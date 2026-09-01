Il 46% si dichiara aperto alla condivisione di file sensibili (37% “abbastanza a suo agio”, 9% “molto a suo agio”).

Secondo il nuovo studio condotto da Adobe Acrobat su un campione di 1.500 italiani, quasi un lavoratore su due (il 46%) dichiara di sentirsi a proprio agio nel condividere documenti di lavoro e dati sensibili o riservati con gli strumenti di IA.

Un dato che rappresenta le due facce della transizione digitale in corso: da una parte testimonia la caduta delle barriere culturali e la fame di automazione; dall’altra evidenzia la necessità urgente di definire policy aziendali chiare per prevenire potenziali rischi di data leak e violazioni della privacy.

Produttività al massimo, ma il Paese si divide sulla cautela

La propensione a fidarsi degli algoritmi nella gestione documentale è il motore principale di un’efficienza ritrovata: l’87% degli italiani dichiara di guadagnare da una a cinque ore al giorno grazie all’IA, impiegata soprattutto per la redazione di email e report (30%), traduzioni (27%) e analisi dati (25%).

Quando si analizza la percezione della sicurezza informatica, tuttavia, la popolazione aziendale si divide:

Il 46% si dichiara aperto alla condivisione di file sensibili (37% “abbastanza a suo agio”, 9% “molto a suo agio”).

Il 42% esprime forte cautela o disagio (31% “abbastanza a disagio”, 11% “molto a disagio”), citando il timore per la sicurezza o il rischio di errori nei contenuti.

Il 12% si posiziona su una linea di neutralità .

Il fattore età: Gen Z audace, over 65 sulla difensiva

La consapevolezza e l’approccio alla privacy sono fortemente condizionati dall’anagrafica. L’apertura verso l’uso dell’IA per file riservati è guidata in modo schiacciante dai più giovani: tra i lavoratori della Gen Z (18-24 anni), ben il 61% non si fa problemi a condividere documenti sensibili.

La propensione alla fiducia rimane alta nelle fasce 25-34 anni (55%) e 35-44 anni (51%), per poi contrarsi progressivamente fino a capovolgersi tra gli over 65, dove la maggioranza (52%) esprime disagio nell’affidare informazioni riservate alle piattaforme digitali.

Gender Gap e settori: donne più caute, frenano le attività tecniche

Dall’indagine emergono importanti differenze nell’approccio alla protezione dei dati anche in base al genere e al settore lavorativo.

Gli uomini mostrano una maggiore disinvoltura nell’inserire dati riservati nei software di IA con il 51% si dichiara a proprio agio, contro il 41% delle donne.

La fiducia nella gestione dei documenti via IA tocca i picchi più alti in settori come Agricoltura (74%), Energia (73%) e Terzo settore (72%). Al contrario, la cautela sulla privacy si fa stringente proprio nei comparti ad alta intensità di dati e competenze specialistiche: nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche solo il 35% si dice a favore della condivisione di file sensibili, mentre il 50% dichiara un netto disagio. Stessa prudenza si registra nel Commercio (50% a disagio) e nel mondo di Arte e Spettacolo (48%).

Metodologia

“L’ascesa dell’IA per i documenti” si basa su un sondaggio nazionale condotto da Adobe Acrobat su un campione di 1.500 italiani adulti (dal 18 al 22 aprile 2026). I dati relativi alle ricerche sono stati raccolti utilizzando l’API per il volume di ricerca su Google Ads di DataForSEO, con parole chiave localizzate in insiemi basati su attività per il mercato italiano.