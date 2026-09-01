Quando guardi il cielo sereno e vedi sottili linee bianche che seguono gli aerei, stai guardando le scie di condensazione, o “contrails”. Si tratta di nuvole che si formano quando il vapore acqueo si condensa intorno alle particelle di fuliggine nei gas di scarico dei jet. Sebbene possano sembrare innocue, queste scie di condensazione che contribuiscono al riscaldamento rappresentano circa un terzo dell’impatto climatico totale dell’aviazione. Oggi Google annuncia un nuovo passo nei nostri sforzi per aiutare il settore a evitare le scie di condensazione.
Da quando l’azienda americana ha pubblicato una ricerca sui modi in cui l’AI può contribuire a mitigare il riscaldamento dovuto alle scie di condensazione, ha stretto partnership con l’intero settore dell’aviazione, lavorando a fianco di compagnie aeree come American Airlines, fornitori di servizi di navigazione aerea come MUAC di EUROCONTROL e fornitori di software di pianificazione del volo, tra cui FlightKeys, per dimostrare che evitare le scie di condensazione che causano riscaldamento è sia scientificamente convalidato che praticamente fattibile a livello operativo. Le previsioni basate sull’AI hanno consentito agli equipaggi di volo e ai controllori del traffico aereo di apportare modifiche mirate per evitare le regioni sensibili alle scie di condensazione, pur rimanendo nell’ambito delle normali operazioni di volo.
Ora Google sta compiendo il passo successivo: espandere la mitigazione delle scie di condensazione oltre le singole prove delle compagnie aeree a una mitigazione coordinata delle scie di condensazione lungo un intero corridoio di volo. Grazie all’Operazione Blue Skies è nata la prima sperimentazione al mondo sostenuta da uno stato per evitare le scie di condensazione su una scala pari a quella di un intero spazio aereo oceanico.
L’operazione Blue Skies si svolgerà nella metà orientale del corridoio del Nord Atlantico, nello spazio aereo di Shanwick, che rappresenta circa il 5% del riscaldamento globale dovuto alle scie di condensazione. Il programma di 30 mesi prevede due prove operative, ciascuna della durata di circa quattro mesi. Ogni anno,circa 10.000 voli provenienti da centinaia di città attraverseranno lo spazio aereo di Shanwick durante le ore di prova e una piccola percentuale di questi voli, che altrimenti attraverserebbero lo spazio aereo sensibile alle scie di condensazione, verrà leggermente deviata, impedendo la formazione di scie di condensazione che causano un forte riscaldamento.
Per evitare le scie di condensazione su scala di spazio aereo è necessaria una stretta collaborazione tra scienza, tecnologia e gestione del traffico aereo. Operation Blue Skies riunisce un consorzio britannico leader a livello mondiale con le competenze necessarie per trasformare la ricerca all’avanguardia in realtà operativa. Il consorzio con sede nel Regno Unito è composto da Google, NATS, Contrails.org, l’Imperial College London, l’Università di Cambridge e il Met Office del Regno Unito.
Il programma Operation Blue Skies è cofinanziato dai suoi partner industriali e dal Dipartimento dei trasporti (DfT) attraverso il programma ATI, una partnership tra l’Aerospace Technology Institute (ATI), il Dipartimento per le imprese, l’innovazione, la scienza e il commercio (BIST) e Innovate UK. Per garantire che i finanziamenti pubblici facciano progredire direttamente le capacità scientifiche sovrane, il 100% dei finanziamenti governativi viene assegnato direttamente a partner accademici, non profit e del settore dell’aviazione.
Google UK partecipa a titolo senza costi, contribuendo con 1,4 milioni di sterline in natura attraverso competenze di ricerca sull’AI, tempo di progettazione e infrastrutture di computing ad alte prestazioni per far progredire la scienza del clima aperta.