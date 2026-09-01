Per evitare le scie di condensazione su scala di spazio aereo è necessaria una stretta collaborazione tra scienza, tecnologia e gestione del traffico aereo. Operation Blue Skies riunisce un consorzio britannico leader a livello mondiale con le competenze necessarie per trasformare la ricerca all’avanguardia in realtà operativa. Il consorzio con sede nel Regno Unito è composto da Google, NATS, Contrails.org, l’Imperial College London, l’Università di Cambridge e il Met Office del Regno Unito.

Il programma Operation Blue Skies è cofinanziato dai suoi partner industriali e dal Dipartimento dei trasporti (DfT) attraverso il programma ATI, una partnership tra l’Aerospace Technology Institute (ATI), il Dipartimento per le imprese, l’innovazione, la scienza e il commercio (BIST) e Innovate UK. Per garantire che i finanziamenti pubblici facciano progredire direttamente le capacità scientifiche sovrane, il 100% dei finanziamenti governativi viene assegnato direttamente a partner accademici, non profit e del settore dell’aviazione.

Google UK partecipa a titolo senza costi, contribuendo con 1,4 milioni di sterline in natura attraverso competenze di ricerca sull’AI, tempo di progettazione e infrastrutture di computing ad alte prestazioni per far progredire la scienza del clima aperta.