sono state incorporate in tutti i nuovi smart glasses Meizu, che combinano l’eccellenza della tecnologia di visualizzazione a guida d’onda ottica con sistemi all’avanguardia per la riduzione e acquisizione della voce e la scansione dei codici tramite fotocamera.

La transizione dei wallet elettronici verso il futuro

Alipay+ sta continuando a innovare il settore per sostenere la transizione dei wallet elettronici verso il futuro. Oggi Alipay+ collega oltre 1,7 miliardi di conti utente su 36 wallet elettronici globali, schemi QR nazionali e applicazioni bancarie a 100 milioni di merchant in oltre 70 mercati principali.

Con un’unica integrazione, i partner possono accedere agli strumenti di Alipay+ per coinvolgere i clienti e crescere del business. Alipay+ integra ora i pagamenti basati su QR e carte attraverso una soluzione NFC globale. Inoltre, consente una gamma completa di funzioni di AI agentic, tra cui i pagamenti AI basati su MCP e costruiti su Alipay+ GenAI Cockpit, una piattaforma AI-as-a-Service per le fintech.

“La funzione di pagamento offline degli smart glasses lanciata da Meizu e Alipay+ ha stabilito un nuovo punto di riferimento tecnologico per il settore”, ha dichiarato Peng Guo, General Manager della Divisione XR di Meizu. “L’innovazione nello scenario dei pagamenti ha migliorato la praticità e l’attrattiva degli occhiali smart e ha promosso il progresso e lo sviluppo dell’industria degli occhiali AR. Ci auguriamo che questa funzione porti esperienze più comode e facili per gli utenti”.

“Siamo grati di collaborare con un leader del settore come Meizu per essere pionieri di soluzioni di pagamento integrate negli smart glasses. Sbloccando le funzionalità di pagamento, gli occhiali si trasformeranno rapidamente in un dispositivo personale di nuova generazione come il telefono cellulare”, ha dichiarato Jiangming Yang, Chief Innovation Officer di Ant International. “Non vediamo l’ora di supportare altri partner verso un’unica integrazione nell’ecosistema di wallet premium di Alipay+ in tutti i mercati globali, per aiutarli a rispondere a nuove esigenze per gli utenti e a crescere”.