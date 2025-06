I risultati dell’ultima IT Priorities Research di Colt, condotta su oltre 1.200 leader IT in 13 Paesi, mostrano che quattro aziende italiane su cinque stanno investendo o pianificano di investire in AI nel prossimo futuro

E’ stata resa pubblica recentemente una ricerca sulle priorità IT, condotta da Colt Technology Services, società globale di infrastrutture digitali, su 1.236 leader IT in 13 Paesi tra Stati Uniti, Europa e Asia. La ricerca ha evidenziato che, tra le aziende italiane che attualmente investono in AI, oltre la metà degli intervistati (55%) investe fino a 250.000 dollari l’anno, mentre un’azienda su quattro (25%) spende almeno 750.000 dollari all’anno in AI – più della media globale (un’azienda su cinque). A investire più di 1 milione di dollari all’anno sono però le aziende con sede a Singapore (27%), in Regno Unito (18%) e negli Stati Uniti (14%).

Le aziende che dichiarano di avere investito maggiormente in AI sono quelle in Giappone (90%), Stati Uniti (84%), Germania (69%) e Regno Unito (68%), dati molto diversi dal 51% italiano.

Le aziende italiane investono la loro spesa AI nei seguenti modi

Innovazione e sviluppo di prodotti AI-driven (35%, contro una media globale del 31%)

Gestione della forza lavoro (35%, contro una media globale del 30%)

Cybersecurity e rilevamento delle minacce (32%)

Per migliorare l’esperienza dei clienti (40%, più di qualsiasi altro Paese, contro una media del 32%)

Per ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza (33%, contro una media del 31%)

“Le aziende italiane stanno compiendo grandi passi nel campo dell’intelligenza artificiale: una su quattro investe già più di 750.000 euro all’anno,” ha commentato Carlo Azzola, Country Manager di Colt Italia. “È un segnale forte di quanto l’Italia creda nel potenziale trasformativo dell’AI, soprattutto per migliorare l’esperienza dei clienti e ottimizzare i processi. Stiamo entrando in una nuova fase, in cui innovazione e concretezza vanno di pari passo e le imprese italiane sono pronte a guidare questo cambiamento.”

Guardando al futuro, la ricerca ha rivelato che i futuri investitori – ovvero le organizzazioni che attualmente non investono in AI ma prevedono di farlo a breve – stanno orientando i propri investimenti in AI verso l’automazione (37%), pur mantenendo le priorità già evidenziate dagli attuali investitori: cybersecurity (35%) e miglioramento dell’esperienza cliente (33%).

Country highlights

Regno Unito e Stati Uniti tendono a concentrarsi di più sulla flessibilità della rete (il 32% e il 30%, rispettivamente, che la includono tra le priorità). Questi Paesi sono anche quelli che maggiormente includono tra le priorità “l’utilizzo della propria rete per esplorare nuovi flussi di entrate” ( 34% nel Regno Unito, 30% negli Stati Uniti ).

e tendono a concentrarsi di più sulla flessibilità della rete (il 32% e il 30%, rispettivamente, che la includono tra le priorità). Questi Paesi sono anche quelli che maggiormente includono tra le priorità “l’utilizzo della propria rete per esplorare nuovi flussi di entrate” ( ). Giappone (35%) e Germania (30%) danno la priorità alla “riduzione dell’impatto ambientale delle mie infrastrutture”, mentre Giappone (28%) e Paesi Bassi (26%) sono focalizzati sulla comprensione dell’impatto ambientale.

danno la priorità alla “riduzione dell’impatto ambientale delle mie infrastrutture”, mentre sono focalizzati sulla comprensione dell’impatto ambientale. Italia (34%) e Spagna (28%) sono i Paesi più interessati all’introduzione di nuove soluzioni di collaborazione e comunicazione.

sono i Paesi più interessati all’introduzione di nuove soluzioni di collaborazione e comunicazione. Quasi un intervistato su quattro (24%) in Svezia/Danimarca e nel Regno Unito indica il passaggio al cloud come priorità.

indica il passaggio al cloud come priorità. Hong Kong, Regno Unito (entrambi 27%) e Giappone (24%) sono più propensi rispetto ad altre regioni a concentrarsi sull’“integrazione di altri Paesi nella propria rete”.

sono più propensi rispetto ad altre regioni a concentrarsi sull’“integrazione di altri Paesi nella propria rete”. Belgio (32%) e Paesi Bassi (31%) sono i più propensi a dare priorità a soluzioni IT per il lavoro da remoto.

sono i più propensi a dare priorità a soluzioni IT per il lavoro da remoto. Più di un’azienda su cinque in Francia (21%) e in Germania (20%) dà priorità alla comprensione dell’impatto del quantum sulle proprie reti.

dà priorità alla comprensione dell’impatto del quantum sulle proprie reti. Un’azienda su quattro in Giappone (25%), il 20% in Francia e il 19% a Hong Kong si concentreranno nel prossimo anno su priorità IT legate a fusioni e acquisizioni.

si concentreranno nel prossimo anno su priorità IT legate a fusioni e acquisizioni. L’Edge computing è una priorità per Hong Kong (29%) e Giappone (22%).

Buddy Bayer, Chief Operating Officer di Colt Technology Services ha dichiarato: “Questa ricerca è un’occasione imperdibile per osservare dietro le quinte e scoprire come le aziende stanno investendo e applicando l’AI nella vita quotidiana e mostra quante priorità IT le aziende stanno cercando di bilanciare. Nonostante le differenze di mercato, facciamo tutti parte di un’economia globale connessa: un’infrastruttura digitale sicura e basata su software è essenziale per mantenerla in movimento. In Colt, utilizziamo gli insight di questa ricerca per avvicinarci ai nostri clienti, comprendere e anticipare le loro sfide così da costruire le migliori soluzioni e continuare a offrire l’eccezionale esperienza cliente per cui siamo conosciuti, ora e in futuro”.